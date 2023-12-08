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Сегодня, 21:25

«Локо» заморозил «Урал». Победный мяч забил игрок с говорящей фамилией

«Локомотив» в Москве обыграл «Урал» в матче РПЛ
Гоша Чернов
Корреспондент
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Футболисты «Локомотива» радуются голу в ворота «Урала».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Красно-зеленые догнали «Динамо».
Россия. Премьер-лига. 18-й тур
08 дек, 19:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
2:0
Урал

Футбольная погода

В нашем футболе всегда так: сначала внезапно в декабре выпадает снег, и все вокруг возмущаются тому, как можно играть в таких условиях, а затем привыкают и успокаиваются. Вот и сейчас настала стадия принятия.

Еще за несколько часов до старта матча «Локомотива» и «Урала» не было точно известно, состоится ли он: индикатор градусника на «РЖД Арене» опустился ниже нуля на 13 делений, а ощущалось из-за ветра и вовсе как «-20». Но команды это не волновало. «Локо» после победы над «Зенитом» недельной давности наверняка считает подобную погоду фартовой для себя, а «Урал» вообще всю неделю тренировался в зале, так как в Екатеринбурге в два раза холоднее. Другими словами, черно-оранжевые вообще прилетели в столицу погреться. А оттуда после игры наверняка разбрелись по настоящим курортам.

В общем, вопреки прогнозам, никакой истерии по поводу переноса матча на этот раз не было. Да и газон выглядел хорошо, за что нужно поблагодарить сотрудников «РЖД Арены»: да, он был покрыт инеем, но в остальном — травинка к травинке.

Возвращение Баринова и Газинского

Составы команд тоже были оптимальными. Да и смысл жалеть лучших, если впереди трехмесячная пауза? Правда, «Локомотив» опять недосчитался опорника: если игру с «Зенитом» из-за дисквалификации пропускал Баринов, то на этот раз в заявке отсутствовал травмированный Карпукас. Вне основы остался и Пиняев, зато с первых минут появился классно вышедший на замену в предыдущем туре Миранчук. Михаил Галактионов все еще не имел права руководить командой.

У «Урала» — свое долгожданное возвращение. Газинский, тоже отбывавший дисквалификацию за неспортивное поведение, впервые в текущем чемпионате оказался в стартовом составе. Слегка неожиданно в запасе остались Бикфалви и Шеттине, зато Аюпов переместился в переднюю линию.

Гол Морозова

Под «Локомотив» Виктор Гончаренко избрал схему-трансформер, к которой уже прибегал этой осенью: Итало исполнял подвижную роль на левом фланге, позволяя Малькевичу убегать далеко. Но вряд ли в таком матче стоит делать особый акцент на тактике, потому что командам предстояло биться не столько друг с другом, сколько с условиями: мяч дробил, мороз кусал, а от любых стыков было в два раза больнее.

В такой игре на первый план выходят дальние удары, подачи и стандартные положения. Так оно и получилось. Пристрелку уже на 12-й минуте совершил Каштанов, пробивший мимо из-за штрафной, а ответ «Локомотива» оказался конкретнее: угловой, навес Глушенкова, неотразимый удар Морозова головой. Классический гол футболиста с подходящей для такого матча фамилией.

У гостей в первом тайме мало что получалось: кроме удара Каштанова выделить было нечего. Скорее всего, такая низкая активность у чужих ворот была связана с почти полным отсутствием стандартов у ворот Лантратова. А вот Помазун точно не мерз: на исходе получаса он не дал забить Миранчуку, а прямо перед перерывом неплохие моменты имели Глушенков с Митаем.

Очередной мяч Тикнизяна

Во втором тайме «Урал» значительно прибавил, причем сыграли замены Гончаренко. Дмитриев и Шеттине так удачно вышли на газон, что чуть не соорудили гол. В том эпизоде на выходе ошибся Лантратов, и он же в другом моменте не удержал мяч в руках после подачи углового. Конечно, голкиперу «Локомотива» было трудно по такой погоде, но ему повезло. Кержаков в воскресенье, находясь у этих же ворот, результативно ошибся.

Артем Дзюба и&nbsp;Эрик Бикфалви. «Локомотив» обыграл «Урал» — 2:0: онлайн-трансляция матча

Пожалуй, последний шанс сравнять счет черно-оранжевые упустили на 73-й минуте, когда Бикфалви пробил прямо под перекладину. После этого уже «Локомотив» значительно прибавил, и тоже сыграли замены. Особенно резво вышел Сулейманов, упустивший целых два жирных момента после передач Тикнизяна. А в добавленное время Наир уже сам оказался в роли адресата паса после прекрасного прохода Пиняева и забил шестой мяч в чемпионате — неплохо для номинального защитника, сменившего амплуа по ходу осени.

«Локо» заслужил победу и второй раз за шесть дней обыграл на своем поле соперника при минусовой температуре. Можно сказать, что красно-зеленые приручили мороз и теперь наверняка готовы зимой играть хоть каждый день. Но, наверное, лучше все-таки передохнуть и погреться на солнышке.

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Урал
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 И В Н П +/- О
1
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2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
6
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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8.12 19:00
Локомотив – Урал
 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
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 - : -
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