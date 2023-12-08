«Локо» заморозил «Урал». Победный мяч забил игрок с говорящей фамилией
Футбольная погода
В нашем футболе всегда так: сначала внезапно в декабре выпадает снег, и все вокруг возмущаются тому, как можно играть в таких условиях, а затем привыкают и успокаиваются. Вот и сейчас настала стадия принятия.
Еще за несколько часов до старта матча «Локомотива» и «Урала» не было точно известно, состоится ли он: индикатор градусника на «РЖД Арене» опустился ниже нуля на 13 делений, а ощущалось из-за ветра и вовсе как «-20». Но команды это не волновало. «Локо» после победы над «Зенитом» недельной давности наверняка считает подобную погоду фартовой для себя, а «Урал» вообще всю неделю тренировался в зале, так как в Екатеринбурге в два раза холоднее. Другими словами, черно-оранжевые вообще прилетели в столицу погреться. А оттуда после игры наверняка разбрелись по настоящим курортам.
В общем, вопреки прогнозам, никакой истерии по поводу переноса матча на этот раз не было. Да и газон выглядел хорошо, за что нужно поблагодарить сотрудников «РЖД Арены»: да, он был покрыт инеем, но в остальном — травинка к травинке.
Возвращение Баринова и Газинского
Составы команд тоже были оптимальными. Да и смысл жалеть лучших, если впереди трехмесячная пауза? Правда, «Локомотив» опять недосчитался опорника: если игру с «Зенитом» из-за дисквалификации пропускал Баринов, то на этот раз в заявке отсутствовал травмированный Карпукас. Вне основы остался и Пиняев, зато с первых минут появился классно вышедший на замену в предыдущем туре Миранчук. Михаил Галактионов все еще не имел права руководить командой.
У «Урала» — свое долгожданное возвращение. Газинский, тоже отбывавший дисквалификацию за неспортивное поведение, впервые в текущем чемпионате оказался в стартовом составе. Слегка неожиданно в запасе остались Бикфалви и Шеттине, зато Аюпов переместился в переднюю линию.
Гол Морозова
Под «Локомотив» Виктор Гончаренко избрал схему-трансформер, к которой уже прибегал этой осенью: Итало исполнял подвижную роль на левом фланге, позволяя Малькевичу убегать далеко. Но вряд ли в таком матче стоит делать особый акцент на тактике, потому что командам предстояло биться не столько друг с другом, сколько с условиями: мяч дробил, мороз кусал, а от любых стыков было в два раза больнее.
В такой игре на первый план выходят дальние удары, подачи и стандартные положения. Так оно и получилось. Пристрелку уже на 12-й минуте совершил Каштанов, пробивший мимо из-за штрафной, а ответ «Локомотива» оказался конкретнее: угловой, навес Глушенкова, неотразимый удар Морозова головой. Классический гол футболиста с подходящей для такого матча фамилией.
У гостей в первом тайме мало что получалось: кроме удара Каштанова выделить было нечего. Скорее всего, такая низкая активность у чужих ворот была связана с почти полным отсутствием стандартов у ворот Лантратова. А вот Помазун точно не мерз: на исходе получаса он не дал забить Миранчуку, а прямо перед перерывом неплохие моменты имели Глушенков с Митаем.
Очередной мяч Тикнизяна
Во втором тайме «Урал» значительно прибавил, причем сыграли замены Гончаренко. Дмитриев и Шеттине так удачно вышли на газон, что чуть не соорудили гол. В том эпизоде на выходе ошибся Лантратов, и он же в другом моменте не удержал мяч в руках после подачи углового. Конечно, голкиперу «Локомотива» было трудно по такой погоде, но ему повезло. Кержаков в воскресенье, находясь у этих же ворот, результативно ошибся.
Пожалуй, последний шанс сравнять счет черно-оранжевые упустили на 73-й минуте, когда Бикфалви пробил прямо под перекладину. После этого уже «Локомотив» значительно прибавил, и тоже сыграли замены. Особенно резво вышел Сулейманов, упустивший целых два жирных момента после передач Тикнизяна. А в добавленное время Наир уже сам оказался в роли адресата паса после прекрасного прохода Пиняева и забил шестой мяч в чемпионате — неплохо для номинального защитника, сменившего амплуа по ходу осени.
«Локо» заслужил победу и второй раз за шесть дней обыграл на своем поле соперника при минусовой температуре. Можно сказать, что красно-зеленые приручили мороз и теперь наверняка готовы зимой играть хоть каждый день. Но, наверное, лучше все-таки передохнуть и погреться на солнышке.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|17
|10
|5
|2
|27-14
|35
|
2
|Зенит
|17
|10
|3
|4
|34-17
|33
|
3
|Динамо
|17
|8
|7
|2
|28-21
|31
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Кр. Советов
|17
|8
|5
|4
|36-24
|29
|
6
|ЦСКА
|17
|7
|7
|3
|31-23
|28
|
7
|Спартак
|17
|8
|3
|6
|24-24
|27
|
8
|Рубин
|17
|7
|4
|6
|16-21
|25
|
9
|Пари НН
|17
|7
|3
|7
|15-15
|24
|
10
|Ростов
|17
|5
|5
|7
|24-29
|20
|
11
|Факел
|17
|5
|5
|7
|14-18
|20
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|17
|4
|4
|9
|18-23
|16
|
14
|Оренбург
|17
|3
|5
|9
|18-27
|14
|
15
|Балтика
|17
|3
|4
|10
|12-23
|13
|
16
|Сочи
|17
|3
|1
|13
|16-30
|10
|8.12
|19:00
|
Локомотив – Урал
|2 : 0
|9.12
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|9.12
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|- : -
|9.12
|19:45
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|10.12
|14:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|10.12
|16:30
|
Сочи – Оренбург
|- : -
|10.12
|19:45
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|10.12
|19:45
|
Балтика – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|13
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|14
|1
|3
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|14
|1
|4