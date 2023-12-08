«Не хочется говорить о причинах смерти Володи». Спартаковский талант умер в 40

Грустная история Владимира Редина.

Нападающий «Спартака» Владимир Редин сверкнул в начале 1970-х, но быстро ушел в тень и умер в 40 лет.

«Какой у него был дриблинг! Сделал котлету из защитника тбилисцев»

Владимир Редин дебютировал за основу «Спартака» в 17 лет, выйдя на замену во встрече чемпионата СССР-1970 против СКА. В том сезоне он сыграл еще лишь два матча за первую команду.

Большую часть следующего национального первенства Редин также провел в дубле и получил свой шанс лишь на финишном отрезке. Зато как он им воспользовался: 4 гола в 4 играх! Дубль в поединке с «Пахтакором», по голу в ворота «Торпедо» и «Кайрата». В общем, «выстрелил» и сделал весомую заявку на попадание в стартовый состав в сезоне-1972.

— Володя играл слева в нападении. Как о футболисте могу про него говорить только в лестных тонах. Потрясающий был игрок! Вот без преувеличения — потрясающий! — утверждает бывший нападающий красно-белых Александр Пискарев. — Феноменальная техника, великолепный атакующий стиль. Мне сразу вспоминается матч против тбилисского «Динамо». Так вот Вова сделал из защитника Дзодзуашвили котлету! Он просто издевался над ним! У Редина такие были «тормоза», такой дриблинг... Он быстро мог остановиться, резко поменять направление движения. Защитник ничего не мог с ним поделать. Ползал на заднице, на руках, но не успевал за Рединым (улыбается). Я им восхищался. Никита Палыч Симонян, который нас тогда тренировал, может о нем взахлеб рассказывать.

— Но забивал он немного. 4-5 мячей за сезон.

— Но ведь своей активностью он все время отвлекал на себя оборону соперников. Его же постоянно надо было опекать! А какое удовольствие Володя своими финтами доставлял зрителям! Нет-нет, это действительно потрясающий исполнитель. Работал на коротком расстоянии. Рывок, уход вправо, влево, остановка, замахи. Как же он мучил защитников своим дриблингом!

«Старостин поворачивается к переводчику: «Какого хрена ты меня где-то там водил?!»

В сезоне-1972 Редин провел за москвичей уже 26 игр в чемпионате (все — в старте). Звездным часом для него стал гостевой матч 1/8 финала Кубка Кубков в Мадриде против «Атлетико». Команда Никита Симоняна одержала яркую победу — 4:3, а ведь вела со счетом 3:0! Редин оформил дубль. Вот как журнал «Футбол-Хоккей» описывал его голы:

«Перед перерывом спартаковцам, наконец, удалось реализовать свою острую атаку. Папаев выиграл борьбу за верховой мяч, скинул его Редину, и тот, выйдя один на один с Родри, перебросил мяч через вратаря в сетку...

... Новый прорыв Редина, мастерски обыграны защитники и обманут вратарь, и четвертый гол в воротах мадридцев".

— Редин — это, конечно, талант, — говорит участник того матча, лучший футболист СССР-1972 Евгений Ловчев. — Знаете, есть два типа команд: бегающие и играющие. Так вот Володя был игровик. Он здорово пользовался обводкой, своими замахами. Замахнется — и уже понятно, что сейчас что-то будет.

Просто, наверное, он попал в не самое великое для «Спартака» время. Когда я появился в составе красно-белых, играли Осянин, Хусаинов, Логофет. В 1972-м уже была более скромная команда. Но Редин в ряде матчей себя здорово проявил. Прежде всего, в Мадриде. Как он издевался над защитниками, как разбирался с испанцами! Игрочина, которым многие любовались. Футбольная голова была в полном порядке. То, как он начинал карьеру... Просто загляденье!

Я чуть постарше его, в 1972-м меня признали лучшим футболистом страны, но советов ему не давал. Зачем? Для меня самое главное было, как человек относится к команде, как выкладывается на поле. В этом плане вопросов к Володе не возникало. Редин находился на своем месте. Он не был игроком ротации, которого сегодня ставили, завтра оставляли в запасе. Нет, он был довольно стабилен какое-то время.

— С матчем против «Атлетико» связан веселый случай, — рассказывает Пискарев. — Николай Петрович Старостин был на игре с переводчиком Руперто Сагасти, который тоже когда-то выступал за «Спартак». И вот они пошли из своей ложи в раздевалку минуты за три до свистка на перерыв. Соответственно, не видели, как Володька Редин счет открыл. В перерыве Симонян говорит нам: «Ребята, все нормально, ведем 1:0. Продолжаем в том же духе». Тут из-за его спины голос Старостина: «Никита, какие 1:0?! Ничья же». Ему объясняют, что Редин забил. Николай Петрович поворачивается к Сагасти: «Какого хрена ты меня где-то там водил по стадиону?» (смеется). В том матче я, кстати, тоже забил. Миша Булгаков сделал передачу с левого фланга, и я сыграл на опережение, пробил головой. При этом столкнулся с вратарем...

— Неприятно.

— Да... Даже ненадолго выключился. Очнулся, меня все обнимают, а я толком и не помню, что на самом деле произошло. Но тот матч был, конечно, выдающийся с нашей стороны. Никто не ожидал, что «Спартак» так агрессивно сыграет в Мадриде. Могли и крупнее победить, но хорошо хоть так — 4:3.

Ворота «Спартака» в той встрече защищал Юрий Дарвин:

— Редин — неординарный игрок. Это проявилось, в частности, в матче против «Атлетико». Крайний нападающий, техничный, разносторонний. С хорошим дриблингом, с видением поля. Что он был за человек? Да в целом обычный, немного скрытный. Иногда на поле такое мог сотворить! Не каждому это дано.

Футболисты «Спартака» перед матчем с «Атлетико». Фото из личного архива Александра Пискарева

«Сел на стакан»

В Москве «Спартак» уступил мадридцам (1:2), но прошел дальше. В четвертьфинале предстояло сразиться с будущим победителем турнира — «Миланом». Дома команда, которую уже тренировал Николай Гуляев, проиграла с минимальным счетом. Встреча в Италии завершилась вничью — 1:1. Гол у спартаковцев забил Пискарев с передачи Редина.

— Володя мне тогда пас отдал? — переспрашивает Пискарев. — Ну, может быть, да. Я скорее вспоминаю его голевую передачу в матче с ЦСКА. Редин по левому флангу пробежал метров 20 и покатил поперек поля. Я как раз рванул по центру. На меня выдвинулся Капличный, и я решил, не сближаясь с ним, зарядить метров с 30. Кажется, Астаповский у армейцев тогда был в воротах, пропустил, не вытащил из нижнего угла.

Постепенно Редин все реже и реже взрывался на футбольном поле. В 1975-м он ушел на полгода в кишиневскую «Нистру», затем на сезон вернулся в «Спартак», но прежней яркой игры уже не показывал. Далее в его карьере были смоленская «Искра», куйбышевские «Крылья», немецкий «Веймар».

— Думаю, Володю в определенной степени надломила травма, которую он получил, кажется, в игре во Львове. Жесткое повреждение, он выбыл на какой-то срок. В «Карпатах» был такой защитник — Сыров. Вот он Редина и подрезал прилично. Такой, что называется, защитник-рубака.

— Редина как раз в том матче заменили перед перерывом, на 42-й минуте.

— Видать, Володька «завозил» Сырова. Сажал его на пятую точку 40 минут. Тот и завелся, засадил Редину, нанес ему травму. И вот после этого что-то в нем надломилось. Плюс, возможно, потом наложились семейные неурядицы. В итоге, увы, Редин, как говорится, сел на стакан... Даже не знаю, на сколько процентов он смог себя реализовать в «Спартаке». Симонян в него верил, ставил в состав. И конечно, в 72-м Редин был хорош! (В 1973 году Симонян возглавил «Арарат». — Прим. «СЭ»). Как только получал пас слева, мы уже понимали: Вова обязательно сейчас там кого-то «накрутит», пробьет или отдаст передачу. Защитники от него страдали...

Нет информации, чем Редин занимался после завершения карьеры. Известно только, что играл за команду ветеранов советского футбола.

— Володя ездил с нами, играл за ветеранов. Это был неплохой заработок, — рассказывает Ловчев. — Мы, кстати, много играли. В какой-то год провели чуть ли не 100 матчей, представляете? Ну это же хлеб был наш, по большому счету. Помню, одна поездка была в Молдавию и в Крым. 15 игр за 13 дней! Все время вместе были. Володя — компанейский парень, не злой, добродушный такой...

«Сын поколотил. Пришел в больницу и умер»

Редин умер 17 марта 1993 года. Ему было всего 40 лет.

— Рано, рано Вова ушел из жизни. Эх, все эта ханка (водка) виновата, — считает Пискарев. — Вроде, что-то произошло в семье. Его доставили в больницу. Врачи долго к нему не подходили, и Редин умер прямо в приемном отделении. Диагноз? Не знаю... Вернее, знаю чуть больше. Не хочу выносить на суд общественности. Главное, что и парень он был отличный, компанейский. И игрок потрясающий. Но его сгубила ханка...

— В последние годы не режимил?

— Ну да. Попивал уже прилично. Что-то в нем надломилось. В семье не то происходило. Он искал успокоение в этом деле...

— Помните, когда в последний раз с ним общались?

— Год уже, конечно, не назову. Приехал как-то в спартаковский манеж и встретил там Абрамова Колю и Вовку Редина. Я еще прикинул: наверное, они что-то задумали вдвоем. Володя попросил меня подвезти их к метро «Красная Пресня». Подвез, высадил. И вот когда сейчас проезжаю мимо этого метро, вспоминаю, как Володя куда-то уходит...

— К сожалению, Володя довольно сильно нарушал режим, — грустно констатирует Дарвин. — Это, думаю, и послужило причиной его раннего ухода и из футбола, из жизни. Болезнь... Трагическая история.

— Где-то проходила информация, что он умер от запущенного воспаления легких.

— Это все, скорее, разговоры. Если копнуть глубже, то... Ну можно написать про воспаление легких, да. Так, наверное, будет лучше... То, что я знаю... Не хочется афишировать. Если в двух словах, то там была семейная драма.

Свою версию случившего с Рединым в марте 1993 года изложил Валерий Рейнгольд в большом интервью обозревателям «СЭ» Юрию Голышаку и Александру Кружкову (материал вышел в марте 2011 года):

«Володю Редина сын поколотил. Пришел в поликлинику за помощью и в коридоре умер».

— Я же хоронил его, на кладбище в Долгопрудном, — рассказывает Ловчев. — Непонятная причина смерти... Вроде, он пришел в больницу с воспалением легких. Его долго не принимали, он сидел где-то в коридоре и чуть ли не там умер... Не знаю. Откровенно говоря, Володька немного попивал... Потом начали грешить на сына. Шли такие разговоры, да. Но, мне кажется, сын там ни при чем.

Антон Зиньковский. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Редин был поинтереснее и Зиньковского, и Пиняева»

— Даже не могу сказать, кто из нынешних спартаковцев похож на Редина, — размышляет Пискарев. — По технике, может быть, Пруцев. Но у них разные позиции. Зиньковский? Нет-нет. Против Редина Зиньковский бледноват. Добротный футболист, но пока еще не хватает солидности, зрелости. Ему еще не достает серьезности, мужской ответственности за результат. Нестабилен... Кто-то из других команд? Пиняев? Да нет. Редин был точно поинтереснее в свои лучшие годы.

— Редин не был бегунком, как, допустим, Бонгонда, — говорит Ловчев. — Больше брал техникой. Ему мячик отдашь, а он уже что-то творил на коротком расстоянии. Бонгонда играет в современный футбол, Володька был, конечно, помедленнее. Я иногда удивлялся. Мол, ну как же так, раньше мастеров было больше и так далее. Мы как-то с Аршавиным сидели в студии, и он мне немного открыл глаза. Андрей сказал тогда: «Серафимыч, в ваше время медленнее в футбол играли». Этим, наверное, можно было объяснить то, что в советском футболе было больше технарей. Таких, как Редин. Было больше времени для финтов, для дриблинга. Сейчас люди должны все делать быстрее за секунду времени, нельзя терять темп. А Володька великолепно пользовался своими замахами. И все же знали, что он может поймать защитника этим приемом, и все равно ничего не могли с ним поделать.

— До какого уровня мог бы дорасти Редин, если бы не его проблемы? — рассуждает Дарвин. — А разве играть за «Спартак» в чемпионате страны, забивать «Атлетико» — это не уровень? Мне кажется, многие нынешние игроки РПЛ, даже ведущие, выступали бы в первой союзной лиге. Не выше. Так что я бы не принижал класс Володи. Просто так быстро мелькнула его жизнь и карьера... И ушел он тихо, бесследно.

Владимир Редин провел за «Спартак» во всех турнирах 119 матчей, забил 16 голов.