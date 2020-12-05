Мнение обозревателя «СЭ» Игоря Рабинера об ужасной игре форварда «Рубина » и блестящей — хавбека «Локо».

Иван Игнатьев — символ того, за что люди не любят современных российских футболистов. Нет, игроки далеко не все такие, но яркие негативные примеры резче бросаются в глаза и больше обсуждаются.

Он считался одним из самых талантливых и многообещающих выпускников академии «Краснодара». Уже тогда говорили «но» — невоспитанность, понты, «пустота в голове», как выражаются люди, которые Ваню хорошо знают.

В 18 лет Игнатьев в первом же своем матче в РПЛ, в гостях с «Ахматом», забил победный мяч в добавленное время. Вскоре отправил мяч в ворота «Црвены звезды» в ЛЕ. Казалось, это главный актив «быков» на годы.

Надо было сильно постараться, чтобы Сергей Галицкий в нем разочаровался и всего через два года, в 20 лет, его продал. Но это произошло. Хотя про Игнатьева уже многое было ясно, «Рубин» вбухал в его покупку 7 миллионов евро, положил ему зарплату 600 тысяч евро в год и выплатил немалые подъемные.

А его новый агент Алан Агузаров, к которому Игнатьев со скандалом ушел от Германа Ткаченко, говорил об их отношениях с Леонидом Слуцким 9 июня в интервью «СЭ»: «У них отличные отношения с Ваней. Игнатьев очень уважает Леонида Викторовича и всегда высказывается о нем с восхищением. Именно Слуцкий был инициатором покупки молодого нападающего, очень на него рассчитывает. А Ваня эти ожидания, уверен, оправдает».

Ага, оправдал. 21-летний форвард получал кучу шансов, упрямо не пользовался ими, а потом выходил Деспотович и показывал, кто тут настоящий форвард, а кто — дешевый понторез. Как это, например, произошло в прошлом туре с ЦСКА, когда Деспот с травмой вышел на замену и забил через четыре минуты, а потом заменился, в то время как Игнатьев не показал вообще ничего.

А сегодня и того больше. В первом тайме Игнатьев после гола Хван Ин Бома запорол два чистых голевых момента в первые десять минут, когда все можно было закончить, едва начав. Потом получил желтую.

Сразу после перерыва комментатор Журавель рассказывал, что из раздевалки (!) слышен был голос Слуцкого, явно обращавшегося к Игнатьеву: «Не фоли!» То же самое тренер подтвердит и во флеш-интервью. А убрать в перерыве с поля Слуцкий Ивана не мог — Деспота не было даже в заявке.

В итоге Игнатьев вышел на поле и сразу, на 47-й, на чужой половине поля шипами врезался сзади в голеностоп Чорлуке, за пару секунд до того уже отдавшему передачу. Справедливая вторая желтая от Карасева, ярость Слуцкого, который, кажется, готов был задушить пробитого, судя по его действиям, на всю голову Игнатьева прямо у бровки.

А с другой стороны — словно специально на контрасте — блестящая игра другого Игнатьева, локомотивского Владислава, в 34 года впервые в карьере сделавшего дубль, да еще и заработавшего победный пенальти. Вместе с Ваней Игнатьевым постарался еще Никита Медведев, на счету которого грубейшая ошибка при первом голе и привезенный пенальти, — и 1:0 для Казани превратились в 1:3.

Даже если «Рубин» оштрафует Ваню на все 600 его годовых тысяч евро (чего, конечно, не произойдет), не думаю, что ему можно что-то объяснить. Все говорит за то, что года через три мы об этом молодом человеке и не вспомним. Только если как о примере очередного таланта, не раскрывшегося по своей вине.

А болельщики совершенно справедливо недоумевают, как абсолютно неуправляемый футболист, наносящий только вред своей команде, может получать такие деньги. И как клуб может тратить на него 7 миллионов.