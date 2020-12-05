«Локо» исправился за Лигу чемпионов? Николич победил Слуцкого в большинстве

«Рубин» проиграл в Москве — 1:3.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

17-й тур

«Локомотив» — «Рубин» — 3:1 (1:1)

Голы: Хван Ин Бом, 3 (0:1). В.Игнатьев, 17 (1:1). Миранчук, 69 — с пенальти (2:1). В.Игнатьев, 86 (3:1).

«Локомотив» (Москва): Гильерме, Живоглядов, Мурило, Чорлука, Рыбус, В.Игнатьев, Крыховяк, Мухин, Камано (Эдер, 60), Миранчук (Иосифов, 90), Лисакович (Титков, 90).

«Рубин» (Казань): Медведев, Зотов, Бегич, Старфельт, Меркулов, Макаров, Абильдгор, Хван Ин Бом (Йевтич, 75), Шатов (Бакаев, 84), Зуев (Кварацхелия, 68), И.Игнатьев.

Предупреждения: Мухин, 5. И.Игнатьев, 23. Зуев, 26. Зотов, 29. Крыховяк, 36. Макаров, 56. Медведев, 69. Мурило, 74. Лисакович, 80.

Удаление: И.Игнатьев, 47 (грубая игра, вторая ж.к.).

Судьи: Карасев (Москва). Демешко (Химки), Гаврилин (Владимир).

ВАР: Москалев (Воронеж). Стипиди (Краснодар).

5 декабря. Москва. Стадион «РЖД Арена».

Болельщики «Локомотива» смогли бы простить неудачу в матче с «Рубином» только в одном случае: если бы команда успешно сыграла против «Зальцбурга» в Лиге чемпионов. Однако этого не случилось. Решающая встреча была проиграна при кадровых проблемах и странных тактических манипуляциях Марко Николича.

«Локо» в том матче будто бы вернулся в РПЛ. И с атакой беда: красно-зеленые наиграли лишь на 0,2 ожидаемого гола, не считая пенальти. И с обороной плохо: допускали слишком много быстрых атак соперника. Что уж говорить об индивидуальных ошибках Райковича и Мурило...

Главная же потеря — не поражение, а травма Зе Луиша, получившего перелом одной из костей стопы. Болельщики «Локо» недаром признали форварда лучшим игроком команды в ноябре. Он носился по всему полю, выигрывал верх, разгонял атаки своей команды. А главное — не был равнодушным. Будто бы и никогда не играл в «Спартаке».

Зато в субботу в опорную зону вернулся Крыховяк, пропустивший игру с «Зальцбургом» из-за сомнительного теста на коронавирус.

У «Рубина» другая ситуация. Еврокубков нет, значит, можно спокойно восстанавливаться и готовиться к борьбе за них. Последний матч успешный: победа над ЦСКА при единственном голе Деспотовича. У Леонида Слуцкого симпатичная команда. Скоростная, техничная, вариативная в атаке.

Вот и на матч с «Локомотивом» вышли футболисты, способные добавить креатива: Макаров, Шатов, Хван Ин Бом. В запасе дриблер Кварацхелия, ранее сдавший положительный тест на ковид в расположении сборной Грузии.

Ин Бом возвращается в основу! Хвича Кварацхелия начнёт встречу в запасе ?



? Наш состав на #ЛокоРубин! pic.twitter.com/J6bN04Ndtw — «Рубин» Казань (@fcrk) December 5, 2020

Перед матчем показалось, что на стадионе царит апатия. При объявлении составов немногочисленные болельщики красно-зеленых поприветствовали голкипера Медведева, ранее выступавшего за «Локо» (будто бы что-то знали!). Из своих футболистов — Чорлуку, Крыховяка и Миранчука.

В начале встречи гостевой сектор поддерживал свою команду даже громче, скандируя: «Казань!» С трибун красно-зеленых слышались привычные оды Юрию Семину и призывы уволить Василия Кикнадзе.

Вот и гол уже на третьей минуте забили игроки «Рубина».

Очевидный провал опорной зоны «Локо», давшей разбежаться Хван Ин Бому.

Первые минуты в исполнении казанцев напоминали игру «Зальцбурга». Тот же прессинг (4-1-4-1 без мяча), те же отборы и попытки сыграть на переходах. «Рубину» не хватало последнего паса: кроссы снимали защитники красно-зеленых, а Иван Игнатьев не дотягивался до мяча.

«Локо» же ограничивался дальними ударами. Казалось, железнодорожникам сложно играть без габаритного форварда — Зе Луиша или Эдера. Они привыкли к длинным передачам, скидкам и борьбе.

Впрочем, команда Николича быстро адаптировалась к новой кадровой ситуации. Во-первых, забрала мяч (57% — 43% по владению в первом тайме). Во-вторых, стала разыгрывать комбинации низом: Камано, Миранчук, Владислав Игнатьев были особенно активны. В-третьих, зарабатывала «стандарты» близко к воротам «Рубина» (игроки казанцев совершили десять фолов в первом тайме).

Один из таких штрафных привел к ответному голу. Что случилось с Медведевым — загадка. Возможно, он слишком долго просидел на скамейке запасных.

? Владислав Игнатьев воспользовался ошибкой Никиты Медведева и отправил мяч в сетку ворот



? #ЛокоРубин на #МАТЧПРЕМЬЕР

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? Приложение «МАТЧ!»https://t.co/hjgi0yKCKW — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 5, 2020

Никита выпустил мяч из рук, а первым на подборе оказался Владислав Игнатьев. ВАР подтвердил: атаки на вратаря не было. Значит, это результативная ошибка голкипера.

Второй тайм начался для «Рубина» с неприятности: вторую желтую карточку получил Иван Игнатьев. Форвард нарушил правила на Чорлуке и в гневе отправился в раздевалку.

Большинством поспешил воспользоваться другой Игнатьев — Владислав. Николич и так перевел его из обороны в полузащиту, что добавило красно-зеленым скорости на фланге. А в игре с «Рубином» Игнатьев вообще нередко оказывался на позиции центрфорварда. И это отличное тактическое решение.

Владислав открывался на ударной позиции, а к забитому голу добавил заработанный пенальти. Как вы думаете, кто сфолил на Игнатьеве? Правильно, голкипер Медведев. Одиннадцатиметровый реализовал Миранчук — здесь ничего не меняется.

? Антон Миранчук реализовал пенальти в ворота «Рубина», это его четвертый гол в текущем розыгрыше чемпионата



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На этом Игнатьев не успокоился. Он снова грамотно сыграл при розыгрыше «стандарта», на этот раз отличившись после подачи Миранчука с угла поля.

При этом «Рубин» после удаления смотрелся лучше, чем в первом тайме. У казанцев были и прессинг, и открывания Макарова (от гола спасла лишь двойная блокировка Мурило), и быстрые атаки. Команда Слуцкого рисковала — об этом говорил и выход Кварацхелии на замену.

«Локо» сначала потерпел, а потом ударил. А разве можно было иначе? Болельщики и так почти не поддерживают команду, скандируя лишь призывы уволить Кикнадзе. Может, с результатом на стадион вернутся и более благозвучные кричалки. Ведь железнодорожники уже пятые.