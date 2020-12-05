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«Замены — от недовольства вратарями». Слуцкий — о поражении в матче с «Локомотивом»

Наталья Юрина
Наталья Юрина
Корреспондент
Сегодня, 16:50
Леонид Слуцкий. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Леонид Слуцкий. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главные тренеры казанской и московских команд ответили на вопросы журналистов после матча 17-го тура РПЛ «Локомотив» — «Рубин» (1:3).
Локомотив — Рубин

О поражении

— Здесь нечего комментировать. Мы допустили слишком много грубых и необъяснимых ошибок. Они напрямую повлияли на результат, — считает Леонид Слуцкий.

О травме Шатова

— У Шатова повреждение задней поверхности бедра. Насколько оно серьезное, поймем, когда сделаем обследование.

5&nbsp;декабря. Москва. &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Рубин&raquo;&nbsp;&mdash; 3:1. Владислав Игнатьев и&nbsp;Антон Миранчук.«Локо» исправился за Лигу чемпионов? Николич победил Слуцкого в большинстве

Об игре Медведева

— Действия Медведева? Частые замены предопределены тем, что есть недовольство вратарями, которые играют. Если голкиперы регулярно допускают ошибки, то мы получаем вторых вратарей. Если любой игрок будет часто ошибаться, то это не значит, что он получит гарантированное место в старте.

О наказании Игнатьева

— Как накажем Игнатьева за удаление? Согласно положению о штрафах.

Об игре Макарова

— Макаров не бьет сразу, а улучшает ситуацию? Это вопросы роста.

После тренера казанцев прокомментировал встречу Марко Николич.

О победе

— Хочу поздравить команду с тремя очками. Это была психологически трудная игра, — полагает главный тренер железнодорожников Марко Николич. — Особенно после пропущенного гола. Но футболисты не занервничали и продолжили играть. Они заслужили три очка. Через три дня нам предстоит важный матч в Лиге чемпионов. Мы готовимся к нему.

5&nbsp;декабря. Москва. &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Рубин&raquo;&nbsp;&mdash; 3:1. Владислав Игнатьев забивает третий гол в&nbsp;матче и&nbsp;оформляет дубль.

О своем поведении на бровке

— Я не нервничал. Так как знал, что команда хорошо готова к игре. Важно было сохранять спокойствие и на скамейке. Мне не надо было нервничать. Я должен был вести себя спокойно.

Об игре Камано

— Камано? Никогда публично не оцениваю своих игроков. Скажу им все в раздевалке.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 17-й тур. Первые матчи декабря




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