«Локо» — это аттракцион: обыграли «Краснодар», уступая 0:2. У Дзюбы — победный гол
Разная команда Галактионова
В кубковом противостоянии со «Спартаком» мы видели неоднозначный «Локомотив» — слабый в обороне, но местами симпатичный в атаке. В матче с «Ростовом» «Локо» был зрелищным и интересным во главе с мотивированным Дзюбой. В Грозном красно-зеленые показали, что могут внимательно обороняться и не пропустить даже за полчаса игры вдевятером. А после встречи с «Акроном» мы узнали, что команда Михаила Галактионова способна уступить середняку первой лиги.
На старте года «Локомотив» — разный. Но какой из них настоящий? Ответ на этот вопрос могла бы дать игра с таким же нестабильным «Краснодаром», но после нее все запуталось окончательно.
Галактионов не удивил выбором стартового состава: места дисквалифицированных Ненахова и Магкеева заняли Смольников с Бариновым, и в такой конфигурации основа «Локо» даже выглядела мощнее. Кроме того, тренерский штаб предпочел Миранчука Глушенкову. А удивило то, что хозяева внешне легко отказались от претензий на мяч и подчеркнуто действовали вторым номером.
Яркий тайм «быков»
В первые 20 минут темп игры был невысоким, но «Краснодар» его медленно наращивал и довел до логичного гола: Сперцян сперва попал в перекладину, а чуть позже ассистировал Алонсо с углового. «Локо» тут же мог сравнять счет, но Камано не смог замкнуть подачу Смольникова.
«Краснодар» действовал в привычной манере и настаивал на владении, хотя сделал пару перестановок и вновь перетасовал фланги: на этот раз Кобнан номинально играл слева, Олусегун — справа, а Кади опустился чуть вглубь и в одном из моментов в кровь разбил бровь, пришлось даже перебинтовывать голову. Но вся атака кубанцев при этом была подвижна, и на 39-й минуте Кордоба продавил Конти и удвоил счет.
Очередной промах Дзюбы
Ключевое изменение в составе «Краснодара» касалось голкипера — Сафонов из-за недомогания остался в запасе, но на протяжении всей игры активно подсказывал Агкацеву, будто Матвей уже стал тренером вратарей. При этом Станиславу точно не нужны подсказки во время пенальти, ведь он за всю карьеру отразил больше 11-метровых ударов, чем пропустил.
«Локо» в первом тайме фрагментарно был неплох и в конце поддавил гостей. Арбитру Кириллу Левникову даже дважды пришлось ходить к монитору, чтобы оценить две разные ситуации с пенальти. После второго просмотра Левников указал на точку, а почему-то подошедший к мячу Дзюба (а не Миранчук) безобразно исполнил удар и позволил Агкацеву ликвидировать угрозу. Это уже девятый нереализованный Дзюбой пенальти в РПЛ, причем конкретно этот удар напомнил один из его самых знаменитых промахов — в ноябре 2020-го Артем, играя за «Зенит», в таком же стиле тоже не забил «Краснодару». Только в воротах у черно-зеленых находился Сафонов.
Дзюба вообще провел слабый тайм — именно он упустил Алонсо при угловом, с которого открыл счет «Краснодар». В атаке у «Локо» солировали другие лица, а Артем до перерыва ни разу не пробил по воротам с игры.
Карусель второго тайма
В первом тайме «Локо» играл ужасно, но нынешний год показал, насколько непредсказуема команда у Галактионова. Прямо из раздевалки она вылетела навстречу воротам Агкацева и довольно быстро забила. Сначала Тикнизян попал в перекладину, а через пару минут Волков срезал мяч в свои ворота после удара Баринова. Следом проснулся и Дзюба: именно он изящно ассистировал Глушенкову. Галактионов угадал с выходом Максима, но отдельно в этих моментах стоит отметить Пиняева — Сергей отдал важнейшие передачи в результативных атаках.
«Краснодар», разумеется, был шокирован подобным переворотом, ведь первый тайм складывался для гостей идеально. Неудивительно, что в такой ситуации сдали нервы у Рамиреса — защитник «быков» последовательно получил две глупые желтые карточки и отправился отдыхать. Почти сразу «Локо» забил еще: Баринов попал в перекладину, но Дзюба оказался в нужном месте и вывел хозяев вперед.
На этом шоу-программа игры в Черкизове не закончилась. Смольников наиграл на красную карточку, и составы уравнялись. Игра и так изобиловала моментами, но с усеченными составами появилось больше пространства. «Краснодар» вполне мог сравнивать счет: близки к этому были и Кади, и Волков. Жарко было и у ворот Агкацева, когда Пиняев вспахал всю бровку шикарным проходом — не хватило лишь завершения.
«Локо» дотянул до победы и, конечно, заслужил ее. Воля у красно-зеленых точно есть. Все еще неясно, как описать игру команды Галактионова, но с ней в этом году точно весело!
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|15
|3
|1
|53-9
|48
|
2
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
3
|Ростов
|19
|11
|5
|3
|35-27
|38
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|19
|9
|5
|5
|34-20
|32
|
6
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
7
|Ахмат
|19
|9
|2
|8
|30-29
|29
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|19
|5
|5
|9
|20-30
|20
|
13
|Пари НН
|19
|5
|4
|10
|23-34
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|19
|3
|4
|12
|19-40
|13
|
16
|Торпедо
|19
|1
|4
|14
|9-33
|7
|18.03
|12:00
|
Оренбург – Спартак
|2 : 0
|18.03
|14:15
|
Урал – Динамо
|0 : 1
|18.03
|16:30
|
Факел – Сочи
|3 : 0
|18.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|3 : 2
|19.03
|14:00
|
Химки – Ростов
|- : -
|19.03
|16:30
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|19.03
|16:30
|
Пари НН – Торпедо
|- : -
|19.03
|19:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3