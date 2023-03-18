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18 марта, 16:45

Капитан Тюкавин забил, «Урал» проиграл впервые за полгода. «Динамо» продолжает борьбу за медали

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Радость Константина Тюкавина после гола в ворота «Урала».
Фото ФК «Динамо»
Бело-голубые в концовке дожали команду Гончаренко — 1:0.
Россия. Премьер-лига. 20-й тур
18 мар, 14:15. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
0:1
Динамо

«Динамо» в среду провело сверхэмоциональный матч в Санкт-Петербурге, где было резонансное решение Кукуляка не назначать пенальти в ворота хозяев, серия пенальти и победа. Сенсационная, учитывая не лучшую форму бело-голубых после рестарта сезона. Очевидно, что матч отнял массу не только физических, но и моральных сил. Успеют ли москвичи восстановиться за четверг и пятницу? Этот вопрос был ключевым перед встречей с «Уралом».

Тем более что возможностей для ротации у Славиши Йокановича практически не было — в Екатеринбург из-за травм и дисквалификаций не прилетели сразу семь игроков основы — Шунин, Лаксальт, Маричаль, Кутицкий, Нгамале, Фомин и Смолов.

Арсен Захарян (&laquo;Динамо&raquo;) и&nbsp;Вендел (&laquo;Зенит&raquo;). «Динамо» выбило «Зенит» из Кубка в скандальном матче. Бело-голубые спасли судью от полного позора

Уральцы же были в более комфортных условиях. Эмоций не тратили — в Кубке со «Спартаком» предстоит еще ответный матч, у команды было на день отдыха больше, а настроения и уверенности у нее — вагон. Достаточно сказать, что последний раз подопечные Виктора Гончаренко проигрывали более полугода назад — 17 сентября 2022-го. Такую серию можно ожидать от «Зенита», но никак не от вчерашнего аутсайдера лиги. У «Динамо», например, с тех пор шесть поражений. И кого считать фаворитом встречи?

В первом тайме «Урал» дал понять, что его. Хозяева владели территориальным преимуществом, а первые полчаса давили так, что оборона бело-голубых трещала, пусть и не разваливалась. Гончаренко явно учитывал выхолощенность соперника, так что решил не давать ему поднять голову.

Однако москвичи перетерпели этот штурм, а потом навязали контригру, в которой создали даже больше шансов. Лучший момент тайма создал Макаров, который запрессинговал в центральном круге последнего защитника, убежал и отпасовал свободному Захаряну. Тому по статусу положено разбираться в таких эпизодах, однако верх взял голкипер Помазун. Оставив все разборки на вторую половину.

В которой было все то же самое. Уральцы мощно давили, гости мужественно оборонялись, а когда все же разжимались, то получалось очень опасно. Макаров даже забил после передачи Гладышева, однако рефери отменил гол из-за «вне игры». Интересно, какую картину дали бы офсайдные линии — по стоп-кадру ответить сложно. Думается, именно поэтому ВАР и не вмешался, не посчитав ошибку ассистента, если она была, грубой.

И все-таки именно динамовцы дожали. Гладышев в штрафной оттер от мяча мощного форварда, а вышедший с капитанской повязкой 20-летний Тюкавин забил победный гол.

Бело-голубые после невнятного старта в последних двух матчах стали напоминать ту команду, что осенью заняла первое место в кубковой группе и поднялась с 9-го на 4-е место в РПЛ. Если не качеством футбола, то по крайней мере характером.

«Урал» же прервал свою выдающуюся серию, которая остановилась на 16 беспроигрышных матчах. Когда-то это должно было случиться.

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Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Урал
Виктор Гончаренко
Константин Тюкавин
Славиша Йоканович
9
32
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
7
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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18.03 12:00
Оренбург – Спартак
 2 : 0
18.03 14:15
Урал – Динамо
 0 : 1
18.03 16:30
Факел – Сочи
 3 : 0
18.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 3 : 2
19.03 14:00
Химки – Ростов
 - : -
19.03 16:30
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
19.03 16:30
Пари НН – Торпедо
 - : -
19.03 19:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
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Г
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Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Крылья Советов, Локомотив

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И К Ж
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Максим Ненахов

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 10 1 1
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