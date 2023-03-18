Капитан Тюкавин забил, «Урал» проиграл впервые за полгода. «Динамо» продолжает борьбу за медали
«Динамо» в среду провело сверхэмоциональный матч в Санкт-Петербурге, где было резонансное решение Кукуляка не назначать пенальти в ворота хозяев, серия пенальти и победа. Сенсационная, учитывая не лучшую форму бело-голубых после рестарта сезона. Очевидно, что матч отнял массу не только физических, но и моральных сил. Успеют ли москвичи восстановиться за четверг и пятницу? Этот вопрос был ключевым перед встречей с «Уралом».
Тем более что возможностей для ротации у Славиши Йокановича практически не было — в Екатеринбург из-за травм и дисквалификаций не прилетели сразу семь игроков основы — Шунин, Лаксальт, Маричаль, Кутицкий, Нгамале, Фомин и Смолов.
Уральцы же были в более комфортных условиях. Эмоций не тратили — в Кубке со «Спартаком» предстоит еще ответный матч, у команды было на день отдыха больше, а настроения и уверенности у нее — вагон. Достаточно сказать, что последний раз подопечные Виктора Гончаренко проигрывали более полугода назад — 17 сентября 2022-го. Такую серию можно ожидать от «Зенита», но никак не от вчерашнего аутсайдера лиги. У «Динамо», например, с тех пор шесть поражений. И кого считать фаворитом встречи?
В первом тайме «Урал» дал понять, что его. Хозяева владели территориальным преимуществом, а первые полчаса давили так, что оборона бело-голубых трещала, пусть и не разваливалась. Гончаренко явно учитывал выхолощенность соперника, так что решил не давать ему поднять голову.
Однако москвичи перетерпели этот штурм, а потом навязали контригру, в которой создали даже больше шансов. Лучший момент тайма создал Макаров, который запрессинговал в центральном круге последнего защитника, убежал и отпасовал свободному Захаряну. Тому по статусу положено разбираться в таких эпизодах, однако верх взял голкипер Помазун. Оставив все разборки на вторую половину.
В которой было все то же самое. Уральцы мощно давили, гости мужественно оборонялись, а когда все же разжимались, то получалось очень опасно. Макаров даже забил после передачи Гладышева, однако рефери отменил гол из-за «вне игры». Интересно, какую картину дали бы офсайдные линии — по стоп-кадру ответить сложно. Думается, именно поэтому ВАР и не вмешался, не посчитав ошибку ассистента, если она была, грубой.
И все-таки именно динамовцы дожали. Гладышев в штрафной оттер от мяча мощного форварда, а вышедший с капитанской повязкой 20-летний Тюкавин забил победный гол.
Бело-голубые после невнятного старта в последних двух матчах стали напоминать ту команду, что осенью заняла первое место в кубковой группе и поднялась с 9-го на 4-е место в РПЛ. Если не качеством футбола, то по крайней мере характером.
«Урал» же прервал свою выдающуюся серию, которая остановилась на 16 беспроигрышных матчах. Когда-то это должно было случиться.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|15
|3
|1
|53-9
|48
|
2
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
3
|Ростов
|19
|11
|5
|3
|35-27
|38
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|19
|9
|5
|5
|34-20
|32
|
6
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
7
|Ахмат
|19
|9
|2
|8
|30-29
|29
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|19
|5
|5
|9
|20-30
|20
|
13
|Пари НН
|19
|5
|4
|10
|23-34
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|19
|3
|4
|12
|19-40
|13
|
16
|Торпедо
|19
|1
|4
|14
|9-33
|7
|18.03
|12:00
|
Оренбург – Спартак
|2 : 0
|18.03
|14:15
|
Урал – Динамо
|0 : 1
|18.03
|16:30
|
Факел – Сочи
|3 : 0
|18.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|3 : 2
|19.03
|14:00
|
Химки – Ростов
|- : -
|19.03
|16:30
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|19.03
|16:30
|
Пари НН – Торпедо
|- : -
|19.03
|19:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3