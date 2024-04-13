«Зенит» выиграл главный матч весны. «Краснодар» повержен, у чемпиона — «+4»
Долгожданный матч
Перед стартом сезона было тяжело представить, что битва между «Краснодаром» и «Зенитом» станет определяющей в чемпионской гонке. Да куда уж там: еще месяц назад было тяжело поверить в то, что в этом матче сыграют два лидера РПЛ. Тогда как раз «быки» сенсационно уволили Владимира Ивича, «Краснодар» находился в кризисе, а «Динамо» вовсю летело к первому месту.
Но в российском футболе все меняется стремительно. Черно-зеленые уже адаптировались к игре Мурада Мусаева, зрелищно победили «Пари НН» и подобрались к «Зениту» на расстояние вытянутой руки. Три очка в матче с командой Сергея Семака возвращали кубанцев на чистое первое место.
Сюрпризы повсюду
Однако обыграть чемпиона на заказ невозможно. Поэтому тренерский штаб «быков» решил подготовить несколько сюрпризов. Например, наконец-то попал в стартовый состав зимний новичок Кастаньо, а на правом фланге обороны внезапно вышел номинальный вингер Олусегун. Под «Зенит» Мусаев еще и избрал гибридную схему.
Семак тоже решил удивить визави. Он в любом случае должен был сделать вынужденную перестановку, так как Вендел пропускал матч из-за дисквалификации. Но тренер «Зенита» пошел еще дальше. Он решил не менять бразильца напрямую, а полностью переключить расстановку: Алип стал третьим центральным защитником, Дуглас — левым латералем, а Клаудиньо опустился вглубь к Барриосу. Кроме того, на правом краю атаки вместо Артура внезапно вышел Мостовой, которому эта позиция не совсем привычна.
Гол Оласы
Что все это означало? Ответ мы увидели на поле: целый тайм хватало суетливых атак с обеих сторон, и первое время команды будто бы привыкали к новым требованиям. «Краснодар» дрогнул первым: на стартовых минутах Сафонов сначала немного криво, но ликвидировал удар Мостового, а на добивании Педро из выгодной позиции выстрелил выше. Вскоре на голевой позиции оказался Караваев: Вячеслав нашел дыру в обороне, вбежал в штрафную, но Тормена заблокировал удар в подкате.
«Зенит» выглядел чуть лучше, но целостности в его действиях все равно не хватало. Сине-бело-голубые все время спешили и явно нервничали, что в итоге вылилось в гол. Педро ошибся в передаче на своей половине поля, Алип вынес мяч на Оласу, а остальные защитники не накрыли Лукаса.
С уругвайцем был связан еще один любопытный момент на старте встречи: на 4-й минуте он получил по шее после отмашки Мостового и картинно упал, вызвав гнев футболистов «Зенита». Вообще встреча изобиловала стычками, что только подчеркивало статус матча и его цену.
Переворот Семака и Артура
«Зенит» в итоге провалил первый тайм. Без Вендела тащить мяч в атаку было некому, Клаудиньо регулярно психовал и не справлялся с обязанностями «восьмерки». Переход на тройку центральных защитников себя не оправдал: да, Кордоба оказался нейтрализован, но остальная атака «Краснодара» чувствовала себя вольготно. Сперцян, Олусегун и Кади вполне могли удвоить счет еще до перерыва.
Можно было предположить, что Семак перестроит «Зенит» на привычную схему 4-3-3, как он сделал в кубковом матче со «Спартаком». Но тренерский штаб придумал кое-что совсем новое: в перерыве вместо Алипа вышел Артур, который занял место левого латераля! Бразилец — левша, привыкший играть роль правого вингера, но тут он занял глубокую роль на противоположной бровке. И это сработало.
Уже на 48-й минуте Артур раскрутил результативную атаку, а Кассьерра нашел угол изумительным ударом и оторвался от Кордобы в гонке бомбардиров. И очень быстро Артур вывел «Зенит» вперед, причем ударом с правой ноги. Бразильцу в штрафной дали настолько много времени, что он успел переложить мяч и вонзил его в тот же угол, что и Кассьерра.
Шаг к золоту
Безусловно, «Краснодар» был шокирован таким переворотом, причем мог пропустить еще: Мостовой загубил выход один на один. И очень долго «быки» не могли прийти в себя. Хотя Мусаев довольно быстро отреагировал заменой, выпустив на поле Виктора Са. Бразилец вышел хорошо, заработал опасный штрафной для Сперцяна, однако армянский хавбек его не реализовал.
С одной стороны, могло показаться, что Мусаев затянул с заменами. С другой стороны, у «Краснодара» на скамейке было мало футболистов, способных улучшить командную картину. А вот у «Зенита» хватало ресурсов: и Артур, и Мантуан, и Сергеев отлично вошли в игру.
Для хозяев результат этого матча — громадное разочарование, учитывая еще и то, что они вели к перерыву. К концу встречи у них сдали нервы: посыпались желтые карточки, а Тормена и вовсе был удален.
«Зенит» победил, сохранил лидерство и впервые в сезоне оторвался от преследователей на солидное расстояние — четыре очка. Разумеется, золотая гонка еще не закончена, но сине-бело-голубые сделали очень большой шаг к шестому титулу подряд.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|5
|4
|43-20
|47
|
2
|Краснодар
|23
|12
|7
|4
|36-23
|43
|
3
|Динамо
|22
|10
|8
|4
|35-29
|38
|
4
|ЦСКА
|22
|9
|9
|4
|40-28
|36
|
5
|Локомотив
|22
|9
|9
|4
|35-28
|36
|
6
|Спартак
|23
|10
|5
|8
|29-28
|35
|
7
|Кр. Советов
|22
|9
|6
|7
|39-33
|33
|
8
|Рубин
|22
|9
|5
|8
|20-27
|32
|
9
|Ростов
|22
|8
|7
|7
|34-33
|31
|
10
|Пари НН
|22
|8
|4
|10
|20-23
|28
|
11
|Факел
|22
|6
|8
|8
|19-24
|26
|
12
|Оренбург
|22
|5
|8
|9
|24-29
|23
|
13
|Балтика
|23
|5
|5
|13
|21-27
|20
|
14
|Ахмат
|23
|5
|5
|13
|21-36
|20
|
15
|Урал
|22
|5
|5
|12
|20-35
|20
|
16
|Сочи
|23
|4
|6
|13
|24-37
|18
|13.04
|14:00
|
Сочи – Спартак
|1 : 0
|13.04
|16:30
|
Ахмат – Балтика
|1 : 7
|13.04
|17:00
|
Краснодар – Зенит
|1 : 2
|13.04
|19:30
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|14.04
|12:00
|
Оренбург – Пари НН
|- : -
|14.04
|14:15
|
Урал – Динамо
|- : -
|14.04
|16:45
|
Факел – Ростов
|- : -
|14.04
|19:00
|
Кр. Советов – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|17
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|18
|1
|6