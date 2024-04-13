Сине-бело-голубые одержали важнейшую победу над главным конкурентом.

Долгожданный матч

Перед стартом сезона было тяжело представить, что битва между «Краснодаром» и «Зенитом» станет определяющей в чемпионской гонке. Да куда уж там: еще месяц назад было тяжело поверить в то, что в этом матче сыграют два лидера РПЛ. Тогда как раз «быки» сенсационно уволили Владимира Ивича, «Краснодар» находился в кризисе, а «Динамо» вовсю летело к первому месту.

Но в российском футболе все меняется стремительно. Черно-зеленые уже адаптировались к игре Мурада Мусаева, зрелищно победили «Пари НН» и подобрались к «Зениту» на расстояние вытянутой руки. Три очка в матче с командой Сергея Семака возвращали кубанцев на чистое первое место.

Сюрпризы повсюду

Однако обыграть чемпиона на заказ невозможно. Поэтому тренерский штаб «быков» решил подготовить несколько сюрпризов. Например, наконец-то попал в стартовый состав зимний новичок Кастаньо, а на правом фланге обороны внезапно вышел номинальный вингер Олусегун. Под «Зенит» Мусаев еще и избрал гибридную схему.

Семак тоже решил удивить визави. Он в любом случае должен был сделать вынужденную перестановку, так как Вендел пропускал матч из-за дисквалификации. Но тренер «Зенита» пошел еще дальше. Он решил не менять бразильца напрямую, а полностью переключить расстановку: Алип стал третьим центральным защитником, Дуглас — левым латералем, а Клаудиньо опустился вглубь к Барриосу. Кроме того, на правом краю атаки вместо Артура внезапно вышел Мостовой, которому эта позиция не совсем привычна.

Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Гол Оласы

Что все это означало? Ответ мы увидели на поле: целый тайм хватало суетливых атак с обеих сторон, и первое время команды будто бы привыкали к новым требованиям. «Краснодар» дрогнул первым: на стартовых минутах Сафонов сначала немного криво, но ликвидировал удар Мостового, а на добивании Педро из выгодной позиции выстрелил выше. Вскоре на голевой позиции оказался Караваев: Вячеслав нашел дыру в обороне, вбежал в штрафную, но Тормена заблокировал удар в подкате.

«Зенит» выглядел чуть лучше, но целостности в его действиях все равно не хватало. Сине-бело-голубые все время спешили и явно нервничали, что в итоге вылилось в гол. Педро ошибся в передаче на своей половине поля, Алип вынес мяч на Оласу, а остальные защитники не накрыли Лукаса.

С уругвайцем был связан еще один любопытный момент на старте встречи: на 4-й минуте он получил по шее после отмашки Мостового и картинно упал, вызвав гнев футболистов «Зенита». Вообще встреча изобиловала стычками, что только подчеркивало статус матча и его цену.

Переворот Семака и Артура

«Зенит» в итоге провалил первый тайм. Без Вендела тащить мяч в атаку было некому, Клаудиньо регулярно психовал и не справлялся с обязанностями «восьмерки». Переход на тройку центральных защитников себя не оправдал: да, Кордоба оказался нейтрализован, но остальная атака «Краснодара» чувствовала себя вольготно. Сперцян, Олусегун и Кади вполне могли удвоить счет еще до перерыва.

Можно было предположить, что Семак перестроит «Зенит» на привычную схему 4-3-3, как он сделал в кубковом матче со «Спартаком». Но тренерский штаб придумал кое-что совсем новое: в перерыве вместо Алипа вышел Артур, который занял место левого латераля! Бразилец — левша, привыкший играть роль правого вингера, но тут он занял глубокую роль на противоположной бровке. И это сработало.

Уже на 48-й минуте Артур раскрутил результативную атаку, а Кассьерра нашел угол изумительным ударом и оторвался от Кордобы в гонке бомбардиров. И очень быстро Артур вывел «Зенит» вперед, причем ударом с правой ноги. Бразильцу в штрафной дали настолько много времени, что он успел переложить мяч и вонзил его в тот же угол, что и Кассьерра.

Шаг к золоту

Безусловно, «Краснодар» был шокирован таким переворотом, причем мог пропустить еще: Мостовой загубил выход один на один. И очень долго «быки» не могли прийти в себя. Хотя Мусаев довольно быстро отреагировал заменой, выпустив на поле Виктора Са. Бразилец вышел хорошо, заработал опасный штрафной для Сперцяна, однако армянский хавбек его не реализовал.

С одной стороны, могло показаться, что Мусаев затянул с заменами. С другой стороны, у «Краснодара» на скамейке было мало футболистов, способных улучшить командную картину. А вот у «Зенита» хватало ресурсов: и Артур, и Мантуан, и Сергеев отлично вошли в игру.

Для хозяев результат этого матча — громадное разочарование, учитывая еще и то, что они вели к перерыву. К концу встречи у них сдали нервы: посыпались желтые карточки, а Тормена и вовсе был удален.

«Зенит» победил, сохранил лидерство и впервые в сезоне оторвался от преследователей на солидное расстояние — четыре очка. Разумеется, золотая гонка еще не закончена, но сине-бело-голубые сделали очень большой шаг к шестому титулу подряд.