Пресс-конференция тренеров после матча «Сочи» — «Спартак».

Пресс-конференция главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля и наставника «Сочи» Роберта Морено после матча команд в 24-м туре РПЛ, который завершился победой сочинцев со счетом 1:0.

Абаскаль: «Завтра встретимся с командой в Тушине и поговорим»

— Прежде всего после поражения беру на себя ответственность за этот результат, — начал Абаскаль. — Мы не соответствовали уровню клуба. И сценарию, который мог бы придать нам уверенности, желания. Можно сказать, мы его выбросили. Комментировать нечего. Мы в эту игру не попали.

— Чувствуете ли поддержку от руководства, от кого-то еще на фоне такого давления на вас?

— Критику расцениваю как положительное явление. Если бы было все радужно, поле с цветочками, было бы не то. В таких ситуациях грязное белье не выносится наружу. Доверие есть, над какими-то моментами надо работать. Мы в большом клубе, на нас большая ответственность.

— «Спартак» не может забить уже в котором матче весной. В чем причина, есть ли системная проблема? Сказывается ли отсутствие Промеса?

— Конечно, в какой-то степени это повлияло. Но это не должно быть настолько критичным. Не в схеме дело, были матчи, когда мы и по двадцать раз били по воротам, и из них десять — в створ. Бывают матчи, как сегодня, когда били мало. Мы забиваем мало, надо думать об этом.

— В России говорят: день рождения — грустный праздник. Что чувствуете, после того как команда не победила в такой день и «подарила галстук»? И будут ли выводы после матча, в котором футболисты не бились за ромб?

— Выводы будут сделаны. Это моя ответственность. Трудно понять: неделю назад команда бежала и прессинговала, а сегодня на поле было другое. Завтра встретимся с командой в Тушине и поговорим.

Морено: «Вылет в первую лигу? Я думаю не о будущем, а о настоящем»

— С такой игрой вы заслуживаете место в РПЛ. Если «Сочи» все же вылетит в первую лигу, вы останетесь? — вопрос главному тренеру «Сочи».

— Рано об этом говорить. Я думаю не о будущем, а о настоящем. Но если говорить об этом матче, я испытываю гордость. «Спартак» — это команда с большой историей.

— На кого из тренеров европейских топ-клубов вы ориентируетесь? Может быть, на Клоппа или Гвардиолу?

— Хотелось бы видеть «Сочи» Роберта Морено. Конечно, Клопп, Гвардиола — это отличные тренеры, я восхищаюсь ими. Гвардиола изменил футбол в каждой стране, где работал. Мне бы хотелось видеть «Сочи» со своим стилем, чтобы команда боролась и у нее было желание побеждать.

В целом не считаю, что успех полностью зависит от тренера. Это заслуга футболистов, они на поле выполняют самую сложную часть, выполняя задумки тренера. Я пришел, чтобы помочь клубу достичь целей, а не навязывать что-то свое. Мне понравился клуб, город, я доволен тем, что у меня есть.

— «Сочи» прошел часть дистанции, не проиграв командам из верхней части таблицы. Ваша команда сейчас в устойчивом психологическом состоянии и готова совершить чудо?

— Да, действительно, это так. Но что касается возможных результатов дальше, не нужно надеяться, что мы наберем максимум очков. Не нужно думать до начала матчей, что мы можем выиграть. Я работал в разных странах, везде футбол сложный. Если мы заранее думаем, что сильнее кого-то, это может сыграть злую шутку. Возможно, наши сильные соперники так думали о нас.

— Вы хорошо отозвались о «Спартаке», но ваша команда сегодня полностью переиграла соперника. Как так получилось?

— Когда отзывался комплиментарно о сопернике, я не говорил, что мы плохая команда. Я доволен тем, как мы работаем. Мы не полностью доминировали, но было достаточно моментов, в которых ребята проявили себя и действовали отлично.