Правильная лихорадка. Никто из шести лидеров РПЛ не смог победить в последнем туре. Колонка Казакова
Мнение
Мы жонглируем этими осечками сразу шести лидеров в прошедшем туре так, словно это в новинку. Нет, конечно, — посмотрите на первую лигу. Там из клубов, рвущихся наверх, только «Родина» сумела в выходные победить.
Всех в этом сезоне лихорадит. Вопрос лишь в том, когда, кого и почему. Принято иронизировать над «Спартаком» — из-за фигуры Гильермо Абаскаля в первую очередь, но разве потряхивает лишь красно-белых? Безусловно, не только их. Потому что есть:
— «Зенит» с его проблемой задвинутых в глубокий запас россиян;
— «Краснодар» и отправленный в отставку без объявления причин Владимир Ивич;
— «Динамо», чья оборона смотрится порой карикатурно.
Ну и так далее по списку.
Этой весной великолепен «Ростов», но в начале чемпионата команда выглядела совершенно иначе. На старте же блистали «Крылья Советов», но в последнее время самарцев откровенно трясет.
Конечно, все сошлось благодаря календарю — в моменте сине-бело-голубые отправились к волжанам, ЦСКА гостил у окрепшего за зиму «Сочи», в Черкизове была игра на три исхода, динамовцы попали под разогнавшихся дончан. Точно так же в первой лиге «Химки» не вывезли дальний выезд в Красноярск, «Акрон» и «Арсенал» попали на солидные по меркам дивизиона «Нефтехимик» и «Тюмень». И только та самая «Родина» принимала явного аутсайдера команду «Волгарь», занимающую последнее, 18-е место, и уверенно взяла свое. У нас чемпионат если не равных клубов, то равных возможностей — в одном конкретном матче.
Еще, разумеется, сказался фактор паузы на встречи сборных. Вот уже два года, как РПЛ выбрала четкий курс на Южную Америку.
Логично. Объяснимо. По сути — безальтернативно.
Но вот спартаковец Угальде 27 марта выступает за Коста-Рику против Аргентины, забивает действующим чемпионам мира и потом сутки или даже больше возвращается в Москву, попадая на дикий джетлаг, — неудивительно, что с «Уралом» форвард выглядит своей бледной тенью. И ведь это далеко не единичный пример. Для лидеров тур после матчей национальных команд — всегда головная боль. Напоролись — те, кто мог наступить на эти грабли.
Впрочем, дело не только в этом — почти у всех ушел страх перед фаворитами.
На длинной дистанции все равно выиграют те, кто побогаче и чей кадровый ресурс эффективнее. Но в одной конкретной встрече способно, повторю, произойти все что угодно.
Физически, тактически все подравнялись еще несколько лет назад. Оставалась проблема ментальная — как не испугаться лидера или важности матча. Здесь надо сказать спасибо Валерию Карпину, прогнавшему через сборную множество молодых ребят. Мы недоумевали поначалу, ворчали — кого он вызывает?! А оказалось, что национальная команда, чей костяк не из «Зенита», «Краснодара» или «Динамо», а клубов, что пониже в таблице (плюс легионеры), выносит в одну калитку крепкую Сербию. Как ранее — Камерун.
Может это повлиять на самооценку футболистов? Конечно.
Станет им проще после этого в РПЛ против соперников, которые разыгрывают титул? Однозначно.
И в итоге мы видим, что делает отсутствие страха. «Сочи» против ЦСКА, «Крылья» против «Зенита», «Ростов» против «Динамо»... И никто никого не боится.
ФНЛ живет в несколько ином контексте — там почти нет фактора сборных, включая нашу. Но по сути лиги однородны, пусть и не одинаковы. Масштаб разный, а процессы — одни и те же.
Вот еще один пример: «Черноморец» (14-е место) забирает три очка у «Алании» (7-е) на последних минутах в гостях, добывая третью победу подряд — начав год на последним. Стакан наполовину полон или наполовину пуст? Вопрос, которым любят задаваться в подобных случаях.
Не то и не другое. Футбол и стакан объединяет разве что количество букв в словах. Кто-то скажет, что уровень чемпионата упал. Кто-то — что он выровнялся. А дело в другом, мне кажется.
Общий уровень готовности вырос. Виктор Гончаренко, Роберт Морено, Мирослав Ромащенко работают в клубах, которые сейчас на дне таблицы.
Кого им бояться?
* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|12
|5
|4
|40-19
|41
|
2
|Краснодар
|21
|11
|7
|3
|31-18
|40
|
3
|Динамо
|21
|10
|8
|3
|34-27
|38
|
4
|ЦСКА
|21
|8
|9
|4
|36-27
|33
|
5
|Локомотив
|21
|8
|9
|4
|33-28
|33
|
6
|Спартак
|21
|9
|5
|7
|27-26
|32
|
7
|Рубин
|21
|9
|5
|7
|20-24
|32
|
8
|Кр. Советов
|21
|8
|6
|7
|37-32
|30
|
9
|Ростов
|21
|8
|6
|7
|32-31
|30
|
10
|Пари НН
|21
|8
|4
|9
|17-19
|28
|
11
|Факел
|21
|6
|8
|7
|18-20
|26
|
12
|Ахмат
|21
|5
|5
|11
|20-27
|20
|
13
|Урал
|21
|5
|5
|11
|19-33
|20
|
14
|Оренбург
|21
|4
|8
|9
|21-29
|20
|
15
|Балтика
|21
|4
|5
|12
|14-25
|17
|
16
|Сочи
|21
|3
|5
|13
|21-35
|14
|6.04
|14:00
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|6.04
|16:30
|
Пари НН – Краснодар
|- : -
|6.04
|20:00
|
Ростов – Сочи
|- : -
|7.04
|14:00
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|7.04
|16:30
|
Зенит – Балтика
|- : -
|7.04
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|7.04
|19:30
|
Динамо – Спартак
|- : -
|8.04
|17:00
|
Оренбург – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|16
|1
|5