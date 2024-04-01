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Правильная лихорадка. Никто из шести лидеров РПЛ не смог победить в последнем туре. Колонка Казакова

Илья Казаков оценил результаты матчей 22-го тура РПЛ
Илья Казаков
Колумнист
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Вильмар Барриос и его «Зенит» не смогли добыть победу к Самаре.
Фото «СЭ»
Авторская колонка известного телеведущего, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах — о феномене первой шестерки чемпионата.

Мнение

Мы жонглируем этими осечками сразу шести лидеров в прошедшем туре так, словно это в новинку. Нет, конечно, — посмотрите на первую лигу. Там из клубов, рвущихся наверх, только «Родина» сумела в выходные победить.

Всех в этом сезоне лихорадит. Вопрос лишь в том, когда, кого и почему. Принято иронизировать над «Спартаком» — из-за фигуры Гильермо Абаскаля в первую очередь, но разве потряхивает лишь красно-белых? Безусловно, не только их. Потому что есть:

— «Зенит» с его проблемой задвинутых в глубокий запас россиян;

— «Краснодар» и отправленный в отставку без объявления причин Владимир Ивич;

— «Динамо», чья оборона смотрится порой карикатурно.

Ну и так далее по списку.

Эдуард Сперцян и&nbsp;Никита Кривцов в&nbsp;матче &laquo;Локомотива&raquo; и &laquo;Краснодара&raquo;. Из топ-6 РПЛ в этом туре не выиграл никто. И этому надо радоваться, а не критиковать!

Этой весной великолепен «Ростов», но в начале чемпионата команда выглядела совершенно иначе. На старте же блистали «Крылья Советов», но в последнее время самарцев откровенно трясет.

Конечно, все сошлось благодаря календарю — в моменте сине-бело-голубые отправились к волжанам, ЦСКА гостил у окрепшего за зиму «Сочи», в Черкизове была игра на три исхода, динамовцы попали под разогнавшихся дончан. Точно так же в первой лиге «Химки» не вывезли дальний выезд в Красноярск, «Акрон» и «Арсенал» попали на солидные по меркам дивизиона «Нефтехимик» и «Тюмень». И только та самая «Родина» принимала явного аутсайдера команду «Волгарь», занимающую последнее, 18-е место, и уверенно взяла свое. У нас чемпионат если не равных клубов, то равных возможностей — в одном конкретном матче.

Манфред Угальде забивает сборной Аргентины, но не может похвастать тем же в матче с «Уралом».
Фото USA Today Sports

Еще, разумеется, сказался фактор паузы на встречи сборных. Вот уже два года, как РПЛ выбрала четкий курс на Южную Америку.

Логично. Объяснимо. По сути — безальтернативно.

Но вот спартаковец Угальде 27 марта выступает за Коста-Рику против Аргентины, забивает действующим чемпионам мира и потом сутки или даже больше возвращается в Москву, попадая на дикий джетлаг, — неудивительно, что с «Уралом» форвард выглядит своей бледной тенью. И ведь это далеко не единичный пример. Для лидеров тур после матчей национальных команд — всегда головная боль. Напоролись — те, кто мог наступить на эти грабли.

Впрочем, дело не только в этом — почти у всех ушел страх перед фаворитами.

Гильермо Абаскаль. «Спартак» не играет, а мучается. Абаскаль растерян". Мнение Газзаева по туру РПЛ

На длинной дистанции все равно выиграют те, кто побогаче и чей кадровый ресурс эффективнее. Но в одной конкретной встрече способно, повторю, произойти все что угодно.

Физически, тактически все подравнялись еще несколько лет назад. Оставалась проблема ментальная — как не испугаться лидера или важности матча. Здесь надо сказать спасибо Валерию Карпину, прогнавшему через сборную множество молодых ребят. Мы недоумевали поначалу, ворчали — кого он вызывает?! А оказалось, что национальная команда, чей костяк не из «Зенита», «Краснодара» или «Динамо», а клубов, что пониже в таблице (плюс легионеры), выносит в одну калитку крепкую Сербию. Как ранее — Камерун.

Может это повлиять на самооценку футболистов? Конечно.

Станет им проще после этого в РПЛ против соперников, которые разыгрывают титул? Однозначно.

И в итоге мы видим, что делает отсутствие страха. «Сочи» против ЦСКА, «Крылья» против «Зенита», «Ростов» против «Динамо»... И никто никого не боится.

Кирилл Щетинин открыл счет в&nbsp;матче.

ФНЛ живет в несколько ином контексте — там почти нет фактора сборных, включая нашу. Но по сути лиги однородны, пусть и не одинаковы. Масштаб разный, а процессы — одни и те же.

Вот еще один пример: «Черноморец» (14-е место) забирает три очка у «Алании» (7-е) на последних минутах в гостях, добывая третью победу подряд — начав год на последним. Стакан наполовину полон или наполовину пуст? Вопрос, которым любят задаваться в подобных случаях.

ЦСКА сыграл вничью с &laquo;Сочи&raquo; (2:2). Новый провал ЦСКА: отдали победу с 2:0 и обновили свой же антирекорд по упущенным очкам

Не то и не другое. Футбол и стакан объединяет разве что количество букв в словах. Кто-то скажет, что уровень чемпионата упал. Кто-то — что он выровнялся. А дело в другом, мне кажется.

Общий уровень готовности вырос. Виктор Гончаренко, Роберт Морено, Мирослав Ромащенко работают в клубах, которые сейчас на дне таблицы.

Кого им бояться?

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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50
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
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