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Сегодня, 13:30

«Спартак» не играет, а мучается. Абаскаль растерян». Мнение Газзаева по туру РПЛ

Валерий Газзаев обозначил проблемы в игре «Спартака»
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль.
Гильермо Абаскаль.
Фото «СЭ»
Бывший главный тренер ЦСКА, победитель Кубка УЕФА-2005 Валерий Газзаев — о ярких событиях 22-го тура РПЛ.

— По напряжению, сюжету матч «Локомотив» — «Краснодар», конечно, удался. Результат закономерен. Никто на победу не наиграл. Концовка получилась очень яркой. Пока я не заметил существенных изменений в игре «Краснодара» при новом старом тренере Мусаеве. Сложно говорить о каких-то кардинальных новшествах и так далее. Расстроила ранняя травма Кривцова. Это потеря...

 
Эдуард Сперцян и&nbsp;Никита Кривцов в&nbsp;матче &laquo;Локомотива&raquo; и &laquo;Краснодара&raquo;. Из топ-6 РПЛ в этом туре не выиграл никто. И этому надо радоваться, а не критиковать!

Что касается «Локомотива», то видно, что железнодорожникам не хватает забивного форварда. Сказывается дзюбозависимость. Москвичи привыкли играть через него, на столба. Игру с «быками» Артем пропускал. Команда Галактионова пыталась искать другие решения впереди. В итоге выход на замену Сарвели в какой-то степени себя оправдал. Именно он отдал голевую передачу Глушенкову, которого я бы назвал лучшим игроком всего матча. Максим провел все 90 минут на достойном уровне, не сбавлял обороты.

Максим Глушенков в&nbsp;борьбе с&nbsp;соперником.

Но в целом к качеству игры обеих команд есть вопросы, что вполне объяснимо. Много футболистов вернулось из своих сборных, пауза была довольно большая.

В этом туре без потерь из лидеров никто не обошелся. «Динамо» так и вовсе провалилось в поединке с «Ростовом». Вот дончане порадовали. Физической готовностью, тактической выучкой. Сегодня команда Карпина показывает, возможно, самый содержательный футбол в лиге.

Но следующий тур будет гораздо показательнее.

 
Гильермо Абаскаль. Какой бог подсказывает Абаскалю состав, с которым «Спартак» весной не забил ни гола и набрал два очка?!

«Спартак» дома не смог одолеть «Урал». Мне показалось, что команда не играла, а мучилась. Мало интересных ходов. Какое-то напряжение на лицах футболистов. Постоянные забросы на Соболева. Не знаю... Мало идей. Отсюда такие результаты весной. Конечно, отсутствие Промеса в атаке сказывается. Это игрок действительно высокого уровня. Плюс есть такое понятие — аура авторитета. Ее красно-белым, конечно, не хватает. Слова Абаскаля про то, что ему помогает состав определять Бог. Не знаю, не знаю... Это что-то из области философии. Не готов комментировать такие слова тренера. Похоже, он просто сильно растерян. Не знает, что делать. Потерян... От него ждут и игры, и результата. А мы не видим ни того ни другого. Может ли испанский тренер сетовать на решение судьи, который не поставил пенальти за фол Кулакова на Зиньковском? Судья так увидел этот эпизод, плюс он же общался с видеоарбитрами — вынесли такой вердикт. На мой взгляд, это пенальти. Но, с другой стороны, если ты хочешь претендовать на что-то серьезное, должен создавать против «Урала» гораздо больше моментов, а не уповать на пенальти. Повторюсь, «Спартак» не играл, а мучился.

Наиль Умяров.

Тревожит тенденция ЦСКА — постоянно терять очки, ведя в счете, имея комфортное преимущество. Жаль Игоря Акинфеева. В матче с «Сочи» он совершил несколько великолепных спасений, а защитники продолжали его подводить. В эпизоде с первым голом Роша слишком легко дал себя обыграть. А когда пропускали второй мяч, недоработали в опорной зоне.

Если бы не эти осечки, армейцы уже шли бы по чемпионскому графику... Понятно, что где-то не хватает обоймы, где-то сказывается потеря концентрации. Перед стартом сезона я говорил, что ЦСКА должен решать только одну задачу — бороться за чемпионство. А как иначе? После второго места и победы в Кубке нужно двигаться только вперед, брать следующую высоту. Но для этого нужны были соответствующие трансферы...

Футболист ЦСКА Федор Чалов.
Федор Чалов.
Фото Федор Успенский, "СЭ"

Спад в игре Чалова? Ему надо уже самому определиться, чего он хочет. Остаться в ЦСКА, уехать в Европу, перейти еще куда-то? Сложно что-то советовать. Но чувствуется, что у Федора пропала уверенность, притупилось голевое чутье. На двух стульях не усидишь! Все от головы идет, от настроя. Надо уже определиться, чего ты хочешь. И потом, если собрался в Европу, нужно все-таки здесь показывать достойный уровень. А у него пока ни одного гола в весенней части чемпионата.

 
ЦСКА сыграл вничью с &laquo;Сочи&raquo; (2:2). Новый провал ЦСКА: отдали победу с 2:0 и обновили свой же антирекорд по упущенным очкам

«Зенит» очень расслабленно начал встречу с «Крыльями», за что и поплатился. Пропустил один мяч, мог пропустить и второй. В итоге ничья в Самаре. Тем не менее именно питерцев я сейчас считаю фаворитами в золотой гонке. Бразильцы — прежде всего Вендел и Клаудиньо — еще наберут кондиции, форму. Выйдут на свой максимум. Со стороны кажется, что у «Зенита» запаса прочности все же больше, чем у конкурентов. В принципе, в Самаре сине-бело-голубые в концовке могли и вырвать победу, но Ломаев справился с непростым ударом Педро.

 
 

 

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
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