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Сегодня, 16:45

Рейтинг лучших игроков РПЛ: Глушенков, Бителло и Заболотный отрываются от конкурентов

Представлен рейтинг лучших игроков РПЛ после 22-го тура
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Бителло, Максим Глушенков, Антон Заболотный.
Фото «СЭ»
Обновление списка сильнейших игроков чемпионата от «СЭ».

Уже больше 30 лет «Спорт-Экспресс» выставляет оценки футболистам за каждый сыгранный в чемпионате России матч и на их основе формирует символическую сборную тура. В этом сезоне мы развили идею и каждую неделю составляем рейтинг игроков с наивысшим средним баллом. По итогам 22-го тура чарт лучших футболистов РПЛ-2023/24 выглядит так:

1 (1). Матео Кассьерра («Зенит») — 6,45 (средняя оценка «СЭ» за чемпионат)

Нападающий «Зенита» провел невзрачный матч против «Крыльев Советов», став одним из худших игроков в атаке команды Сергея Семака. Но прошлые заслуги позволяют Матео спокойно чувствовать себя на первом месте рейтинга. Пока.

2 (2). Вендел («Зенит») — 6,37

Вендел не отметился результативными действиями в Самаре, но был одним из лидеров полузащиты. Еще одно достойное выступление бразильца.

Артур и&nbsp;Вячеслав Караваев. «Зенит» еще будет терять очки. Но способен ли «Краснодар» этим воспользоваться?

3 (3). Эдуард Сперцян («Краснодар») — 6,35

Несмотря на слабый результат «Краснодара» в матче с «Локомотивом» (1:1), Сперцяну обвинять себя особо не в чем. Он стал однозначно лучшим игроком «быков» — именно после его подачи Тимур Сулейманов срезал мяч в свои ворота.

4 (-). Бителло («Динамо») — 6,29

«Динамо» крупно уступило «Ростову» (1:4), но Бителло выгодно выделялся на фоне партнеров. Благодаря стабильно высокому уровню выступлений бразилец дебютирует в рейтинге «СЭ» на высокой позиции.

5 (4). Джон Кордоба («Краснодар») — 6,28

Был активен в матче с «Локомотивом», но не более. Потерял одну позицию в рейтинге по итогам тура.

6 (5). Бенхамин Гарре («Крылья Советов») — 6,27

Аргентинец все еще отсутствует в составе «Крыльев» — против «Зенита» он тоже не сыграл.

7 (9). Максим Глушенков («Локомотив») — 6,24

Стал одним из главных героев «Локо» в матче с «Краснодаром» — сравнял счет на 81-й минуте и поднялся на две позиции в рейтинге.

Вильмар Барриос и&nbsp;его &laquo;Зенит&raquo; не&nbsp;смогли добыть победу к&nbsp;Самаре. Правильная лихорадка. Никто из шести лидеров РПЛ не смог победить в последнем туре. Колонка Казакова

8 (11). Антон Заболотный (ЦСКА) — 6,22

Забил второй гол армейцев в ворота «Сочи», чем в итоге спас ничью для команды Федотова.

9 (6). Дуглас Сантос («Зенит») — 6,21

Хорошо провел матч против «Крыльев Советов», но победить питерцам не удалось.

10 (10). Квинси Промес («Спартак») — 6,18

Нападающий красно-белых по очевидным причинам не играл против «Урала», но из топ-10 пока не выпал.

Антон Заболотный
Футбол
РПЛ
Бителло
Максим Глушенков
3
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
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