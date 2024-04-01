Рейтинг лучших игроков РПЛ: Глушенков, Бителло и Заболотный отрываются от конкурентов
Уже больше 30 лет «Спорт-Экспресс» выставляет оценки футболистам за каждый сыгранный в чемпионате России матч и на их основе формирует символическую сборную тура. В этом сезоне мы развили идею и каждую неделю составляем рейтинг игроков с наивысшим средним баллом. По итогам 22-го тура чарт лучших футболистов РПЛ-2023/24 выглядит так:
1 (1). Матео Кассьерра («Зенит») — 6,45 (средняя оценка «СЭ» за чемпионат)
Нападающий «Зенита» провел невзрачный матч против «Крыльев Советов», став одним из худших игроков в атаке команды Сергея Семака. Но прошлые заслуги позволяют Матео спокойно чувствовать себя на первом месте рейтинга. Пока.
2 (2). Вендел («Зенит») — 6,37
Вендел не отметился результативными действиями в Самаре, но был одним из лидеров полузащиты. Еще одно достойное выступление бразильца.
3 (3). Эдуард Сперцян («Краснодар») — 6,35
Несмотря на слабый результат «Краснодара» в матче с «Локомотивом» (1:1), Сперцяну обвинять себя особо не в чем. Он стал однозначно лучшим игроком «быков» — именно после его подачи Тимур Сулейманов срезал мяч в свои ворота.
4 (-). Бителло («Динамо») — 6,29
«Динамо» крупно уступило «Ростову» (1:4), но Бителло выгодно выделялся на фоне партнеров. Благодаря стабильно высокому уровню выступлений бразилец дебютирует в рейтинге «СЭ» на высокой позиции.
5 (4). Джон Кордоба («Краснодар») — 6,28
Был активен в матче с «Локомотивом», но не более. Потерял одну позицию в рейтинге по итогам тура.
6 (5). Бенхамин Гарре («Крылья Советов») — 6,27
Аргентинец все еще отсутствует в составе «Крыльев» — против «Зенита» он тоже не сыграл.
7 (9). Максим Глушенков («Локомотив») — 6,24
Стал одним из главных героев «Локо» в матче с «Краснодаром» — сравнял счет на 81-й минуте и поднялся на две позиции в рейтинге.
8 (11). Антон Заболотный (ЦСКА) — 6,22
Забил второй гол армейцев в ворота «Сочи», чем в итоге спас ничью для команды Федотова.
9 (6). Дуглас Сантос («Зенит») — 6,21
Хорошо провел матч против «Крыльев Советов», но победить питерцам не удалось.
10 (10). Квинси Промес («Спартак») — 6,18
Нападающий красно-белых по очевидным причинам не играл против «Урала», но из топ-10 пока не выпал.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|12
|5
|4
|40-19
|41
|
2
|Краснодар
|21
|11
|7
|3
|31-18
|40
|
3
|Динамо
|21
|10
|8
|3
|34-27
|38
|
4
|ЦСКА
|21
|8
|9
|4
|36-27
|33
|
5
|Локомотив
|21
|8
|9
|4
|33-28
|33
|
6
|Спартак
|21
|9
|5
|7
|27-26
|32
|
7
|Рубин
|21
|9
|5
|7
|20-24
|32
|
8
|Кр. Советов
|21
|8
|6
|7
|37-32
|30
|
9
|Ростов
|21
|8
|6
|7
|32-31
|30
|
10
|Пари НН
|21
|8
|4
|9
|17-19
|28
|
11
|Факел
|21
|6
|8
|7
|18-20
|26
|
12
|Ахмат
|21
|5
|5
|11
|20-27
|20
|
13
|Урал
|21
|5
|5
|11
|19-33
|20
|
14
|Оренбург
|21
|4
|8
|9
|21-29
|20
|
15
|Балтика
|21
|4
|5
|12
|14-25
|17
|
16
|Сочи
|21
|3
|5
|13
|21-35
|14
|6.04
|14:00
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|6.04
|16:30
|
Пари НН – Краснодар
|- : -
|6.04
|20:00
|
Ростов – Сочи
|- : -
|7.04
|14:00
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|7.04
|16:30
|
Зенит – Балтика
|- : -
|7.04
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|7.04
|19:30
|
Динамо – Спартак
|- : -
|8.04
|17:00
|
Оренбург – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|16
|1
|5