Новый провал ЦСКА: отдали победу с 2:0 и обновили свой же антирекорд по упущенным очкам
ЦСКА не меняется. Когда-то самая надежная и прагматичная команда РПЛ, которая забирала очки в тяжелейших условиях, все чаще рассыпается при малейшем прессинге, Владимир Федотов месяцами не в состоянии это исправить, а лидеры растворяются на поле.
Например, Федору Чалову хватило трех матчей этой весной, чтобы лишиться места в старте. 67 минут с «Оренбургом», 70 в Самаре, 74 в Кубке с «Ростовом» — и сценарий, который осенью казался невозможным, активировался в паузу на сборные: форвард не сыграл за Россию и вернулся в клуб игроком запаса, а Заболотный ворвался в старт.
Причем такая ротация вряд ли кого-то шокировала. Во-первых, Федотов намекал на спад Федора еще во время сборов, рассуждая о ситуации с непродлением контракта (и с тех пор ситуация не изменилась). Во-вторых, весной Чалов играл так, что у штаба ЦСКА фактически не оставалось вариантов.
В-третьих, именно такое сочетание атакующей тройки (Заболотный — Давила — Обляков) позволило максимально упростить игру и использовать самую проверенную комбинацию. Вспомните первый гол: Акинфеев под прессингом «Сочи» вынес на чужую половину, Заболотный подстроился и выиграл верх, а Давила вошел в штрафную и забил (пусть и с рикошетом от Чистякова). Классика.
1:0 в начале — и ЦСКА, отдавший мяч и действовавший вторым номером, лишь убедился в правильности стратегии. Не претендуя на контроль, давление и позиционные атаки, команда Федотова выжала максимум к перерыву: пока «Сочи» пыхтел над короткими розыгрышами, армейцы ловили их на контрвыпадах и задействовали габариты игроков после длинных передач.
Когда все тот же Заболотный вонзил второй мяч на «Фиште» (и свой 9-й в сезоне), казалось — игра закончена. Но ЦСКА неслучайно лидер лиги по упущенным очкам в матчах, в которых он вел в счете (было 16, а теперь 18). Так что неудивительно, что свои лучшие шансы «Сочи» создал сразу после второго гола — причем их количество поражало.
Гуарирапа всего за пару минут успел издевательски прокинуть Роше между ног и вернуть «Сочи» в игру, опасно пробил головой и нагрузил Акинфеева плотным ударом из-за штрафной. Игоря было просто жалко — такое ощущение, что ему одному надоел один и тот же сценарий: ЦСКА тратит уйму сил и добивается комфортного преимущества, а после «плывет» и все теряет.
С каждым новым суперсейвом Игоря было очевидно: «Сочи» додавит.
И «Сочи», конечно, додавил. Их второй гол — лучшее доказательство тотальной потери концентрации командой, которая после 2:0 просто бросила играть. Гайич упустил Заику, который уничтожил серба в верховой борьбе, а Мойзес и Роша распахнули зону, позволив Крамаричу принять мяч, подстроиться под удар и вколотить его в упор.
2:2 с последней командой в РПЛ — уже катастрофа. Хуже только то, что до финального свистка ЦСКА был гораздо ближе к третьему пропущенному, чем к победе. Хотя Федотов максимально освежил атаку: выпустил Мусаева с Чаловым, сохранив Заболотного.
Освежил, но не усилил. 18 упущенных очков в 21 туре — это уже не локальная проблема, а система. И ее решения не видно и близко.
Вот «Сочи» в большом порядке: так перевернуть игру, вернуться с 0:2 и почти вырвать победу достойно отдельных аплодисментов. Как и экстренная перестройка зимой: Морено получил новый состав, раскрыл новичков и установил свой фирменный стиль игры, который уже позволяет цепляться за очки в матчах с топ-клубами.
Единственная проблема испанца — ограниченное время. Девять туров — слишком короткая дистанция, чтобы избежать вылета при таком отрыве. Но то, что «Сочи» больше не самый безнадежный аутсайдер, — факт. И главный аргумент на спасение.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|12
|5
|4
|40-19
|41
|
2
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
3
|Динамо
|21
|10
|8
|3
|34-27
|38
|
4
|ЦСКА
|21
|8
|9
|4
|36-27
|33
|
5
|Спартак
|21
|9
|5
|7
|27-26
|32
|
6
|Локомотив
|20
|8
|8
|4
|32-27
|32
|
7
|Кр. Советов
|21
|8
|6
|7
|37-32
|30
|
8
|Ростов
|21
|8
|6
|7
|32-31
|30
|
9
|Рубин
|20
|8
|5
|7
|18-23
|29
|
10
|Пари НН
|21
|8
|4
|9
|17-19
|28
|
11
|Факел
|21
|6
|8
|7
|18-20
|26
|
12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
|Урал
|21
|5
|5
|11
|19-33
|20
|
14
|Оренбург
|21
|4
|8
|9
|21-29
|20
|
15
|Балтика
|21
|4
|5
|12
|14-25
|17
|
16
|Сочи
|21
|3
|5
|13
|21-35
|14
|29.03
|19:30
|
Динамо – Ростов
|1 : 4
|30.03
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|1 : 1
|30.03
|16:30
|
Сочи – ЦСКА
|2 : 2
|30.03
|17:30
|
Балтика – Пари НН
|2 : 0
|30.03
|19:00
|
Спартак – Урал
|0 : 0
|31.03
|14:00
|
Факел – Оренбург
|0 : 0
|31.03
|16:30
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|31.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|16
|1
|5
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|18
|1
|5