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30 марта, 19:15

Новый провал ЦСКА: отдали победу с 2:0 и обновили свой же антирекорд по упущенным очкам

ЦСКА сыграл вничью с «Сочи» в матче 22-го тура РПЛ
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
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ЦСКА сыграл вничью с «Сочи» (2:2).
Фото ФК «Сочи»
«Сочи» в большом порядке.
Россия. Премьер-лига. 22-й тур
30 мар, 16:30. Фишт (Сочи)
Сочи
2:2
ЦСКА

ЦСКА не меняется. Когда-то самая надежная и прагматичная команда РПЛ, которая забирала очки в тяжелейших условиях, все чаще рассыпается при малейшем прессинге, Владимир Федотов месяцами не в состоянии это исправить, а лидеры растворяются на поле.

Например, Федору Чалову хватило трех матчей этой весной, чтобы лишиться места в старте. 67 минут с «Оренбургом», 70 в Самаре, 74 в Кубке с «Ростовом» и сценарий, который осенью казался невозможным, активировался в паузу на сборные: форвард не сыграл за Россию и вернулся в клуб игроком запаса, а Заболотный ворвался в старт.

Алексей Сутормин (&laquo;Сочи&raquo;) и&nbsp;Федор Чалов (ЦСКА). «Сочи» — ЦСКА: армейцы упустили перевес в два гола и победу. Онлайн-трансляция матча РПЛ

Причем такая ротация вряд ли кого-то шокировала. Во-первых, Федотов намекал на спад Федора еще во время сборов, рассуждая о ситуации с непродлением контракта (и с тех пор ситуация не изменилась). Во-вторых, весной Чалов играл так, что у штаба ЦСКА фактически не оставалось вариантов.

В-третьих, именно такое сочетание атакующей тройки (Заболотный — Давила — Обляков) позволило максимально упростить игру и использовать самую проверенную комбинацию. Вспомните первый гол: Акинфеев под прессингом «Сочи» вынес на чужую половину, Заболотный подстроился и выиграл верх, а Давила вошел в штрафную и забил (пусть и с рикошетом от Чистякова). Классика.

1:0 в начале и ЦСКА, отдавший мяч и действовавший вторым номером, лишь убедился в правильности стратегии. Не претендуя на контроль, давление и позиционные атаки, команда Федотова выжала максимум к перерыву: пока «Сочи» пыхтел над короткими розыгрышами, армейцы ловили их на контрвыпадах и задействовали габариты игроков после длинных передач.

Когда все тот же Заболотный вонзил второй мяч на «Фиште» (и свой 9-й в сезоне), казалось игра закончена. Но ЦСКА неслучайно лидер лиги по упущенным очкам в матчах, в которых он вел в счете (было 16, а теперь 18). Так что неудивительно, что свои лучшие шансы «Сочи» создал сразу после второго гола причем их количество поражало.

Гуарирапа всего за пару минут успел издевательски прокинуть Роше между ног и вернуть «Сочи» в игру, опасно пробил головой и нагрузил Акинфеева плотным ударом из-за штрафной. Игоря было просто жалко такое ощущение, что ему одному надоел один и тот же сценарий: ЦСКА тратит уйму сил и добивается комфортного преимущества, а после «плывет» и все теряет.

С каждым новым суперсейвом Игоря было очевидно: «Сочи» додавит.

И «Сочи», конечно, додавил. Их второй гол лучшее доказательство тотальной потери концентрации командой, которая после 2:0 просто бросила играть. Гайич упустил Заику, который уничтожил серба в верховой борьбе, а Мойзес и Роша распахнули зону, позволив Крамаричу принять мяч, подстроиться под удар и вколотить его в упор.

2:2 с последней командой в РПЛ — уже катастрофа. Хуже только то, что до финального свистка ЦСКА был гораздо ближе к третьему пропущенному, чем к победе. Хотя Федотов максимально освежил атаку: выпустил Мусаева с Чаловым, сохранив Заболотного.

Освежил, но не усилил. 18 упущенных очков в 21 туре это уже не локальная проблема, а система. И ее решения не видно и близко.

Вот «Сочи» в большом порядке: так перевернуть игру, вернуться с 0:2 и почти вырвать победу достойно отдельных аплодисментов. Как и экстренная перестройка зимой: Морено получил новый состав, раскрыл новичков и установил свой фирменный стиль игры, который уже позволяет цепляться за очки в матчах с топ-клубами.

Единственная проблема испанца ограниченное время. Девять туров слишком короткая дистанция, чтобы избежать вылета при таком отрыве. Но то, что «Сочи» больше не самый безнадежный аутсайдер, факт. И главный аргумент на спасение.

Футбол
РПЛ
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
21
66
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
6
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
7
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
8
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
9
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 2 : 2
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 2 : 0
30.03 19:00
Спартак – Урал
 0 : 0
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 0 : 0
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
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