«Крылья» могут получить от Самарской области меньше, чем год назад. Но бюджет клуба вырастет до 2,5 миллиарда?

Клуб заработает гораздо больше.

Кажется, «Крыльям» удалось из команды-лифта, перемещающейся между высшим и первым дивизионами, вырасти в крепкого середняка РПЛ. С привлекательной игрой, где главное — атака и зрелищность.

Если качество футбола мы видим на поле, то о финансовом состоянии клуба известно меньше. Каким оно будет по сравнению с прошлым годом? Этот вопрос волнует болельщиков, ведь понятно, что ситуация в стране за 12 месяцев кардинально изменилась, а «Крылья», если не ошибаюсь, единственный клуб РПЛ, который финансируется напрямую из бюджета.

Остальные у нас за редким исключением тоже, конечно, не частные, но в схеме фигурируют крупные государственные компании или спонсоры, с которыми удалось договориться властям.

Игорь Осинькин. ФК «Крылья Советов»

А в Самаре огород городить не стали — в бюджете области отдельная строка на финансирование «Крыльев». В прошлом году сумма оказалась круглой.

— «Крыльям» предусмотрена субсидия в 1 миллиард рублей. Эту сумму выделят из финансов Минспорта на 2022 год, — рассказал в конце 2021 года министр спорта области Сергей Кобылянский во время заседания Самарской губернской думы.

По данным «СЭ», в следующем году субсидия окажется, скорее всего, меньше, хотя и несущественно. Конкретная сумма не называлась, но клуб заверили, что все потребности закроют.

При этом, если в прошлом году общий бюджет «Крыльев» составил примерно 2,1 миллиарда рублей, то теперь он может возрасти до 2,5 миллиарда.

За счет чего? К счастью, прошли те времена, когда представители РПЛ сами зарабатывали около нуля, так что годовая смета фактически равнялась тому, что дадут акционеры.

В минувшем сезоне «Крылья» продали Зиньковского, Сергеева, Коваленко и Сарвели, что принесло около 500 миллионов рублей. Плюс поступления от РПЛ за продажу медиаправ, а также реализацию спонсорских пакетов. Плюс собственная коммерческая деятельность — официальные партнеры клуба, продажа абонементов, билетов и т. д. Все вместе это принесло более миллиарда рублей.

А в 2023 году «Крылья» смогут заработать еще больше. В первую очередь, конечно, из-за резкого увеличения поступлений от РПЛ, которые теперь могут доходить до 500-600 миллионов вместо прежних 100-200. Да и от продажи футболистов клуб вряд ли получит меньше. Год только-только начинается, а уже перешли в «Локомотив» Пиняев и Глушенков примерно за 400 миллионов рублей. К тому же есть еще спрос на Горшкова и Ежова.

Максим Глушенков. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

В итоге самарцы должны самостоятельно заработать в 2023-м около 1,5 миллиарда рублей. Серьезная сумма по меркам РПЛ.

Можно предположить, что область добавит от 800 миллионов до миллиарда рублей в зависимости от расходов. Никто ведь не спрогнозирует, каким будет, скажем, курс валюты к концу года. Или сколько придется заплатить за новичков.

Ушедшим ведь надо найти адекватную замену. Вместо Глушенкова уже пришел Сычевой/Писарский, на которого без подъемных потрачено 100 миллионов. Примерно в такую же сумму может обойтись 22-летний аргентинец Бенжамин Гарре, призванный заменить Пиняева. Журналисты на родине футболиста даже сообщили о подписании контракта, хотя, по данным «СЭ», эта информация не соответствует действительности.

В любом случае говорить о радужных перспективах «Крыльев» в финансовом и спортивном плане пока рановато. Хотя бы потому, что сейчас оба этих пункта во многом завязаны на большой группе бывших игроков «Чертанова». Они и футбол показывали яркий, и на них большой спрос со стороны топ-клубов. Но нет уже в московской школе Николая Ларина, воспитавшего талантливое поколение, ручеек обмелел. К тому же история с переходом игроков именно в «Крылья» — дело рук агента Павла Андреева, имевшего крепкие позиции в Самаре. Сейчас ситуация поменялась, Андреев теперь куда ближе к «Локомотиву», чем к «Крыльям».

Так что самарцам нужно будет придумывать что-то новое, чтобы заменить ушедших лидеров и чувствовать себя столь же уверенно, как в последние годы.