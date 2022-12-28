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Этим трансферам поаплодировал бы Рангник! Рабинер — о Пиняеве и Глушенкове в «Локо»

Пиняев и Глушенков перешли из «Крыльев Советов» в «Локомотив»
Игорь Рабинер
Обозреватель
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Сергей Пиняев и Максим Глушенков.
Фото ФК «Локомотив»
Реплика обозревателя «СЭ» о переезде звезд «Крыльев Советов» в Москву.

Сергей Пиняев и Максим Глушенков — официально в «Локомотиве».

А знаете, кто подписанию этих игроков поаплодировал бы громче всех и порозовел бы от удовольствия? Герр Ральф Рангник. Он не уставал повторять, что денег на трансферы и зарплаты молодежи жалеть нельзя, и метал громы и молнии во Владимира Леонченко за то, что продешевил и упустил Максима Мухина.

Сергей Пиняев и&nbsp;Максим Глушенков стали игроками &laquo;Локомотива&raquo;. «Время подарков». Пиняев и Глушенков стали игроками «Локомотива»

Немцев в «Локо» уже нет, а их дело живо. Пиняев, безусловно, джекпот, огромный талант, который в «Крыльях Советов» с каждым полугодием все ярче показывает свой потенциал. Не рано ли юноше переезжать в Москву на принципиально другую зарплату со всеми вытекающими? Только жизнь покажет, но все, кто его знает, говорят о Пиняеве как о не по годам взрослом по образу мышления парне. Дай бог.

Глушенков по менталитету — другая история, но талант тоже большой, и важно, насколько Михаилу Галактионову уже на клубном уровне удастся подобрать к нему ключи. Этому тренеру не привыкать работать с молодежью, и тут как раз все логично.

Самое же логичное во всей этой истории — кто вовремя оказался ближе всех к агенту Павлу Андрееву, тот Пиняева и получил. Со всеми финансовыми плюшками для самого Андреева, разумеется. Еще год назад это был бы «Спартак», где у Заремы Салиховой с ним были отличные отношения и планировался даже большой совместный проект по юношескому футболу. Но там сменилось руководство, и новое с Андреевым не близко. Зато в «Локомотив» пришли люди из «Чертанова» — и дальше уже все читалось.

Другое дело, что в «Спартаке» — готовая, устоявшаяся команда, где слева первый выбор — Квинси Промес, второй — Антон Зиньковский. Пиняев был бы только третьим. В «Локо» же все формируется заново. И там как Пиняеву, так и Глушенкову гораздо легче будет пробиться в важные фигуры.

Сергей Пиняев (в&nbsp;центре). «Моя цель — европейский клуб уровня Лиги чемпионов». Интервью Сергея Пиняева

А второй так вообще в «Спартаке» своим шансом уже не воспользовался. Он должен понимать, что третьего приглашения в Москву/Санкт-Петербург (если речь не о «Торпедо») в случае провала и демонстрации худших черт его характера в «Локомотиве» — не будет.

Меня во всем случившемся радует то, что обоих игроков группы атаки берут в новый клуб не на всякий случай, для количества, а для реального усиления. А что из этого получился — уже другая тема.

Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Максим Глушенков
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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