Этим трансферам поаплодировал бы Рангник! Рабинер — о Пиняеве и Глушенкове в «Локо»
Сергей Пиняев и Максим Глушенков — официально в «Локомотиве».
А знаете, кто подписанию этих игроков поаплодировал бы громче всех и порозовел бы от удовольствия? Герр Ральф Рангник. Он не уставал повторять, что денег на трансферы и зарплаты молодежи жалеть нельзя, и метал громы и молнии во Владимира Леонченко за то, что продешевил и упустил Максима Мухина.
Немцев в «Локо» уже нет, а их дело живо. Пиняев, безусловно, джекпот, огромный талант, который в «Крыльях Советов» с каждым полугодием все ярче показывает свой потенциал. Не рано ли юноше переезжать в Москву на принципиально другую зарплату со всеми вытекающими? Только жизнь покажет, но все, кто его знает, говорят о Пиняеве как о не по годам взрослом по образу мышления парне. Дай бог.
Глушенков по менталитету — другая история, но талант тоже большой, и важно, насколько Михаилу Галактионову уже на клубном уровне удастся подобрать к нему ключи. Этому тренеру не привыкать работать с молодежью, и тут как раз все логично.
Самое же логичное во всей этой истории — кто вовремя оказался ближе всех к агенту Павлу Андрееву, тот Пиняева и получил. Со всеми финансовыми плюшками для самого Андреева, разумеется. Еще год назад это был бы «Спартак», где у Заремы Салиховой с ним были отличные отношения и планировался даже большой совместный проект по юношескому футболу. Но там сменилось руководство, и новое с Андреевым не близко. Зато в «Локомотив» пришли люди из «Чертанова» — и дальше уже все читалось.
Другое дело, что в «Спартаке» — готовая, устоявшаяся команда, где слева первый выбор — Квинси Промес, второй — Антон Зиньковский. Пиняев был бы только третьим. В «Локо» же все формируется заново. И там как Пиняеву, так и Глушенкову гораздо легче будет пробиться в важные фигуры.
А второй так вообще в «Спартаке» своим шансом уже не воспользовался. Он должен понимать, что третьего приглашения в Москву/Санкт-Петербург (если речь не о «Торпедо») в случае провала и демонстрации худших черт его характера в «Локомотиве» — не будет.
Меня во всем случившемся радует то, что обоих игроков группы атаки берут в новый клуб не на всякий случай, для количества, а для реального усиления. А что из этого получился — уже другая тема.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2