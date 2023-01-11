«Похоже, «Химки» выбрали путь в никуда. Зато один игрок стал чаще выходить на поле». Интервью Юрана

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран — о последних резонансных событиях в подмосковном клубе.

Как можно отказываться от Кухарчука, Глушакова, Тихого?!

— Ваша первая реакция, когда узнали, что «Химки» решили расстаться с девятью игроками, в числе которых, в частности, Глушаков, Кухарчук, Тихий, Камышев?

— Печально... Ведь за счет этих футболистов «Химки» и находились в премьер-лиге. Это же костяк команды, который дарил эмоции болельщикам в городе, да и в Московской области. Странно... Может быть, я чего-то в футболе не понимаю? Но как можно отказаться от основных футболистов?! Какой курс выбрал клуб? Какие задачи стоят сейчас перед «Химками»?

— И у вас даже нет предположения, почему тренерский штаб не хочет дальше продолжать сотрудничество с опытными исполнителями?

— У меня объяснения нет. Если «Химки» хотят остаться в РПЛ, но отказываются от Глушакова, Кухарчука, Тихого, то это полный абсурд! Все тогда точно закончится первой лигой. Других вариантов не вижу. Не знаю, кто принимает такие решения... Видимо, инвестор. Как можно сменить за зиму полкоманды, находясь на предпоследнем месте, и думать, что ты сможешь сохранить прописку в РПЛ?!

В первой лиге есть симпатичная команда «Родина». Когда она вышла в ФНЛ, там произошли большие изменения в составе. Пригласили квалифицированных футболистов, серьезного тренера. Но «Родине» потребовалось несколько месяцев, чтобы игроки притерлись друг к другу. Только в концовке первой части сезона команда смогла выбраться из подвала турнирной таблицы! Нужно было время, а у «Химок» его просто нет! Есть костяк, за счет которого ты можешь набирать очки. Так зачем ты сам себя оставляешь без него?! Или руководство «Химок» думает, что обновить полсостава — это все равно что поменять колесо у машины?

В футболе все возможно. Но «Химки» могут спастись только в одном случае. Если вместо тех игроков, с которыми сейчас расстались, придут футболисты гораздо более высокого класса.

— В последнее время общались с Кухарчуком, Глушаковым?

— Кухарчук сам не понимает, что происходит... Я боюсь, что «Химки» могут повторить судьбу «Олимпа-Долгопрудный». То есть команда потом просто исчезнет...

— Даже так?

— Ну а как? «Химки» выбрали путь в никуда. Первая лига, а потом... От команды могут вообще отказаться. Логики я не вижу.

Денис Глушаков и Илья Кухарчук. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Рад за Лантратова

— Доводилось слышать, что Туфану Садыгову уже тяжело содержать команду в РПЛ.

— Могу сказать следующее. Когда я работал тренером «Химок», к нынешнему инвестору обращались люди с серьезными деньгами, которые хотели войти в клуб, финансировать его. Но им отказали. И уже после меня другой инвестор предлагал свои услуги. Ему тоже ответили нет. Так что делайте выводы сами. Ну если ты не тянешь финансово, уступи место другим, отойди в сторону. Ты же несешь ответственность перед болельщиками!

— Кухарчук переходит в «Торпедо». Где, на ваш взгляд, окажется Глушаков?

— Денис — квалифицированный игрок, взрослый человек. Он сам четко знает, чего хочет — продолжать карьеру или завершить ее. На мой взгляд, ему еще рано заканчивать. Когда мы работали вместе, у него глаза горели, он хотел играть. Посмотрим. Думаю, в РПЛ он будет востребован. Варианты обязательно появятся. Кухарчук однозначно поможет «Торпедо». Я рад, что он ушел из «Химок». Рад и за Лантратова.

— Рады?

— Ну конечно. Не каждый футболист психологически выдержит то, что происходит в «Химках». Надо двигаться дальше. Лантратов должен помочь «Локомотиву» выбраться из ямы. У него раньше были варианты с ЦСКА, «Зенитом». Не сложилось. Теперь — «Локомотив». Несмотря на нынешнее турнирное положение, это большой клуб. А из «Химок» надо было уходить... Ребята бились за клуб, а с ними так поступили. И Глушаков, и Кухарчук, и Лантратов, и Тихий, и Камышев — большие профессионалы, которые умеют решать задачи в непростых условиях. Но «Химки» решили от них избавиться... Невероятно и печально.

Илья Лантратов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Ажурный футбол «Химок»? Я вижу пустые трибуны...

— Ваше главное впечатление от игры «Химок» осенью?

— Хаос. Видно было, что люди не понимают, как управлять командой. Игроки просто не знали, что должны делать на поле. Просто какой-то бардак. Никакой игровой дисциплины... Чисто доигрывали до паузы, чтобы отдохнуть от этого кошмара. Не хочу сказать, что футболисты специально проигрывали. Нет! Но они так и не поняли, чего от них хотят.

— Спартак Гогниев хотел, чтобы «Химки» играли в агрессивный, атакующий футбол, как его «Алания» в первой лиге.

— Считаю, надо прежде всего исходить из возможностей твоего состава. Нужно понимать, в какой футбол могут играть твои подопечные. Атакующий футбол невозможен без надежной игры в обороне. Надо начинать с защиты. А все эти ажурные комбинации... Вы же видите, к чему это все привело. А какой счет в матчах? 0:5 от «Спартака», 1:6 от «Динамо»... Ну что это такое? Кто несет ответственность перед болельщиками, перед Московской областью? Получается, я просто хочу играть в атаку? Хм. Но хотеть можно дома. А тут вообще-то профессиональный клуб премьер-лиги. Надо играть на сильных сторонах своей команды, учитывать особенности своих футболистов. А тут... Я как-то посмотрел на трибуны. Такое ощущение, что на матчи приходят только родственники и друзья футболистов... Пустой стадион. Вот вам и атакующий футбол.

Трибуны стадиона «Химок» перед матчем. Федор Успенский, Фото «СЭ»

— Кухарчук в интервью «СЭ» сказал: «Вся Россия не поняла, почему «Химки» расстались с Юраном». По прошествии времени можете все-таки назвать причину?

— В футбольном мире ее знают. Вы сами можете догадаться. После моего ухода один игрок получил гораздо больше игровой практики. Намного больше!

Составлял список новичков. Потом нефутбольный человек вписывал туда свои фамилии...

— Когда вы ушли из «Химок», то заметили в интервью «СЭ»: «С таким составом мы могли бы побороться за место в пятерке».

— Я от своих слов не отказываюсь. Думаю, могли бы замахнуться на такой результат. С теми парнями, с которыми клуб сейчас, к сожалению, расстается, мы были способны биться. Был в них уверен. Я же не просто что-то ляпаю. Обещал, что оставлю команду в РПЛ? Свое слово сдержал, хотя многие посчитали тогда, что Юран сошел с ума. Четко понимал возможности своей команды.

— Но место в пятерке — это смело.

— Эта команда была способна решать серьезные задачи. А если бы мне еще дали как следует доукомплектовать команду...

— Не дали?

— Ох. У нас были очень большие баталии по составу. Я с боем продавливал отдельные кандидатуры! Составлял список. Он отдавался еще куда-то. И в итоге нефутбольный человек вычеркивал фамилии, а вписывал почему-то свои... Это я уже потом узнал. Неприятно... При этом я настоял, чтобы в «Химки» пришли Зуев, Ломовицкий, Никитин, которые давали результат. Хотел забрать из Хабаровска Баркова, Алиева, но... Не дали этого сделать. Повторюсь, мне приходилось объяснять, зачем, например, нужен Ломовицкий. Так что сложностей хватало... Игроки готовы были приходить под меня. Напрямую звонил ребятам, приглашал их в «Химки». Ну что поделать... Ломать — не строить!

— Если весной вас вдруг опять позовут в «Химки», что ответите?

— Так меня же уже звали в октябре. Отказал.

— Почему?

— При нынешнем инвесторе и руководстве работать в «Химках» не готов. Это миллиард процентов. Если инвестор сменится, то я рассмотрю такое предложение.