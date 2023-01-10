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«Кто в «Крыльях» будет пасовать Сычевому? Глушаков пригодится «Локо». Не знаю, кто возьмет Дзюбу». Мнение агента Сафонова

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Владимир Сычевой.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Владимир Сычевой.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Сергей Пиняев.
Фото ФК «Локомотив»
Денис Глушаков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Известный агент Алексей Сафонов — о первых трансферах команд РПЛ в зимнее окно.
Деян Ловрен. Главный представитель РПЛ на ЧМ покидает Россию. Ловрена остается только поблагодарить за порядочность

Ловрен

— Давайте начнем с «Зенита». Уход Ловрена повышает шансы «Спартака» на золотые медали?

— Да я бы так не сказал. В Питере были готовы к такому развитию событий. Ловрен же в интервью допускал, что может сменить клуб. Ничего страшного для питерцев не случилось. У «Зенита» скамейка на два состава.

— Но кто заменит опытного хорвата? В ближайшее время к «Зениту» присоединится 19-летний бразилец Ренан. Не слишком ли рискованно?

— Посмотрим. Трансферная кампания только набирает обороты. В Питере без проблем найдут замену Ловрену. Даже не сомневаюсь.

14.01.2023 | Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити

— В то же время СМИ пишут, что Вендел раздумывает об уходе из «Зенита». Допускаете, что это реально или скорее агентские игры?

— Да все возможно. Если мы перейдем в Азиатскую конфедерацию, то уйдет не только Вендел.

— Но вы согласны, что возможный уход Вендела — огромная потеря для команды Семака?

— Мне кажется, системообразующим футболистом в составе сине-бело-голубых является Барриос. Вендел играет важную роль в «Зените», не спорю. Но, повторюсь, времени еще много. У питерцев есть ресурсы, есть деньги для покупок.

Сергей Пиняев и&nbsp;Максим Глушенков стали игроками &laquo;Локомотива&raquo;. «Время подарков». Пиняев и Глушенков стали игроками «Локомотива»

Пиняев

— Вам нравится, как начал трансферную кампанию «Локомотив»? Железнодорожники уже приобрели Пиняева, Глушенкова и Лантратова.

— Да, пока все выглядит довольно симпатично и логично. Лантратов — один из лучших вратарей РПЛ. Худякову еще рано быть первым номером «Локомотива». Гильерме уже в возрасте плюс часто травмируется. Пиняев и Глушенков — молодые, талантливые ребята. Еще пишут про возможный переход Самошникова. Так что все пока довольно четко.

Сергей Пиняев. Фото ФК «Локомотив»
Сергей Пиняев.
ФК «Локомотив»

— Но не слишком ли молоды Пиняев и Глушенков, чтобы вытаскивать «Локомотив» из ямы?

— Не вижу проблемы. Пиняев и Глушенков уже пооббились в РПЛ, в «Крыльях» были на ведущих ролях. Думаю", «Локо» еще пополнится и опытными исполнителями.

— Сейчас Пиняев — самый талантливый футболист России?

— Для меня — нет. Но у каждого же свое мнение.

— А кого вы считаете? Тюкавина?

— Да нет, почему? Они играют на разных позициях. При этом Тюкавин, на мой взгляд, более целостный футболист, уже состоявшийся. Есть Захарян. Но я бы прежде всего выделил в этом сезоне Сперцяна и Уткина. Вот они из молодых выглядели в первой части чемпионата предпочтительнее остальных. Но, как говорится, сколько людей — столько мнений.

Артем Дзюба. «Торпедо» отказалось от Дзюбы, Сычевой официально в «Крыльях», Языджи не будет в «Зените»

Сычевой, Бердыев

— ЦСКА выкупил у «Нижнего Новгорода» центрального защитника Агапова за 100 миллионов рублей.

— Для ЦСКА центральный защитник — проблемная позиция. Агапов здорово смотрелся в Нижнем. Я его давно знаю, еще по академии «Рубина». Он и за юношескую сборную выступал. Потерял время в «Спартаке-2», где далеко не всегда играл. А в «НН» в него поверили. Думаю, может вырасти в очень серьезного защитника. У него хорошее игровое мышление, отменные физические данные. Честно говоря, не сомневался, что рано или поздно Илья окажется в российском топ-клубе.

— Поняли, зачем Сычевой сменил «Оренбург» на «Крылья»? Следующим его клубом станет «Зенит»?

— Не знаю, не знаю... Меня этот переход удивил. Сомневаюсь, что в Самаре он будет забивать столь же часто, как и в «Оренбурге».

— Почему?

— А кто его будет снабжать передачами в «Крыльях»? Глушенков с Пиняевым ушли. Это в «Оренбурге» подобрана чуть ли не самая сильная полузащита в лиге. Особенно когда латиноамериканцы ловят кураж в домашних матчах, остановить их невозможно. Аргентинцы, Марин быстро находили Сычевого своими пасами. Как бы Владимир не повторил путь Агаларова. На того играла вся «Уфа», а в «Ахмате» ситуация поменялась.

Владимир Сычевой. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Владимир Сычевой.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

— Не перехвалили ли СМИ Сычевого? Может быть, и нет в нем ничего особенного?

— Ну почему? Определенный путь он уже прошел. Парень сам себя вытащил. Приехал из Крыма, дошел до РПЛ, почти в каждом матче забивает. Тут я снимаю перед ним шляпу. Если человек заслуживает, его надо хвалить. Но не очаровываться. Давайте понаблюдаем за ним на длинной дистанции. Свои сомнения по поводу его перспектив в Самаре я вам уже высказал. Если ошибусь, вновь отдам должное этому нападающему.

— Главный трансфер «Сочи» на вход — назначение Бердыева. Он не сказал еще последнего слова в нашем футболе?

— Не сказал. Считаю, сильное решение руководства клуба. Во второй части сезона Бердыев разберется, с кем ему по пути в этой команде, с кем — нет. А результата от «Сочи» стоит ждать уже в следующем году. Бердыев пока поставит игру, определится с обоймой. Хотя и в нынешнем чемпионате южане могут включиться, оказаться в пятерке.

Денис Глушаков. Денис Глушаков объявил об уходе из подмосковных «Химок»

Глушаков, Дзюба

— Что происходит в «Химках»? Похоже, Гогниев решил избавиться от опытных игроков — Глушаков и Кухарчук не едут на очередной сбор команды.

— Думаю, просто «Химки» решили всех превзойти. Команда начала тренироваться в декабре, чтобы в середине января выйти на пик формы. А если серьезно, все это вызывает недоумение. И комплектование, и все прочее. Видимо, вокруг клуба крутится столько людей... Каждый своего пихает в состав. Как-то в шутку назвал происходящее в «Химках» — сериал «Осетинский пирог». Мне кажется, «Химки» составят пару «Торпедо» — на вылет.

Денис Глушаков. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Денис Глушаков.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— А где окажется Глушаков?

— Да Денис помог бы почти любой команде в РПЛ. Тому же «Локомотиву» пригодится. Возможно, Глушаков отправится куда-то в экзотическую страну. Мне кажется, он найдет себе новый клуб быстрее Дзюбы, так как менее конфликтный. Да, была эта история в «Спартаке», но сейчас уже многие признают, что она во многом надуманна. Это как в анекдоте: то ли он украл пальто, то ли у него украли. А в итоге человеку зарубили карьеру...

— Вы упомянули Дзюбу. Где Артем продолжит карьеру?

— Сложный вопрос. Думаю, в команде уровня «Торпедо» он сам не захочет играть. А где еще... Может, где-нибудь в экзотике окажется. Видите, в Турцию он съездил — не пошло. Там надо было быть готовым физически процентов на 200. Так-то Дзюба мог бы еще пару лет поиграть. Но российские клубы сразу от него открещиваются. Не знаю, кто его тут пригласит. Не каждый тренер захочет иметь в коллективе возможные конфликты и все такое...

— Может быть, он вообще завершит карьеру?

— Может быть, создаст свою команду в медиалиге, может быть, куда-то уедет. Я чужие деньги не считаю, но, наверное, он уже достаточно заработал. Для него не стоит вопрос ребром: обязательно найти себе сейчас клуб. Все люди разные. Павлюченко, например, играл в удовольствие за «Знамя труда». По поводу Дзюбы не уверен. Мне сложно представить его в составе условного питерского «Динамо».

Артем Дзюба
Владимир Сычевой
Денис Глушаков
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Алексей Сафонов
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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