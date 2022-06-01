Футбол
Тинькофф РПЛ
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Эксклюзив

Сегодня, 00:00

Романцев — о финале Кубка и вылете «Рубина»: «Селфи на поле? Раньше бы отправил такого фантазера к психиатру»

Александр Львов
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Футболисты «Рубина» делают селфи по ходу матча с «Уфой».
Фото Стоп-кадр из трансляции
УЕФА.
Фото Global Look Press
Артем Дзюба.
Фото ФК «Зенит»
Владимир Федотов после матча с «Динамо».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Леонид Слуцкий.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
1/5
Рубрика «Спросите у Романцева».

Подводя с легендарным тренером итоги футбольного мая, мы решили на сей раз отойти от традиции. И начать не с ответов на вопросы читателей «СЭ», а с разговора о шумном событии, венчавшем уходящий сезон, — историческом дерби «Спартака» с «Динамо» в финале БЕТСИТИ Кубка России.

Игроки &laquo;Спартака&raquo; Георгий Джикия и&nbsp;Александр Соболев. Счастье и горе Соболева, драма Фомина, охота за празднующими фанатами. Рабинер — о финале Кубка

— Поздравляю все спартаковское братство с большим кубковым праздником! — начал Романцев. — Да, это был сезон ошибок и потерь, который должен многому научить. Но сегодня — день победы! А значит, «Спартак» не разучился побеждать. И это дает надежду на новые титулы. Мне понравилось, как уверенно и грамотно действовали опытные футболисты — Джикия, Жиго, Промес, Мозес. Как отчаянно бились молодые — Игнатов, Литвинов, Максименко, Пруцев. И в это воскресенье на фоне переполненных трибун праздничных «Лужников» «Спартак» выглядел одним крепким кулаком.

— Насколько важен в таких принципиальных матчах быстрый гол?

— На мой взгляд, это палка о двух концах. С одной стороны, сразу поведя в счете, заставляешь соперника сменить тактику, почувствовать, с кем он имеет дело. С другой — игроки подсознательно думают, как сохранить преимущество в счете, начинают осторожничать. А ведь «Спартак» — это прежде всего атака. И, отказавшись от своей игры, можно нарваться на неприятности.

— Не из-за этого ли «Спартак» в начале второго тайма, отступив назад, позволил динамовцам сравнять счет?

— Думаю, так оно и было. Хотя наверняка в перерыве Паоло Ваноли предупреждал футболистов, что «Динамо» пойдет вперед и в таких случаях следует подержать мяч. Но команда отступила. И после пары опасных подходов Захарян все-таки пробил Максименко.

— Соболев открыл счет не без помощи вратаря?

— Когда мяч влетает в ближний угол, да еще после не самого сильного удара, это считается просчетом голкипера. Я бы сказал, что здесь Лещук просто не выручил команду, как это блистательно делал в финале Лиги чемпионов его коллега из «Реала» Куртуа.

Паоло Ваноли привел &laquo;Спартак&raquo; к&nbsp;победе в&nbsp;БЕТСИТИ Кубке России. Главный тренер после финального свистка.

— Защита — хроническая болезнь «Динамо»?

— Очень на это похоже. После 1:5 от «Сочи» я думал, что случившееся с командой Шварца просто несчастный случай. А теперь понял: оборона — самая острая проблема команды. И, признаюсь, не ожидал от «Динамо» в финале такой пресноватой игры.

— Что скажете по поводу назначения пенальти в добавленное время?

— В свое время я радовался появлению ВАР. А теперь понял, что это головная боль для всех. К сожалению, финал в этом плане не стал исключением.

— Как воспринимать то, что в таком матче в решающий момент игрок не реализует пенальти?

— Ну, не стреляться же! Ведь это всего-навсего игра. Да, Фомин не забил, дрогнул. Но ведь перед этим парень селфи не делал. Перегорел, дрогнул... И то, что после промаха его поддержали партнеры и тренеры, говорит, что у «Динамо» есть коллектив.

— То же самое доказал своей победой и «Спартак». Так почему же все пошло не так в чемпионате?

— Эх, если бы я знал... Хочется верить, что этот Кубок — надежда на завтра!

Ашот Хачатурянц. «Я готов пройти полиграф!» Ашот Хачатурянц остается в РПЛ — как изменится лига?

Я против перехода в Азию, но за Кубок лиги

Глеб Бондарев: — В матче с ЦСКА сбылась мечта Сергея Галицкого — впервые в составе «Краснодара» сыграли только воспитанники академии клуба. Вы рассказывали, что об этом же мечтал и Николай Петрович Старостин. Верите, что когда-нибудь такое произойдет и в «Спартаке»?

— Очень рад за уважаемого Сергея Николаевича. Но мечта Старостина — это немного другая история. Николай Петровича говорил о «Спартаке», который бы свои воспитанники не просто представляли в чемпионате, но еще бы и выигрывали золото. Интересно, сумеют ли этого добиться с выпускниками академии Галицкого? Ведь это может послужить примером и для других клубов. Что касается нынешнего «Спартака», то он, имея все условия для воспитания талантливой молодежи, почему-то предпочитает другую трансферную политику. А то, как она работает, вы увидите, заглянув в турнирную таблицу минувшего чемпионата.

Дмитрий Донцов: — Как вам идея перехода РФС из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию, которую отверг Александр Дюков? Это могло бы стать выходом из той изоляции, в которой оказался наш футбол?

— Не думаю, что уже настал момент, когда стоит решаться на такой серьезный шаг. И даже не потому, что мне не очень понятны сама идея и ее перспективы. Дело в том, что сейчас, когда политические страсти захлестнули и спорт, ФИФА вряд ли поддержит нас, восприняв это решение как вызов. Давайте все-таки наберемся терпения и не будем впадать в крайности. А лично я надеюсь, что у высоких футбольных чиновников возобладает здравый смысл и мы вновь станем участниками всех международных турниров.

УЕФА. Фото Global Look Press
УЕФА.
Фото Global Look Press

Олег Троицкий: — Как относитесь к идее розыгрыша Кубка РПЛ, который планируется проводить в даты, когда будут проходить матчи еврокубков?

 — Я уже говорил о том, что наше, надеюсь, временное отсутствие в Европе не должно стать тормозом в развитии российского футбола. И чем больше мы будем проводить турниров, тем шире возможности для роста новых талантов. Я уже упоминал Англию, где есть два Кубка. И трибуны на этих матчах полны. Матчи последнего тура чемпионата и финал Кубка страны в «Лужниках» показали, что наш болельщик соскучился по футболу. Надо только грамотно организовать розыгрыш Кубка лиги, найти спонсоров, определить призовой фонд, выстроить календарь. Слышал, что его участники могут получить хорошие призовые в клубный бюджет, а значит, появится стимул проводить матчи в оптимальных составах. Что сделает борьбу острой и интересной.

Валентин Гуреев: — После польской «Легии» Станислав Черчесов сделал дубль и с венгерским «Ференцварошем». Поздравили его с успехом и не пора ли домой в «Спартак»?

 — Конечно, поздравил. А когда он только собирался в Венгрию, пожелал ему удачи. И не сомневался, что у Стаса все получится. Он уже крепкий, опытный тренер, который умеет даже в сложной ситуации принимать разумные решения. Что подтвердили чемпионат мира, работа в Польше, а теперь и в Венгрии. Вы уж извините, уважаемый Валентин, но от комментария по поводу возвращения Черчесова в «Спартак» я воздержусь — считаю это некорректным. В клубе хватает людей, которые занимаются подбором тренерских кадров.

Джордан Ларссон, Артем Дзюба и&nbsp;другие: кто останется, кто сменит клубы? РПЛ, таблица переходов: куда пойдет Дзюба, кто из легионеров «Спартака» уедет?

Дзюба не затеряется и за границей

Игорь Крюков: — В десятке лучших игроков чемпионата по оценкам «СЭ» только два россиянина — самарец Зиньковский и Жемалетдинов из «Локомотива», остальные — иностранцы. Означает ли это, что сегодня тон в нашем футболе задают легионеры?

— При всем уважение к «Спорт-Экспрессу», замечу, что оценки, которые выставляют футболистам после матчей, дело вкуса тех, кто этим занимается. Ведь каждый из нас видит игру по-своему. Мне, например, непонятно, почему в этом списке нет Агаларова из «Уфы», который, выступая за весьма скромный клуб, забил 19 голов. Случай, на мой взгляд, уникальный! Хорошо, что ему хоть нашлось место в символической сборной чемпионата. А наличие восьми легионеров в ней подтверждает — к сожалению, сегодня в нашем футболе ярче выглядят иностранцы.

Равиль Туров: — Одни считают этот сезон самым неудачным в карьере Артема Дзюбы, поскольку он не всегда выходил в стартовом составе «Зенита». С другой стороны, по системе «гол плюс пас» он всего на два очка отстал от лучшего бомбардира чемпионата Агаларова. А какого мнения придерживаетесь вы?

 — Артем не молодеет. И с каждым сезоном это создает свои трудности. Кроме того, он из тех, кто находится под постоянным давлением трибун и СМИ. Но если форвард, проведя на поле почти вдвое меньше времени, чем в прошлом чемпионате, остается в лидерах по системе «гол плюс пас», значит, он настоящий мастер. И свой вклад в очередную победу «Зенита» Дзюба, безусловно, внес. Возможно, этот вклад мог быть и более весомым, если бы Артем не отвлекался на то, что не имеет отношения к футболу.

Андрей Барсуков: — Появлялись сообщения, что Дзюба может уехать играть за границу. Не слишком ли большой риск подписывать первый зарубежный контракт в 33 года?

 — Думаю, это скорее риск для клуба, который сделает ему предложение. Ведь в таком возрасте возможность футболиста получить травму возрастает в разы. А покупать нападающего, который может в любой момент выбыть из строя, — дело опасное. Хотя Дзюба не из тех, кто подвержен травмам. Кроме того, он уже не раз доказывал, что каждый его приход в новую команду — это шаг вперед. Вот почему думаю, что такой клуб для Артема найдется — забивные, нестандартные форварды всегда в цене. Но при заключении контракта о его возрасте наверняка вспомнят. А потому, скорее всего, предложат подписать не на три года, а по схеме «1+1».

Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
Артем Дзюба.
Фото ФК «Зенит»

Сергей Орестов: — После впечатляющего начала под руководством братьев Березуцких ЦСКА попал в полосу неудач. На этом фоне пошли разговоры о возможных масштабных перестановках в руководстве. Мог этот негатив сказаться на состоянии команды и работе молодых тренеров?

 — Любые разговоры и слухи, которые тут же подхватывают СМИ, всегда влияют на настроение команды. В свое время я старался оградить футболистов от всяких небылиц и сплетен. Беседовал с ними, объяснял, как все на самом деле обстоит. Ведь задача тренера состоит еще и в том, чтобы, выходя на поле, футболисты думали только об игре, жили ею. И когда команда сбивается с ритма, теряет очки, добиться этого особенно непросто. Здесь многое зависит от тренерского опыта, которого у братьев Березуцких пока еще немного. Именно такие моменты проверяют тебя на прочность и должны закалять. Надеюсь, что Алексей с Василием это почувствовали. И то, что они завершили сезон ярким, веселым матчем с «Ростовом», стало для болельщиков надеждой на будущее.

Альберт Рогов: — Что вы думаете об информации, что ЦСКА может расстаться с братьями?

 — Не мне давать советы руководству ЦСКА. Ведь когда оно принимало решение о назначении Алексея Березуцкого, то наверняка понимало, что идет на риск, доверяя команду вчерашнему футболисту. Я не очень хорошо знаком с братьями. Но всегда уважал их за твердый характер. Возможно, именно это стало главным в решении доверить им команду. Не исключаю, что заявление об уходе Алексея скорее эмоции, чем результат неверия в себя. Ни он, ни Василий не производят впечатления людей, которые способны взять и опустить руки. А значит, как когда-то на поле, надо стиснуть зубы и идти вперед.

Алан Дзагоев. «Не жалею, что Дзагоев не уехал в Европу. Он не Головин, ему нужны комфортные условия». Мнение Непомнящего

Дзагоев далеко не все сказал в футболе

Дмитрий Трубицын: — После ухода Алана Дзагоева из ЦСКА у вас не осталось ощущение, что он далеко не все сказал в большом футболе?

— Осталось. И, думаю, не у меня одного. Это футболист редкого дарования, с отличным чувством мяча, культурой паса, умением вести игру. Вспомните его на Евро-2012, где он был самым заметным в сборной. К сожалению, таким его видели на поле не всегда. Но, в отличие от того же Дзюбы, Алана постоянно преследовали травмы. И паузы на их лечение выбивали из формы, мешали играть в полную силу. Увы, но талант футболиста еще не гарантия его счастливой судьбы. Вспоминаю, какие надежды подавал в «Спартаке» Артем Безродный, которого футбольный бог одарил невероятными способностями. Но большим игроком парень так и не стал. Хотя причины здесь были иного характера. Жаль...

Игорь Бурков: — Некоторые считают второе место «Сочи» стечением обстоятельств. А как вы восприняли серебро команды Владимира Федотова?

— Да, пробуксовка на финише «Динамо», ЦСКА, «Краснодара» и «Локомотива» сработала в пользу «Сочи». Но то, что так произошло, — проблемы конкурентов. Считаю, что основа успеха сочинцев прежде всего поставленная, уверенная, зрелищная игра. И еще характер, на котором она выстроена. И разгром 5:1 рвавшегося к серебру «Динамо» перечеркивает все сомнения в закономерности успеха команды с мизерной биографией. Кстати, стоит вспомнить, что именно «Сочи» отобрало четыре очка у «Зенита».

Владимир Федотов после матча с "Динамо". Фото Александр Федоров, "СЭ"
Владимир Федотов после матча с «Динамо».
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Григорий Плетнев: — «Сочи» — достаточно возрастная команда. Джанаеву — 35 лет, Жоаузиньо — 33, Бурмистрову и Юсупову — по 32, Терехову — 31, а Нобоа, которого называют одним из лучших в сезоне, и вовсе 37. Насколько это могло усложнять работу Федотова?

 — В подобных ситуациях тренеру всегда очень важно точно определить, как не переборщить с нагрузками, вовремя дать кому-то игровую паузу. И Федотов с этим отлично справился, с чем его искренне поздравляю. Думаю, здесь ему помогло то, что он от и до знает своих ребят, доверяет им, а они ему. Словом, тот самый случай, когда повезло и игрокам, и тренеру. И козырем команды стало умение такими футболистами ценить время на поле. И это сработало. Только не спрашивайте меня, сумеет ли после «Сочи» Федотов поднять еще и «Спартак». Это вопрос для передачи «Что? Где? Когда?».

Главный тренер &laquo;Рубина&raquo; Леонид Слуцкий. Слуцкий впервые объяснил вылет в ФНЛ. Теперь понятно: после отъезда легионеров «Рубин» просто сдался

Доверие к Слуцкому — начало новой эры?

Виталий Давыдов: — Олег Иванович, сможет ли кто-то, на ваш взгляд, навязать конкуренцию «Зениту» в ближайшем сезоне?

— В конце апреля как наиболее вероятный вариант я называл «Динамо», показывавшее большую часть сезона качественный футбол. Но уже тогда обратил внимание на отсутствие у команды игровой стабильности в обороне. Что и подтвердил провальный финиш. Решит клуб проблему в защитной линии, не потеряет лидеров — появятся шансы бросить вызов «Зениту». Что касается «Сочи», то ему для конкуренции с питерцами потребуется серьезное усиление состава. Ведь сила нынешнего «Зенита» в том, что он располагает самым качественным подбором игроков в лиге.

Кирилл Киреев: — Что бы вы сделали на месте тренера с Лисаковичем, который сделал селфи прямо во время матча, а на последней минуте смазал решающий пенальти?

— Даже не знаю, что и ответить, Кирилл! Если бы кто-то раньше рассказал мне, что такое возможно, я бы отправил этого фантазера для обследования к психиатру. А когда сам увидел такую дикость, то сразу же подумал — ну как с футболистом, который во время игры думает о селфи, не вылететь из премьер-лиги?! Так что берегитесь футболистов — любителей селфи!

Леонид Слуцкий. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Леонид Слуцкий.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

Виктор Афанасьев: — Вылет «Рубина» — личная ответственность Леонида Слуцкого?

— В футболе существует неписаный закон — выигрывает всегда команда, а проигрывает только тренер. Так что делайте выводы. Я не поклонник «Рубина», но, зная Слуцкого, до последнего верил, что ему все-таки удастся спасти ситуацию. Но, видимо, слишком уж болезненной оказалась потеря легионеров, составлявших костяк состава. А те, кто остался в команде, не смогли удержать ее на плаву. По-человечески понимаю тренера, неожиданно оказавшегося в столь стрессовой ситуации. Но, к сожалению, наша профессия непредсказуема. Вот почему я приятно удивлен, что руководство «Рубина» не собирается расставаться со Слуцким и продолжает верить в него. Ведь с Семиным в «Локомотиве» расстались после того, как он выигрывал с ним чемпионство, завоевывал кубки, выходил в Лигу чемпионов. Быть может, это начало новой эры в отношении к тренеру? Рад, что она начинается именно со Слуцкого. А потому удачи вам, Леонид Викторович!

P.S. Еще раз спасибо, что не забываете! Возможно, я не все сказал, что вам хотелось услышать. Но по-другому не могу — не умею. А болельщикам моего клуба еще раз напомню: любите «Спартак» в себе, а не себя в «Спартаке»!

По-прежнему ваш Олег Романцев!

Артем Дзюба
Олег Романцев
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
ФК Уфа
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сын мафиозника организовал турнир по хоккейным дракам. Скоро в них будут участвовать тафгаи
Шестеркин против Василевского, Ничушкин против Макдэвида. Полуфиналы Кубка Стэнли-2022, расписание, прогнозы
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Оганесян: «Тикнизян cпособен заменить Рыбуся в «Локомотиве»
«Эльче» хочет снизить сумму трансфера Понсе. Испанский клуб не готов активировать опцию выкупа аргентинца у «Спартака»
В «Енисее» прокомментировали будущее Окладникова в клубе
Зелимхан Бакаев поблагодарил первого тренера, который работал с ним в «Спартаке»
Уремович расторг контракт с «Рубином из-за вылета команды в ФНЛ
Каким будет состав «Спартака» в следующем сезоне? Летом Каттани ждет жесткая проверка на эффективность
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Каким будет состав «Спартака» в следующем сезоне? Летом Каттани ждет жесткая проверка на эффективность
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости