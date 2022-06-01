Романцев — о финале Кубка и вылете «Рубина»: «Селфи на поле? Раньше бы отправил такого фантазера к психиатру»

Рубрика «Спросите у Романцева».

Подводя с легендарным тренером итоги футбольного мая, мы решили на сей раз отойти от традиции. И начать не с ответов на вопросы читателей «СЭ», а с разговора о шумном событии, венчавшем уходящий сезон, — историческом дерби «Спартака» с «Динамо» в финале БЕТСИТИ Кубка России.

— Поздравляю все спартаковское братство с большим кубковым праздником! — начал Романцев. — Да, это был сезон ошибок и потерь, который должен многому научить. Но сегодня — день победы! А значит, «Спартак» не разучился побеждать. И это дает надежду на новые титулы. Мне понравилось, как уверенно и грамотно действовали опытные футболисты — Джикия, Жиго, Промес, Мозес. Как отчаянно бились молодые — Игнатов, Литвинов, Максименко, Пруцев. И в это воскресенье на фоне переполненных трибун праздничных «Лужников» «Спартак» выглядел одним крепким кулаком.

— Насколько важен в таких принципиальных матчах быстрый гол?

— На мой взгляд, это палка о двух концах. С одной стороны, сразу поведя в счете, заставляешь соперника сменить тактику, почувствовать, с кем он имеет дело. С другой — игроки подсознательно думают, как сохранить преимущество в счете, начинают осторожничать. А ведь «Спартак» — это прежде всего атака. И, отказавшись от своей игры, можно нарваться на неприятности.

— Не из-за этого ли «Спартак» в начале второго тайма, отступив назад, позволил динамовцам сравнять счет?

— Думаю, так оно и было. Хотя наверняка в перерыве Паоло Ваноли предупреждал футболистов, что «Динамо» пойдет вперед и в таких случаях следует подержать мяч. Но команда отступила. И после пары опасных подходов Захарян все-таки пробил Максименко.

— Соболев открыл счет не без помощи вратаря?

— Когда мяч влетает в ближний угол, да еще после не самого сильного удара, это считается просчетом голкипера. Я бы сказал, что здесь Лещук просто не выручил команду, как это блистательно делал в финале Лиги чемпионов его коллега из «Реала» Куртуа.

— Защита — хроническая болезнь «Динамо»?

— Очень на это похоже. После 1:5 от «Сочи» я думал, что случившееся с командой Шварца просто несчастный случай. А теперь понял: оборона — самая острая проблема команды. И, признаюсь, не ожидал от «Динамо» в финале такой пресноватой игры.

— Что скажете по поводу назначения пенальти в добавленное время?

— В свое время я радовался появлению ВАР. А теперь понял, что это головная боль для всех. К сожалению, финал в этом плане не стал исключением.

— Как воспринимать то, что в таком матче в решающий момент игрок не реализует пенальти?

— Ну, не стреляться же! Ведь это всего-навсего игра. Да, Фомин не забил, дрогнул. Но ведь перед этим парень селфи не делал. Перегорел, дрогнул... И то, что после промаха его поддержали партнеры и тренеры, говорит, что у «Динамо» есть коллектив.

— То же самое доказал своей победой и «Спартак». Так почему же все пошло не так в чемпионате?

— Эх, если бы я знал... Хочется верить, что этот Кубок — надежда на завтра!

Я против перехода в Азию, но за Кубок лиги

Глеб Бондарев: — В матче с ЦСКА сбылась мечта Сергея Галицкого — впервые в составе «Краснодара» сыграли только воспитанники академии клуба. Вы рассказывали, что об этом же мечтал и Николай Петрович Старостин. Верите, что когда-нибудь такое произойдет и в «Спартаке»?

— Очень рад за уважаемого Сергея Николаевича. Но мечта Старостина — это немного другая история. Николай Петровича говорил о «Спартаке», который бы свои воспитанники не просто представляли в чемпионате, но еще бы и выигрывали золото. Интересно, сумеют ли этого добиться с выпускниками академии Галицкого? Ведь это может послужить примером и для других клубов. Что касается нынешнего «Спартака», то он, имея все условия для воспитания талантливой молодежи, почему-то предпочитает другую трансферную политику. А то, как она работает, вы увидите, заглянув в турнирную таблицу минувшего чемпионата.

Дмитрий Донцов: — Как вам идея перехода РФС из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию, которую отверг Александр Дюков? Это могло бы стать выходом из той изоляции, в которой оказался наш футбол?

— Не думаю, что уже настал момент, когда стоит решаться на такой серьезный шаг. И даже не потому, что мне не очень понятны сама идея и ее перспективы. Дело в том, что сейчас, когда политические страсти захлестнули и спорт, ФИФА вряд ли поддержит нас, восприняв это решение как вызов. Давайте все-таки наберемся терпения и не будем впадать в крайности. А лично я надеюсь, что у высоких футбольных чиновников возобладает здравый смысл и мы вновь станем участниками всех международных турниров.

УЕФА. Фото Global Look Press

Олег Троицкий: — Как относитесь к идее розыгрыша Кубка РПЛ, который планируется проводить в даты, когда будут проходить матчи еврокубков?

— Я уже говорил о том, что наше, надеюсь, временное отсутствие в Европе не должно стать тормозом в развитии российского футбола. И чем больше мы будем проводить турниров, тем шире возможности для роста новых талантов. Я уже упоминал Англию, где есть два Кубка. И трибуны на этих матчах полны. Матчи последнего тура чемпионата и финал Кубка страны в «Лужниках» показали, что наш болельщик соскучился по футболу. Надо только грамотно организовать розыгрыш Кубка лиги, найти спонсоров, определить призовой фонд, выстроить календарь. Слышал, что его участники могут получить хорошие призовые в клубный бюджет, а значит, появится стимул проводить матчи в оптимальных составах. Что сделает борьбу острой и интересной.

Валентин Гуреев: — После польской «Легии» Станислав Черчесов сделал дубль и с венгерским «Ференцварошем». Поздравили его с успехом и не пора ли домой в «Спартак»?

— Конечно, поздравил. А когда он только собирался в Венгрию, пожелал ему удачи. И не сомневался, что у Стаса все получится. Он уже крепкий, опытный тренер, который умеет даже в сложной ситуации принимать разумные решения. Что подтвердили чемпионат мира, работа в Польше, а теперь и в Венгрии. Вы уж извините, уважаемый Валентин, но от комментария по поводу возвращения Черчесова в «Спартак» я воздержусь — считаю это некорректным. В клубе хватает людей, которые занимаются подбором тренерских кадров.

Дзюба не затеряется и за границей

Игорь Крюков: — В десятке лучших игроков чемпионата по оценкам «СЭ» только два россиянина — самарец Зиньковский и Жемалетдинов из «Локомотива», остальные — иностранцы. Означает ли это, что сегодня тон в нашем футболе задают легионеры?

— При всем уважение к «Спорт-Экспрессу», замечу, что оценки, которые выставляют футболистам после матчей, дело вкуса тех, кто этим занимается. Ведь каждый из нас видит игру по-своему. Мне, например, непонятно, почему в этом списке нет Агаларова из «Уфы», который, выступая за весьма скромный клуб, забил 19 голов. Случай, на мой взгляд, уникальный! Хорошо, что ему хоть нашлось место в символической сборной чемпионата. А наличие восьми легионеров в ней подтверждает — к сожалению, сегодня в нашем футболе ярче выглядят иностранцы.

Равиль Туров: — Одни считают этот сезон самым неудачным в карьере Артема Дзюбы, поскольку он не всегда выходил в стартовом составе «Зенита». С другой стороны, по системе «гол плюс пас» он всего на два очка отстал от лучшего бомбардира чемпионата Агаларова. А какого мнения придерживаетесь вы?

— Артем не молодеет. И с каждым сезоном это создает свои трудности. Кроме того, он из тех, кто находится под постоянным давлением трибун и СМИ. Но если форвард, проведя на поле почти вдвое меньше времени, чем в прошлом чемпионате, остается в лидерах по системе «гол плюс пас», значит, он настоящий мастер. И свой вклад в очередную победу «Зенита» Дзюба, безусловно, внес. Возможно, этот вклад мог быть и более весомым, если бы Артем не отвлекался на то, что не имеет отношения к футболу.

Андрей Барсуков: — Появлялись сообщения, что Дзюба может уехать играть за границу. Не слишком ли большой риск подписывать первый зарубежный контракт в 33 года?

— Думаю, это скорее риск для клуба, который сделает ему предложение. Ведь в таком возрасте возможность футболиста получить травму возрастает в разы. А покупать нападающего, который может в любой момент выбыть из строя, — дело опасное. Хотя Дзюба не из тех, кто подвержен травмам. Кроме того, он уже не раз доказывал, что каждый его приход в новую команду — это шаг вперед. Вот почему думаю, что такой клуб для Артема найдется — забивные, нестандартные форварды всегда в цене. Но при заключении контракта о его возрасте наверняка вспомнят. А потому, скорее всего, предложат подписать не на три года, а по схеме «1+1».

Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»

Сергей Орестов: — После впечатляющего начала под руководством братьев Березуцких ЦСКА попал в полосу неудач. На этом фоне пошли разговоры о возможных масштабных перестановках в руководстве. Мог этот негатив сказаться на состоянии команды и работе молодых тренеров?

— Любые разговоры и слухи, которые тут же подхватывают СМИ, всегда влияют на настроение команды. В свое время я старался оградить футболистов от всяких небылиц и сплетен. Беседовал с ними, объяснял, как все на самом деле обстоит. Ведь задача тренера состоит еще и в том, чтобы, выходя на поле, футболисты думали только об игре, жили ею. И когда команда сбивается с ритма, теряет очки, добиться этого особенно непросто. Здесь многое зависит от тренерского опыта, которого у братьев Березуцких пока еще немного. Именно такие моменты проверяют тебя на прочность и должны закалять. Надеюсь, что Алексей с Василием это почувствовали. И то, что они завершили сезон ярким, веселым матчем с «Ростовом», стало для болельщиков надеждой на будущее.

Альберт Рогов: — Что вы думаете об информации, что ЦСКА может расстаться с братьями?

— Не мне давать советы руководству ЦСКА. Ведь когда оно принимало решение о назначении Алексея Березуцкого, то наверняка понимало, что идет на риск, доверяя команду вчерашнему футболисту. Я не очень хорошо знаком с братьями. Но всегда уважал их за твердый характер. Возможно, именно это стало главным в решении доверить им команду. Не исключаю, что заявление об уходе Алексея скорее эмоции, чем результат неверия в себя. Ни он, ни Василий не производят впечатления людей, которые способны взять и опустить руки. А значит, как когда-то на поле, надо стиснуть зубы и идти вперед.

Дзагоев далеко не все сказал в футболе

Дмитрий Трубицын: — После ухода Алана Дзагоева из ЦСКА у вас не осталось ощущение, что он далеко не все сказал в большом футболе?

— Осталось. И, думаю, не у меня одного. Это футболист редкого дарования, с отличным чувством мяча, культурой паса, умением вести игру. Вспомните его на Евро-2012, где он был самым заметным в сборной. К сожалению, таким его видели на поле не всегда. Но, в отличие от того же Дзюбы, Алана постоянно преследовали травмы. И паузы на их лечение выбивали из формы, мешали играть в полную силу. Увы, но талант футболиста еще не гарантия его счастливой судьбы. Вспоминаю, какие надежды подавал в «Спартаке» Артем Безродный, которого футбольный бог одарил невероятными способностями. Но большим игроком парень так и не стал. Хотя причины здесь были иного характера. Жаль...

Игорь Бурков: — Некоторые считают второе место «Сочи» стечением обстоятельств. А как вы восприняли серебро команды Владимира Федотова?

— Да, пробуксовка на финише «Динамо», ЦСКА, «Краснодара» и «Локомотива» сработала в пользу «Сочи». Но то, что так произошло, — проблемы конкурентов. Считаю, что основа успеха сочинцев прежде всего поставленная, уверенная, зрелищная игра. И еще характер, на котором она выстроена. И разгром 5:1 рвавшегося к серебру «Динамо» перечеркивает все сомнения в закономерности успеха команды с мизерной биографией. Кстати, стоит вспомнить, что именно «Сочи» отобрало четыре очка у «Зенита».

Владимир Федотов после матча с «Динамо». Александр Федоров, Фото «СЭ»

Григорий Плетнев: — «Сочи» — достаточно возрастная команда. Джанаеву — 35 лет, Жоаузиньо — 33, Бурмистрову и Юсупову — по 32, Терехову — 31, а Нобоа, которого называют одним из лучших в сезоне, и вовсе 37. Насколько это могло усложнять работу Федотова?

— В подобных ситуациях тренеру всегда очень важно точно определить, как не переборщить с нагрузками, вовремя дать кому-то игровую паузу. И Федотов с этим отлично справился, с чем его искренне поздравляю. Думаю, здесь ему помогло то, что он от и до знает своих ребят, доверяет им, а они ему. Словом, тот самый случай, когда повезло и игрокам, и тренеру. И козырем команды стало умение такими футболистами ценить время на поле. И это сработало. Только не спрашивайте меня, сумеет ли после «Сочи» Федотов поднять еще и «Спартак». Это вопрос для передачи «Что? Где? Когда?».

Доверие к Слуцкому — начало новой эры?

Виталий Давыдов: — Олег Иванович, сможет ли кто-то, на ваш взгляд, навязать конкуренцию «Зениту» в ближайшем сезоне?

— В конце апреля как наиболее вероятный вариант я называл «Динамо», показывавшее большую часть сезона качественный футбол. Но уже тогда обратил внимание на отсутствие у команды игровой стабильности в обороне. Что и подтвердил провальный финиш. Решит клуб проблему в защитной линии, не потеряет лидеров — появятся шансы бросить вызов «Зениту». Что касается «Сочи», то ему для конкуренции с питерцами потребуется серьезное усиление состава. Ведь сила нынешнего «Зенита» в том, что он располагает самым качественным подбором игроков в лиге.

Кирилл Киреев: — Что бы вы сделали на месте тренера с Лисаковичем, который сделал селфи прямо во время матча, а на последней минуте смазал решающий пенальти?

— Даже не знаю, что и ответить, Кирилл! Если бы кто-то раньше рассказал мне, что такое возможно, я бы отправил этого фантазера для обследования к психиатру. А когда сам увидел такую дикость, то сразу же подумал — ну как с футболистом, который во время игры думает о селфи, не вылететь из премьер-лиги?! Так что берегитесь футболистов — любителей селфи!

Леонид Слуцкий. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Виктор Афанасьев: — Вылет «Рубина» — личная ответственность Леонида Слуцкого?

— В футболе существует неписаный закон — выигрывает всегда команда, а проигрывает только тренер. Так что делайте выводы. Я не поклонник «Рубина», но, зная Слуцкого, до последнего верил, что ему все-таки удастся спасти ситуацию. Но, видимо, слишком уж болезненной оказалась потеря легионеров, составлявших костяк состава. А те, кто остался в команде, не смогли удержать ее на плаву. По-человечески понимаю тренера, неожиданно оказавшегося в столь стрессовой ситуации. Но, к сожалению, наша профессия непредсказуема. Вот почему я приятно удивлен, что руководство «Рубина» не собирается расставаться со Слуцким и продолжает верить в него. Ведь с Семиным в «Локомотиве» расстались после того, как он выигрывал с ним чемпионство, завоевывал кубки, выходил в Лигу чемпионов. Быть может, это начало новой эры в отношении к тренеру? Рад, что она начинается именно со Слуцкого. А потому удачи вам, Леонид Викторович!

P.S. Еще раз спасибо, что не забываете! Возможно, я не все сказал, что вам хотелось услышать. Но по-другому не могу — не умею. А болельщикам моего клуба еще раз напомню: любите «Спартак» в себе, а не себя в «Спартаке»!

По-прежнему ваш Олег Романцев!