«Я готов пройти полиграф!» Ашот Хачатурянц остается в РПЛ — как изменится лига?

Рассказал о деле Матюнина, спонсоре и Кубке РПЛ.

Вы все время задаете вопрос о моем уходе. Хотите, чтобы я ушел?

— В последнее время появилось много информации о том, что вы можете покинуть пост президента РПЛ. Какая ситуация на самом деле?

— Вы все время задаете вопрос о моем уходе. Хотите, чтобы я ушел? Этот вопрос не стоит в повестке дня. Я исполняю обязанности президента РПЛ и должен осуществить ряд важных мероприятий: подписать договоры и так далее.

— Какая у вас сейчас мотивация продолжать работу?

— Огромный позитив от концовки чемпионата. Вчера была поставлена яркая точка. Полный стадион, реакция болельщиков... Драма! Плюс стыки. Сезон заканчивается на высокой ноте. Моя мотивация не изменилась. Стоят новые задачи. Нужно определиться с Кубком лиги: проводить его или нет. Нужно выбрать спонсоров, формат. Большое количество вопросов! Я выполняю свою работу, а дальше будут приняты решения. Не выпроваживайте меня. Если я буду нужен лиге, я продолжу работать.

— Завершилось общее собрание клубов. Какие итоги?

— Мы отчитались о своей работе, о цифровой трансформации, которую мы проводим. В ближайшее время выставим результаты на сайте, чтобы все смогли увидеть и оценить. Также обсуждался вопрос распределения средств от лиги между клубами, процент от распределения по спортивному принципу. Было принято решение еще раз отложить этот вопрос. Также были внесены предложения распределять средства 50 на 50 плюс 10 процентов, которые будут зависеть от результатов работы маркетинга. Есть консенсус вокруг этих цифр. Окончательное решение будет принято на следующем собрании РПЛ.

— Фактически возвращается система распределения, которая была ранее?

— Раньше было 60 на 40. Сейчас топ-клубы поставили вопрос о возвращении к схеме, которая функционировала до пандемии. По многим вопросам ситуация не облегчилась. Например, по логистике все усложнилось — добираться до южных городов непросто. Встал вопрос справедливости распределения. Поэтому заинтересованные в распределении денег клубы пошли на встречу.

— Есть ли понимание по организации Кубка лиги?

— Клубы должны в письменном виде ответить на вопросы о подходящем варианте. В предложенном формате проведения Кубка лиги получится ситуация, что у клубов не будет проходных матчей. Каждая игра будет важна со спортивной составляющей.

Мы постараемся сделать так, чтобы финансовая составляющая была главным мотиватором Кубка лиги

— Будет ли Кубок финансово выгоден для клубов?

— Мы постараемся сделать так, чтобы финансовая составляющая была главным мотиватором турнира Кубка лиги. В другом случае это не имеет смысла.

— На днях в СМИ появилась информация, якобы РПЛ пообещала «Рубину» мораторий на вылет. Действительно ли был такой разговор?

— Не хочу комментировать слухи. Это было спустя неделю после того, как мы начали жить в новой реальности. У «Рубина» была тяжелейшая ситуация — мы договорились не обсуждать вопрос моратория до исполкома РФС.

— Есть ощущение, что лига ошиблась в письме РФС о моратории. Вы так не считаете?

— Какой смысл обсуждать то, что завершилось? Причем завершилось замечательным способом со спортивной составляющей. «Рубин» пострадал больше всех, это факт.

— На какой стадии сейчас находится дело судьи Матюнина?

— Скоро состоится заседание департамента судейства, на котором будут определены списки арбитров на следующий сезон. Этот коллегиальный орган будет принимать решение.

Возможное обращение в правоохранительные органы? Не исключаю этого. Если у нас будет достаточно материала [против Матюнина], то мы обратимся. Это непростая история.

— Матюнин обвинил вас в связях с «Крыльями Советов».

— Самара — это один из тех городов, где я никогда не был, но очень хочу. Это очень забавно. Матюнин же просил меня пройти проверку на полиграфе — я готов, даже не сомневаясь.

— Какая сейчас ситуация с титульным спонсором лиги?

— У нас заканчивается контракт с «Тинькофф». Предложений о продлении пока не поступало. У нас не состоялся конкурс на титульного спонсора на прошлой неделе — я надеялся на банки, «Сбербанк» и «ВТБ», но они не проявили интереса. Мои личные переговоры не дали результата. Мы будем искать нового спонсора.

Что касается текущего букмекера, то не буду лукавить — это крайне неприятная ситуация: мы вели переговоры больше двух месяцев с победителем конкурса. Когда я пригласил проводить общее собрание РПЛ — я получил СМС о том, что они не готовы подписывать контракт. Такой формат общения... Я привык к другой корпоративной этике.