Счастье и горе Соболева, драма Фомина, охота за празднующими фанатами. Рабинер — о финале Кубка

Обозреватель «СЭ» — об историческом финале Кубка России «Спартак» — «Динамо».

«Спартак» сплясал вприсядку на нервах своих болельщиков

Этому «Спартаку» надо обязательно выигрывать что-то решающее вот так. Даже не играть, а плясать вприсядку на нервах у своих болельщиков.

В Варшаве против «Легии» Александр Селихов на последних секундах добавленного времени вытащил пенальти и вывел команду в 1/8 финала Лиги Европы, где ей не суждено было сыграть.

В Лужниках хладнокровнейший, казалось, Даниил Фомин на заключительной компенсированной минуте с бледным лицом пробил с 11-метрового выше ворот Александра Максименко.

Завершился 19-летний бескубковый отрезок «Спартака», вернувшегося накануне матча за победным духом в Тарасовку, а не 27-летний — «Динамо». И произошло это при первом аншлаге на финалах БЕТСИТИ Кубка России в Лужниках — 69 306 зрителей!

А куда еще идти, как не на финал Кубка, если еврокубков у нас больше нет.

«Спартак» все-таки взял трофей в год столетия. Может в июле выиграть и второй — у «Зенита» в Суперкубке. Какой же огонь это будет!

Будем, кстати, теперь знать — в XXI веке к Кубку России у «Спартака» обязательно прилагается десятое место. Или наоборот — Кубок к десятому. 2003-й, 2022-й. А ведь в 1990-е, если Кубок выигрывали, обязательно дубль делали: 1992-й, 1994-й, 1998-й. В 92-м даже дубль уникальный, межгосударственный: Кубок разыгрывался еще советский, чемпионат — уже российский.

Самюэль Жиго в своем последнем матче за красно-белых не остался легендой без титулов.

Лучший легионер в истории клуба Квинси Промес перешел на девятый десяток голов за «Спартак» — и один этот, победный, стоил десятка обычных.

Паоло Ваноли стал первым иностранным тренером, выигравшим Кубок во главе «Спартака». И вторым итальянцем и экс-помощником Антонио Конте, взявшим трофей, — только такой подбор характеристик, похоже, для этого работает.

Еле выжившая несколько месяцев назад из-за тяжелейшего ковида певица Maksim спела свой хит «Вдоль ночных дорог» под рев спартаковской части «Лужников». До сих пор не могу понять, как для брутальных футбольных фанатов чисто попсовая композиция стала неформальным гимном, — но вы видели и слышали, ЧТО творилось в момент ее пения.

Да и вообще — на стадионе матча открытия и финала ЧМ-2018.

После такого еще сильнее понимаешь, насколько преступно годами не играть там в футбол.

Но в этом контексте «преступно» — образ, а то, что творила в центре Москвы полиция с праздновавшими победу спартаковскими болельщиками — констатация факта, которая, правда, в юридическую плоскость перейдет только в отношении самих болельщиков. Десятки видео с Мясницкой и других улиц обошли множество СМИ и Telegram-каналов.

Интересно, кстати, а если бы «Динамо» выиграло Кубок, «своих» полиция так же винтила бы? Все-таки в центральном совете общества не последние люди силовых структур работают. Думаю, было бы то же самое — тут от названия клуба уже ничего не зависит. Отношение власти к активной футбольной аудитории всем известно.

А ведь Никольская-то была всего четыре года назад. С радостным смешением всех народов мира, безнаказанным употреблением любого алкоголя в любых количествах, полным отсутствием каких-либо «правоохранителей» и ощущением центра планеты.

Сейчас же кажется, что она, эта Никольская, была четыре века назад.

На десятой минуте ВАР спас финал от дикого скандала

И вот пусть теперь, после первого спартаковского гола, кто-нибудь скажет, что ВАР не нужен!

У нас по этому поводу развернулась дискуссия с коллегой по «СЭ» Александром Бобровым, противником видео в судействе. «Я скажу, — отреагировал он. — Потому что это грубейшая ошибка ассистента. И без ВАР такие моменты нужно брать. Тут что, миллиметры?»

«Без ВАР эта ошибка осталась бы в силе, — парировал я. — С ВАР — отменена. Точка».

«Тогда уберите ассистентов. Пусть ВАР за них все решает», — упорствовал главный редакционный эксперт по судейству.

«Так не вся же работа ассистентов подвластна ВАР», — отвечал я, а в ответ следовало саркастическое: «Ну да. Они еще замены записывают. Сложная работа».

Бобров мне друг, но истина дороже — именно ВАР на 10-й минуте спас финал Кубка от дикого скандала, виновником которого был бы лайнсмен Рашид Абусуев. А вот Александр Соболев, как мне показалось, четко знал, что не был в офсайде и правда все равно будет на его стороне. Потому и задрал футболку, и плакал по маме, памяти которой была посвящена нижняя майка, не сомневаясь ни секунды, что засчитают.

А после игры Саша уже будет, счастливо улыбаясь, сверкать брекетами во флеш-интервью, красуясь в колоритнейшей кепке от Леонида Трахтенберга...

И Михаил Игнатов молодец, его голевой пас был настолько тонок и прекрасен, что и Федор Черенков бы оценил. И Данил Пруцев, быстро и остро развивший атаку как раз передачей Игнатову.

Спросил одного из ведущих тренеров вратарей в России, можно ли назвать гол Соболева в ближний угол ошибкой Игоря Лещука. Вот ответ: «При такой ситуации (выход один на один) можно лишь говорить, что Лещук не выручил. Хотя мог сыграть лучше. Такие мячи отбивать лучше ногой, руками — шансы минимальные».

Вообще, выход на поле сразу двух вторых вратарей, характерный для кубковых турниров в Европе, но не в России, несколько удивил, но не думаю, что на многое повлиял. Чудес Максименко с Лещуком не творили, грубых ошибок не делали. Сыграли в свою силу и на уровне своих команд. Спартаковец лучше участвовал в командной игре. Кажется, над его игрой ногами за последние месяцы тренер вратарей изрядно — и небесполезно — потрудился.

«Спартак» в первом тайме вообще был более внятным и лучше знал, чего хотел. Больше всех до перерыва понравился Игнатов, чье появление в стартовом составе не было очевидным. Все самые острые и эффектные действия принадлежали ему. Вот он необычно подошвой, прокидывает мяч мимо Гильермо Варелы у бровки, вот мастерски разбирается с защитником у линии ворот, вот «черпачком» мягко забрасывает на Промеса, но тот бьет мимо. Эстетика совместилась с пользой в голевой передаче. Вот она, прямая работа спартаковской академии на красно-белый трофей!

Нравилась пара центральных полузащитников Мартинс — Пруцев, и выгрызавшая, и быстро ориентировавшаяся в организации атак. Вообще, красно-белые очень уверенно выходили из-под давления и развивали атаки от вратаря, а Максименко совсем не мандражировал. А вот Промес до перерыва мог бы сыграть и лучше. Действуй он на уровне того же Игнатова, «дваноли» к исходу первого тайма было бы наверняка.

Сандро Шварц решил сыграть по новой схеме с тремя центральными защитниками и двумя форвардами. Но вместо того, чтобы удивить этим соперника, удивил только свою команду. Привычным для «Динамо» прессингом не пахло. Отработать новые взаимодействия, судя по первой половине матча, не хватило времени, и казалось, динамовцы очень быстро вернутся к привычному варианту.

Паоло Ваноли ничего революционного не придумывал, и его футбол выглядел более наигранным и цельным. «Спартак» вел по делу, но на скамейках обеих команд оставалось столько интересных фигур, способных переломить ход игры, что перемены в ней казались неизбежными.

Ваноли перешел на двух чистых форвардов — Шварц не успел ответить своими заменами, когда Промес забил

Так и вышло — но даже без перемен в составах. «Динамо» без замен и смены схемы, а просто значительно ускорившись и разозлившись, очень агрессивно начало второй тайм и быстро додавило. Обидно было за Жиго, в подкате выбившего мяч у Варелы после серии ошибок партнеров, — и в итоге мяч с рикошета от него же и влетел в ворота Максименко после мощного удара Арсена Захаряна. Хотя бы это не было засчитано как автогол, поскольку мяч летел в створ. Но всему «Спартаку» от этого было не легче. Перерыв явно пошел на пользу бело-голубым.

Захарян заслужил гол и вообще был чуть ли не единственным, кто большую часть матча играл в свою истинную силу, и перед перерывом именно он создал единственный опасный момент у «Динамо». А минут 10-15 в начале второго тайма вышли у бело-голубых хорошими, но в целом они действовали рвано.

Первый «скамеечный» ход сделал Ваноли. В какой-то мере, как показалось, обе замены были вынужденными — одна в большей степени (Георгий Джикия на Макса Кофрие), другая в меньшей (Игнатов на Шамара Николсона). Но переход на модель с двумя чистыми форвардами, в концовке чемпионата неоднократно доказывавшую свою жизнеспособность, сработал и сейчас. Пара Соболев — Николсон вместе чувствует себя определенно лучше, чем Смолов — Тюкавин. Шварц отвечать на замены коллеги, с которым крепко обнялся в тоннеле перед игрой, сразу не стал. И, может, зря.

Гол, которому суждено было стать победным, случился с участием обоих форвардов красно-белых шесть минут спустя. После непростого для трактовки, но все-таки верно оцененного рефери Кириллом Левниковым эпизода в штрафной «Спартака» (он дал возможность продолжить игру) случилась такая молниеносная контратака красно-белых, словно стрела из лука вылетела. Николсон — Соболев — Промес — и голландец убегает в футбольный буллит, обводит Лещука и выводит спартаковцев вперед — 2:1, а Соболев, признанный в итоге игроком матча (думаю, вполне справедливо), набирает второй результативный балл.

Каким же красивым было единение Промеса, да и других игроков «Спартака», с болельщиками, к которым голландец через бортики перепрыгнул! Что-то мне подсказывает, что уж на Квинси в следующем сезоне из легионеров красно-белым рассчитывать можно точно.

И уже в добавленное время случилась кульминация.

Часть спартаковских болельщиков (во главе, собственно, с Леонидом Федуном) отчего-то спорит с правомерностью назначения пенальти. По мне — он стопроцентный. Удар Руслана Литвинова локтем в лицо сопернику. Вся эта аргументация — как, мол, можно выпрыгивать, не используя рук, — сейчас не работает. Когда-то такое могли не свистеть, сегодня свистят в десяти случаях из десяти. Обидно было красно-белым? Очень. Но правила в свои цвета не перекрасишь.

И это был не тот случай, как на последней добавленной в матче «Рубин» — «Уфа», когда от всего хода матча и сезона была даже какая-то уверенность, что Виталий Лисакович не забьет. И казанский белорус, и игрок сборной России Фомин — первоклассные пенальтисты. Даниил прежде никогда в официальных матчах не промахивался. Но нервы заставляют дрогнуть даже таких.

Фомину, хорошему футболисту и человеку, — только сочувствие. Такое может случиться с любым. И Роберто Баджо промахивался в финале чемпионата мира, и кто угодно. И надо было видеть выражение лица Федора Смолова, которого показали крупным планом в момент промаха Фомина. Он все это помнит как никто — и словно пропустил заново через себя. Надеюсь, у болельщиков «Динамо» хватит самообладания не гнобить Даниила — человека, который должен стать и уже становится лидером команды на годы.

Яркое прощание?

Дальше начались феерические празднования «Спартака» (одни ямайские штучки Николсона чего стоят) и невыразимая грусть динамовцев; традиционный ранее для финалов ЧМ и Евро, но не для России срыв веселящимися победителями пресс-конференции своего тренера, яркие речи и первые постсезонные новости.

Шварц объявил об уходе и нашел для этого достойные слова. И вспоминать его всегда будут добрым словом. Но теперь ясно, что в команде его скорый уход ощущали. Не связать это с концовкой сезона довольно сложно. Правда, у другого немца, Доменико Тедеско в «Спартаке», получилось не сбавить на финише и занять второе место. У Шварца — нет. А первый претендент на его место, по данным моего коллеги Константина Алексеева, — Марко Николич. Видимо, у спортивного директора Желько Бувача после его, экс-помощника Юргена Клоппа, немецкой составляющей сказалась исконная, экс-югославская.

Еще одно публичное прощание было от Зелимхана Бакаева — но с оговоркой, что он все еще ждет предложения от «Спартака». Которого раньше вообще не было. До того Бакаев-старший бегал с партнерами брататься к болельщикам, то есть, несмотря на то что не провел на поле ни минуты, воспринимал эту победу не так отстраненно, как Артем Дзюба — золото нынешнего чемпионата.

Мне жаль, что Бакаева не выпустили хотя бы на пару минут, — уж четвертьфиналом-то с ЦСКА, в которой забил, пусть и с пенальти, победный мяч, он этого заслужил. Но, видимо, он уже воспринимался в клубе как отрезанный ломоть. Как же обидно, что с очередным талантливым воспитанником «Спартака» все получается как и со многими до него.

Никто не знает, какими станут наш футбол и наши клубы к середине лета, к сезону следующему. Ждет ли РПЛ лавина отъездов, будет ли она санкционирована «вольной» (теперь уже не временной, а окончательной) от ФИФА и УЕФА. Последует ли за этим обвал зрительского интереса.

Если да — то каким же ярким и незабываемым получилось прощание с более или менее благополучным периодом.

Если нет — то этот финал и его атмосферу все равно никто из этих 78 тысяч, да и прочих наблюдавших за ним по телевизору или в интернете, не забудет.

Этот финал Кубка России (но, естественно, не перипетии с билетами и спекулянтами и тем более не избиения и задержания праздновавших болельщиков в центре Москвы) должен стать уроком для всех, как должны проходить топовые футбольные матчи в нашей стране. Да, крупно повезло с вывеской. Однако «обертки» и ранее случались красивые — но такого масштаба на внутреннем матче давненько не припоминаю.

Почему нужно было, чтобы футбол подошел к краю пропасти, чтобы организовать такое?..