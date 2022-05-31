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Каким будет состав «Спартак» в следующем сезоне? Летом Каттани ждет жесткая проверка на эффективность

Максим Никитин
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Лука Каттани и футболисты «Спартака».
Фото «СЭ»
Самюэль Жиго.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Илья Кутепов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Алекс Крал, Джордан Ларссон и Виктор Мозес.
Фото ФК «Спартак»
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Кем заменить Жиго и Бакаева, куда пристроить легионеров и как распорядиться игроками «Спартака-2».

Следующий сезон «Спартака» — загадка. Не прошло и суток после победы в Кубке России, как появились слухи об уходе Паоло Ваноли, которые тут же опровергли и руководство клуба, и агент. Именно итальянец будет готовить красно-белых к Суперкубку и новому сезону, одновременно руководству клуба предстоит урегулировать ряд ключевых вопросов.

 
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Однозначная проблема — снижение бюджета. Уже очевидно, что «Спартак» начинает тотально экономить: закрыли «Спартак-2», не предложили контракт Бакаеву (хотя, возможно, дело здесь не только в деньгах) и, судя по всему, оптимизируют зарплатную ведомость. Сюда можно добавить уход Ильи Кутепова, который зарабатывал внушительные два миллиона евро в год, и даже трансфер Самюэля Жиго в «Марсель». Эти ситуации, возможно, случились бы и при нормальных экономических условиях, но взамен «Спартак» точно организовал бы дорогие трансферы. Если, как говорят, бюджет клуба снизится на 50 процентов, новых футболистов с зарплатой в районе двух миллионов евро в год в «Спартаке» мы больше не увидим.

Самюэль Жиго. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Самюэль Жиго.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Говорят, «Спартак» продолжит избавляться от дорогостоящих легионеров. Первый на очереди — Виктор Мозес. Весной он чуть не переехал в «Бернли», но трансфер заблокировала АПЛ. Думаю, летом Виктор логично совершит новую попытку вернуться в АПЛ или в другой европейский чемпионат. Возможно, за ним последует кто-то еще.

Перед спортивным директором Лукой Каттани встает еще один масштабный вопрос: как распорядиться игроками «Спартака-2»? Кого-то красно-белые продадут, кого-то на перспективу отправят в аренду, кого-то оставят в основе. И это мощная задача для спортивного блока. С одной стороны, игроков вроде Шитова и Шильцова, которые шикарно провели сезон в ФНЛ, логичнее сохранить, но сколько времени они получат в основе и будут ли развиваться? Для этого раньше существовал «Спартак-2», а что теперь? Тренироваться с основой и выходить на редкие замены или сыграть полноценный сезон в клубе второй восьмерки РПЛ? С этим надо разобраться.

Илья Кутепов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Илья Кутепов.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Плюс с учетом дефицита бюджета и ухода Бакаева, Жиго, Айртона, Кутепова «Спартаку» обязателен трансфер в центр и на левый фланг обороны, креативного игрока в позицию «десятки»/крайнего форварда. Но нужно исходить из того, какую игровую схему Ваноли назначит «базовой» в новом сезоне. Паоло в этом вопросе до сих пор не разобрался, о чем сам признавался в интервью.

Если «Спартак» продолжит играть в три центральных защитника — одни покупки. В два центрбека — другие. Пока этот контекст мы не знаем, но зато понимаем, что трансферы в любом случае нужны. И это еще одна сложнейшая задача: купить качественных игроков в условиях финансового кризиса, которых обязательно сравнят с ушедшими. И условный игрок на замену Жиго и Бакаеву точно должен играть как минимум на их уровне.

 
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Особенная задача — пристроить иностранцев, которые играют в аренде за границей: Крал, Тиль, Ларссон, Хендрикс. Но здесь важен и политический фактор. Например, Ларссон в интервью шведскому изданию объяснил, что не собирается возвращаться в Россию в текущей ситуации и надеется, что ФИФА придумает какой-то механизм разрыва контракта с клубами РПЛ. Поэтому по игрокам в арендах важно понимать позицию футбольных политиков. На мой взгляд, всех перечисленных нужно реализовывать с выгодой, но, конечно, политическая ситуация повлияет на потенциальный ценник — к сожалению для «Спартака», не в сторону повышения.

Алекс Крал, Джордан Ларссон и Виктор Мозес. Фото ФК «Спартак»
Алекс Крал, Джордан Ларссон и Виктор Мозес.
Фото ФК «Спартак»

Кстати, еще один важный игрок в аренде — Максим Глушенков. Он сочетает в себе огромный талант и сложный характер. Такой футболист на лавке — бомба с неизвестным временем детонации, в основе — ядерный потенциал. По нему тоже обязательно решение. Дальше отправлять Глушенкова в аренду — невозможно.

Но еще больше Каттани и акционерам нужно определиться с новым вектором затрат. Где клуб может оптимизировать, а где нужно поддерживать инвестиции на докризисном уровне или хотя бы около того.

 
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Это лето для «Спартака» — время подстройки к новой реальности. Каттани — дорогой менеджер и должен оправдывать затраты и доверие.

Пожалуй, лучшей проверки его эффективности не найти. И я не знаю, насколько он справится, но можно сказать точно: этим летом Луку ожидает адское время.

Не сгореть бы.

07.06.2022 | Германия - Англия

 

Джордан Ларссон
Зелимхан Бакаев
Самюэль Жиго
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Лука Каттани
Паоло Ваноли
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