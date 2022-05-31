Каким будет состав «Спартак» в следующем сезоне? Летом Каттани ждет жесткая проверка на эффективность
Следующий сезон «Спартака» — загадка. Не прошло и суток после победы в Кубке России, как появились слухи об уходе Паоло Ваноли, которые тут же опровергли и руководство клуба, и агент. Именно итальянец будет готовить красно-белых к Суперкубку и новому сезону, одновременно руководству клуба предстоит урегулировать ряд ключевых вопросов.
Однозначная проблема — снижение бюджета. Уже очевидно, что «Спартак» начинает тотально экономить: закрыли «Спартак-2», не предложили контракт Бакаеву (хотя, возможно, дело здесь не только в деньгах) и, судя по всему, оптимизируют зарплатную ведомость. Сюда можно добавить уход Ильи Кутепова, который зарабатывал внушительные два миллиона евро в год, и даже трансфер Самюэля Жиго в «Марсель». Эти ситуации, возможно, случились бы и при нормальных экономических условиях, но взамен «Спартак» точно организовал бы дорогие трансферы. Если, как говорят, бюджет клуба снизится на 50 процентов, новых футболистов с зарплатой в районе двух миллионов евро в год в «Спартаке» мы больше не увидим.
Говорят, «Спартак» продолжит избавляться от дорогостоящих легионеров. Первый на очереди — Виктор Мозес. Весной он чуть не переехал в «Бернли», но трансфер заблокировала АПЛ. Думаю, летом Виктор логично совершит новую попытку вернуться в АПЛ или в другой европейский чемпионат. Возможно, за ним последует кто-то еще.
Перед спортивным директором Лукой Каттани встает еще один масштабный вопрос: как распорядиться игроками «Спартака-2»? Кого-то красно-белые продадут, кого-то на перспективу отправят в аренду, кого-то оставят в основе. И это мощная задача для спортивного блока. С одной стороны, игроков вроде Шитова и Шильцова, которые шикарно провели сезон в ФНЛ, логичнее сохранить, но сколько времени они получат в основе и будут ли развиваться? Для этого раньше существовал «Спартак-2», а что теперь? Тренироваться с основой и выходить на редкие замены или сыграть полноценный сезон в клубе второй восьмерки РПЛ? С этим надо разобраться.
Плюс с учетом дефицита бюджета и ухода Бакаева, Жиго, Айртона, Кутепова «Спартаку» обязателен трансфер в центр и на левый фланг обороны, креативного игрока в позицию «десятки»/крайнего форварда. Но нужно исходить из того, какую игровую схему Ваноли назначит «базовой» в новом сезоне. Паоло в этом вопросе до сих пор не разобрался, о чем сам признавался в интервью.
Если «Спартак» продолжит играть в три центральных защитника — одни покупки. В два центрбека — другие. Пока этот контекст мы не знаем, но зато понимаем, что трансферы в любом случае нужны. И это еще одна сложнейшая задача: купить качественных игроков в условиях финансового кризиса, которых обязательно сравнят с ушедшими. И условный игрок на замену Жиго и Бакаеву точно должен играть как минимум на их уровне.
Особенная задача — пристроить иностранцев, которые играют в аренде за границей: Крал, Тиль, Ларссон, Хендрикс. Но здесь важен и политический фактор. Например, Ларссон в интервью шведскому изданию объяснил, что не собирается возвращаться в Россию в текущей ситуации и надеется, что ФИФА придумает какой-то механизм разрыва контракта с клубами РПЛ. Поэтому по игрокам в арендах важно понимать позицию футбольных политиков. На мой взгляд, всех перечисленных нужно реализовывать с выгодой, но, конечно, политическая ситуация повлияет на потенциальный ценник — к сожалению для «Спартака», не в сторону повышения.
Кстати, еще один важный игрок в аренде — Максим Глушенков. Он сочетает в себе огромный талант и сложный характер. Такой футболист на лавке — бомба с неизвестным временем детонации, в основе — ядерный потенциал. По нему тоже обязательно решение. Дальше отправлять Глушенкова в аренду — невозможно.
Но еще больше Каттани и акционерам нужно определиться с новым вектором затрат. Где клуб может оптимизировать, а где нужно поддерживать инвестиции на докризисном уровне или хотя бы около того.
Это лето для «Спартака» — время подстройки к новой реальности. Каттани — дорогой менеджер и должен оправдывать затраты и доверие.
Пожалуй, лучшей проверки его эффективности не найти. И я не знаю, насколько он справится, но можно сказать точно: этим летом Луку ожидает адское время.
Не сгореть бы.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0