«Не жалею, что Дзагоев не уехал в Европу. Он не Головин, ему нужны комфортные условия». Мнение Непомнящего

Известный отечественный тренер, бывший советник президента ЦСКА по спортивным вопросам Валерий Непомнящий — об уходе полузащитника Алана Дзагоева.

— Наблюдал Дзагоева, когда он еще только делал первые шаги во взрослом футболе, — говорит Непомнящий. — Не помню, с кем играл ЦСКА, но матч проходил на стадионе «Динамо». Алану тогда было 18 лет. Он как одуванчик такой — маленький, хиленький... Но знаете, что мне сразу бросилось в глаза?

— Что же?

— Все те мячи, которые принял, Дзагоев сохранил и продолжил атаку. Это именно классический футболист середины поля. Я даже не знал тогда его фамилии, но сразу понял: у парня большое будущее. И действительно, Дзагоев постепенно, постепенно начал прогрессировать. Здесь нужно отдельный памятник поставить Валерию Газзаеву, который умел раскрывать и развивать своих подопечных. Вспомните тех же братьев Березуцких.

— На сколько процентов Дзагоев себя реализовал?

— Могу сказать, что Дзагоев — один из немногих отечественных футболистов, кто умел отдать последний пас. Но потом, увы, я стал наблюдать, что он все меньше и меньше играет. Слишком частые травмы...

— С чем связан такой травматизм?

— Не мне об этом говорить. Не знаю, не понимаю... Но мне было очень обидно, что Алан в последние годы мало играл. Либо каждый его выход на поле сопровождался риском того, что он получит очередное повреждение задней поверхности бедра или еще что-то с ним случится...

— Где он теперь может продолжить карьеру?

— Где-то прочитал, что в его услугах заинтересована «Алания». Ну что ж, все может быть. Не исключаю, что Алан еще порадует нас своей яркой игрой. Но то, что он себя до конца не реализовал, — это точно.

— Есть сожаление, что Дзагоев в свое время не уехал в Европу?

— Нет. Вообще нет сожаления.

— Почему?

— Вы знаете, я против того, чтобы из нашего чемпионата уезжали талантливые футболисты.

— Не самое популярное мнение.

— И тем не менее. Я был против того, чтобы Леша Миранчук уходил из «Локомотива» в итальянский клуб. Считаю, что мы должны наслаждаться игрой талантливых исполнителей у себя в стране. Разве Леша не помог бы «Локомотиву» в еврокубках? Досадно, что не могу наблюдать таких футболистов в РПЛ. А когда они уезжают в Европу и садятся там на лавку... Кому от этого легче?

— Но есть же Головин, который в последнее время вновь постоянно играет за «Монако».

— Головин играет. А кто еще? Вот и у меня нет ответа. И что мы имеем от этой ситуации? А самое главное, что приобретают сами футболисты? Вот поэтому я и не жалею, что Алан не попробовал свои силы в Европе. С другой стороны, всегда поддерживаю Игоря Акинфеева, который вновь продлил контракт с ЦСКА. А если бы он куда-то поехал? Имела бы наша национальная сборная долгие годы такого голкипера? Не наблюдали бы мы его на скамейке зарубежного клуба?

— Вопрос без ответа.

— Я же хорошо помню карьеру Александра Заварова. Он был лучшим футболистом СССР. Но уехал в «Ювентус», и там у него карьера, к сожалению, тоже не сложилась. Хотя если брать поколение футболистов, которое играло до Аршавина, Павлюченко, Жиркова, оно оказалось более приспособленным к Европе. Мостовой, Карпин, Юран, Канчельскис... А уже следующее поколение было воспитано несколько по-другому. Не буду вдаваться в подробности.

— Дзагоев и Головин сопоставимы по своему уровню?

— Они совершенно разные. Головин с юности был готов биться за место в составе. Ведь в ЦСКА у него складывалось поначалу все непросто. Да и в «Монако» были разные отрезки. Тренеры там часто менялись...Саше пришлось перетерпеть. Он скорее напоминает мне игроков из поколения Карпина, Онопко. Умеет ждать, бороться, доказывать свою состоятельность. А вот Дзагоев этим качеством не отличается. Алан — бесспорно, очень добротный, креативный футболист, но ему нужны комфортные условия.

— Поэтому вы думаете, что у Дзагоева не получилось бы в европейском клубе?

— Сложно фантазировать. Но я не думаю, что ему было бы там легко. Даже если взять Италию и Испанию, там довольно жестко играют в обороне. Не уверен, что он справился бы.

— Сейчас из молодых игроков РПЛ кто-то напоминает вам Дзагоева?

— Пожалуй, Захарян. Правда, динамовец более подвижный и мобильный. Но вот по футбольной мысли они похожи.

— А кого напоминает вам Дзагоев из игроков прошлого?

— Я бы не хотел сравнивать его с Добровольским, Черенковым. Мне кажется, Дзагоев ближе к Лоськову. И стандарты исполнял, и проникающие передачи отдавал. Такая параллель напрашивается.

— В общем, его уход из ЦСКА логичен?