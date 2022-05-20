«Не жалею, что Дзагоев не уехал в Европу. Он не Головин, ему нужны комфортные условия». Мнение Непомнящего
— Наблюдал Дзагоева, когда он еще только делал первые шаги во взрослом футболе, — говорит Непомнящий. — Не помню, с кем играл ЦСКА, но матч проходил на стадионе «Динамо». Алану тогда было 18 лет. Он как одуванчик такой — маленький, хиленький... Но знаете, что мне сразу бросилось в глаза?
— Что же?
— Все те мячи, которые принял, Дзагоев сохранил и продолжил атаку. Это именно классический футболист середины поля. Я даже не знал тогда его фамилии, но сразу понял: у парня большое будущее. И действительно, Дзагоев постепенно, постепенно начал прогрессировать. Здесь нужно отдельный памятник поставить Валерию Газзаеву, который умел раскрывать и развивать своих подопечных. Вспомните тех же братьев Березуцких.
— На сколько процентов Дзагоев себя реализовал?
— Могу сказать, что Дзагоев — один из немногих отечественных футболистов, кто умел отдать последний пас. Но потом, увы, я стал наблюдать, что он все меньше и меньше играет. Слишком частые травмы...
— С чем связан такой травматизм?
— Не мне об этом говорить. Не знаю, не понимаю... Но мне было очень обидно, что Алан в последние годы мало играл. Либо каждый его выход на поле сопровождался риском того, что он получит очередное повреждение задней поверхности бедра или еще что-то с ним случится...
— Где он теперь может продолжить карьеру?
— Где-то прочитал, что в его услугах заинтересована «Алания». Ну что ж, все может быть. Не исключаю, что Алан еще порадует нас своей яркой игрой. Но то, что он себя до конца не реализовал, — это точно.
— Есть сожаление, что Дзагоев в свое время не уехал в Европу?
— Нет. Вообще нет сожаления.
— Почему?
— Вы знаете, я против того, чтобы из нашего чемпионата уезжали талантливые футболисты.
— Не самое популярное мнение.
— И тем не менее. Я был против того, чтобы Леша Миранчук уходил из «Локомотива» в итальянский клуб. Считаю, что мы должны наслаждаться игрой талантливых исполнителей у себя в стране. Разве Леша не помог бы «Локомотиву» в еврокубках? Досадно, что не могу наблюдать таких футболистов в РПЛ. А когда они уезжают в Европу и садятся там на лавку... Кому от этого легче?
— Но есть же Головин, который в последнее время вновь постоянно играет за «Монако».
— Головин играет. А кто еще? Вот и у меня нет ответа. И что мы имеем от этой ситуации? А самое главное, что приобретают сами футболисты? Вот поэтому я и не жалею, что Алан не попробовал свои силы в Европе. С другой стороны, всегда поддерживаю Игоря Акинфеева, который вновь продлил контракт с ЦСКА. А если бы он куда-то поехал? Имела бы наша национальная сборная долгие годы такого голкипера? Не наблюдали бы мы его на скамейке зарубежного клуба?
— Вопрос без ответа.
— Я же хорошо помню карьеру Александра Заварова. Он был лучшим футболистом СССР. Но уехал в «Ювентус», и там у него карьера, к сожалению, тоже не сложилась. Хотя если брать поколение футболистов, которое играло до Аршавина, Павлюченко, Жиркова, оно оказалось более приспособленным к Европе. Мостовой, Карпин, Юран, Канчельскис... А уже следующее поколение было воспитано несколько по-другому. Не буду вдаваться в подробности.
— Дзагоев и Головин сопоставимы по своему уровню?
— Они совершенно разные. Головин с юности был готов биться за место в составе. Ведь в ЦСКА у него складывалось поначалу все непросто. Да и в «Монако» были разные отрезки. Тренеры там часто менялись...Саше пришлось перетерпеть. Он скорее напоминает мне игроков из поколения Карпина, Онопко. Умеет ждать, бороться, доказывать свою состоятельность. А вот Дзагоев этим качеством не отличается. Алан — бесспорно, очень добротный, креативный футболист, но ему нужны комфортные условия.
— Поэтому вы думаете, что у Дзагоева не получилось бы в европейском клубе?
— Сложно фантазировать. Но я не думаю, что ему было бы там легко. Даже если взять Италию и Испанию, там довольно жестко играют в обороне. Не уверен, что он справился бы.
— Сейчас из молодых игроков РПЛ кто-то напоминает вам Дзагоева?
— Пожалуй, Захарян. Правда, динамовец более подвижный и мобильный. Но вот по футбольной мысли они похожи.
— А кого напоминает вам Дзагоев из игроков прошлого?
— Я бы не хотел сравнивать его с Добровольским, Черенковым. Мне кажется, Дзагоев ближе к Лоськову. И стандарты исполнял, и проникающие передачи отдавал. Такая параллель напрашивается.
— В общем, его уход из ЦСКА логичен?
— С одной стороны, вроде бы логично, а с другой — досадно. Вот весной в ЦСКА пришли четыре легионера. Да, все они с качествами, но каждый играет за себя. В итоге мы видели постоянные разрывы. А Дзагоев как раз связывал действия полузащитников, был хорош именно в комбинационной игре.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|19
|8
|2
|66-27
|65
|
2
|Динамо
|29
|16
|5
|8
|52-36
|53
|
3
|Сочи
|29
|16
|5
|8
|49-29
|53
|
4
|Краснодар
|29
|14
|7
|8
|41-29
|49
|
5
|ЦСКА
|29
|14
|5
|10
|38-29
|47
|
6
|Локомотив
|29
|12
|9
|8
|42-39
|45
|
7
|Ахмат
|29
|13
|2
|14
|35-37
|41
|
8
|Кр. Советов
|29
|12
|5
|12
|39-35
|41
|
9
|Ростов
|29
|10
|8
|11
|47-47
|38
|
10
|Спартак
|29
|10
|8
|11
|36-39
|38
|
11
|Н. Новгород
|29
|7
|9
|13
|25-39
|30
|
12
|Урал
|29
|7
|9
|13
|25-34
|30
|
13
|Химки
|29
|6
|11
|12
|32-46
|29
|
14
|Рубин
|29
|8
|5
|16
|33-54
|29
|
15
|Уфа
|29
|5
|12
|12
|27-39
|27
|
16
|Арсенал
|29
|5
|8
|16
|29-57
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|- : -
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|- : -
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|
|
Федор Смолов
Динамо
|12
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0