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«Захаряну нужно жить в реальном мире, и этот мир для него сейчас — «Динамо». Интервью Славиши Йокановича

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Славиша Йоканович и Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Главный тренер бело-голубых — о сборах, трансферах и целях.

Главный тренер «Динамо» подробно пообщался с небольшой группой журналистов, среди которых был спецкор «СЭ», после победы 3:2 над третьей командой Боснии и Герцеговины — «Борацем» из Баня-Луки.

Команда не могла быть свежей

— Чему вы рады и расстроены в завершившемся контрольном матче? — вопрос Йокановичу.

— Я всегда cтараюсь быть в хорошем расположении духа. Не отношусь к числу тех, кто постоянно оказывает на людей давление. Сегодня был необычный по формату матч — мы играли 120 минут, и делали это после шести тяжелых тренировок в течение трех дней. Конечно, команда не могла быть свежей. Но при этом мы бились, создали много голевых моментов. Нас пару раз поймали на быстрых контратаках.

В целом мы выполнили свою работу. Впереди еще много времени, чтобы быть полностью готовыми к рестарту чемпионата. До этого нам предстоит еще пять или шесть контрольных матчей, и уверен, что уже в следующей игре мы будем лучше, чем сейчас.

— Это была ваша инициатива — провести матч в таком формате: четыре тайма по 30 минут с одним большим перерывом и двумя маленькими? Чем она была вызвана?

— Все очень просто — мне хотелось, чтобы у почти каждого из футболистов была возможность провести на поле по 50 минут. Следующий матч пройдет в схожем формате, даже еще более продолжительном: будет два тайма не по 60, а по 75 минут. Таким образом можно быть в гораздо большей степени уверенным, что игроки подойдут в оптимальном состоянии к официальным матчам.

В теории Тюкавин следующие 10 лет будет играть в сборной России

— Видите ли у «Динамо» шансы догнать и обогнать «Зенит»?

— Не думаю об этом. Думаю о завтрашней тренировке, иду шаг за шагом. Я не работаю в букмекерской конторе, я всего лишь тренер, который хочет, чтобы его команда играла лучше, чем раньше, и подняла свой уровень по сравнению с осенью. К концу сезона мы поймем, к чему это приведет, но с нормальной человеческой точки зрения у нас есть желание и вера, чтобы такое произошло. Да, это сложно, отставание от «Зенита» велико, и он обычно не проигрывает много матчей. Многое зависит ведь и от него тоже, и сейчас он определенно находится в лучшем положении, чем мы.

— В первом тайме Федор Смолов упустил несколько явных голевых шансов, в то время как Константин Тюкавин после перерыва сделал дубль, причем второй мяч был очень красивым. Такие матчи, как с «Борацем», могут повлиять на то, чтобы они сменились ролями и Тюкавин стал основным форвардом, а Смолов — запасным?

— Тюка — очень важный игрок для нас. Будет совершенно неправильным подвергать молодого игрока дополнительному давлению, в этом нет никакой необходимости. В теории этот парень следующие десять лет будет играть за сборную России, и в работе с ним надо быть терпеливым. Ему не следует посылать каких-то неправильных месседжей. Он и будет, и есть, и был важной фигурой для нашей команды.

Федор Смолов и Константин Тюкавин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Федор Смолов и Константин Тюкавин.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Стартовый состав — это стартовый состав, но мне куда интереснее, как моя команда закончит ту или иную игру, а затем и весь чемпионат. Так или иначе, и Тюка, и Смол будут в команде, и со временем естественным путем произойдет, что у Тюкавина станет больше игрового времени, а у Смолова — меньше. В любом случае оба — необходимые «Динамо» игроки, и я должен о них обоих одинаково заботиться.

У Тюки есть все качества, чтобы играть в российской лиге, в этом не может быть никаких сомнений. Все зависит от него. Он может играть еще лучше, чем делает это сейчас. У него впереди еще, возможно, лет 17 игровой карьеры! С каждой неделей, с каждым месяцем его важность будет расти.

— Планируете ли попробовать в ближайших товарищеских матчах Смолова и Тюкавина на поле одновременно? И если да, то в рамках какой схемы?

— В паре матчей мы уже пробовали играть с двумя нападающими — с «Крыльями Советов» и «Оренбургом». И далеко не все тут зависит только от них — большая роль в эффективности такой модели принадлежит полузащитникам и тому, как будут действовать они. Вне всяких сомнений, игра с двумя форвардами — одна из наших опций. И у нас на предсезонке еще достаточно матчей, чтобы ее попробовать.

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Рассматриваю Россию как европейскую страну

— Насколько вы довольны работой Арсена Захаряна на сборах и игрой в контрольных матчах? Не сказываются ли на нем и его настроении все разговоры на тему отъезда, начавшиеся еще с несостоявшегося трансфера в «Челси»?

— Он должен быть сильным и не обращать внимания на все слухи, которые витают вокруг его будущего. Сейчас Арсен должен уделять все свое время и внимание сегодняшней работе. Он — игрок «Динамо», и важный для нас игрок. Никто не знает, что произойдет в будущем, но он не может себе позволить упускать ни минуты времени, думая о том, чего еще нет. Думать о другой команде нужно, только когда перешел в эту команду. Арсену нужно жить в реальном мире, а этот мир для него называется «Динамо» Москва.

Что же касается его работы на сборах, то он всегда работает хорошо, и с этим нет никаких проблем. Возможно, ему как раз стоит быть немножко более раскованным, в хорошем смысле расслабленным на поле. Слишком большая концентрация иногда идет во вред таким молодым ребятам, и чем лучше и комфортнее будет себя чувствовать Арсен, тем лучше будет для нас всех. Наша задача — снимать с него лишнее напряжение.

— В конце прошлого года была дискуссия о возможном переходе российского футбола в Азию, но пока мы остались в УЕФА. Как вы реагировали на эти разговоры и как, по-вашему, России стоит действовать дальше?

— Такого рода решения точно находятся не в моих руках. Но я рассматриваю Россию как европейскую страну, а значит, как участницу еврокубков. К сожалению, во время моей карьеры игрока я попадал в аналогичную ситуацию и не имел возможности сыграть в ряде турниров под эгидой ФИФА и УЕФА (сборная Югославии из-за войны на Балканах была лишена возможности сыграть в финальном турнире Евро-92, куда вышла из отбора, а также в квалификациях ЧМ-94 и Евро-96. — Прим. И.Р.). Надеюсь, сейчас все с нашим участием в европейских турнирах разрешится быстрее, и мы сможем получать удовольствие от игры в Европе в скором будущем.

Арсен Захарян
Федор Смолов
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
Славиша Йоканович
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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
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