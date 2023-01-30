«Захаряну нужно жить в реальном мире, и этот мир для него сейчас — «Динамо». Интервью Славиши Йокановича
Главный тренер «Динамо» подробно пообщался с небольшой группой журналистов, среди которых был спецкор «СЭ», после победы 3:2 над третьей командой Боснии и Герцеговины — «Борацем» из Баня-Луки.
Команда не могла быть свежей
— Чему вы рады и расстроены в завершившемся контрольном матче? — вопрос Йокановичу.
— Я всегда cтараюсь быть в хорошем расположении духа. Не отношусь к числу тех, кто постоянно оказывает на людей давление. Сегодня был необычный по формату матч — мы играли 120 минут, и делали это после шести тяжелых тренировок в течение трех дней. Конечно, команда не могла быть свежей. Но при этом мы бились, создали много голевых моментов. Нас пару раз поймали на быстрых контратаках.
В целом мы выполнили свою работу. Впереди еще много времени, чтобы быть полностью готовыми к рестарту чемпионата. До этого нам предстоит еще пять или шесть контрольных матчей, и уверен, что уже в следующей игре мы будем лучше, чем сейчас.
— Это была ваша инициатива — провести матч в таком формате: четыре тайма по 30 минут с одним большим перерывом и двумя маленькими? Чем она была вызвана?
— Все очень просто — мне хотелось, чтобы у почти каждого из футболистов была возможность провести на поле по 50 минут. Следующий матч пройдет в схожем формате, даже еще более продолжительном: будет два тайма не по 60, а по 75 минут. Таким образом можно быть в гораздо большей степени уверенным, что игроки подойдут в оптимальном состоянии к официальным матчам.
В теории Тюкавин следующие 10 лет будет играть в сборной России
— Видите ли у «Динамо» шансы догнать и обогнать «Зенит»?
— Не думаю об этом. Думаю о завтрашней тренировке, иду шаг за шагом. Я не работаю в букмекерской конторе, я всего лишь тренер, который хочет, чтобы его команда играла лучше, чем раньше, и подняла свой уровень по сравнению с осенью. К концу сезона мы поймем, к чему это приведет, но с нормальной человеческой точки зрения у нас есть желание и вера, чтобы такое произошло. Да, это сложно, отставание от «Зенита» велико, и он обычно не проигрывает много матчей. Многое зависит ведь и от него тоже, и сейчас он определенно находится в лучшем положении, чем мы.
— В первом тайме Федор Смолов упустил несколько явных голевых шансов, в то время как Константин Тюкавин после перерыва сделал дубль, причем второй мяч был очень красивым. Такие матчи, как с «Борацем», могут повлиять на то, чтобы они сменились ролями и Тюкавин стал основным форвардом, а Смолов — запасным?
— Тюка — очень важный игрок для нас. Будет совершенно неправильным подвергать молодого игрока дополнительному давлению, в этом нет никакой необходимости. В теории этот парень следующие десять лет будет играть за сборную России, и в работе с ним надо быть терпеливым. Ему не следует посылать каких-то неправильных месседжей. Он и будет, и есть, и был важной фигурой для нашей команды.
Стартовый состав — это стартовый состав, но мне куда интереснее, как моя команда закончит ту или иную игру, а затем и весь чемпионат. Так или иначе, и Тюка, и Смол будут в команде, и со временем естественным путем произойдет, что у Тюкавина станет больше игрового времени, а у Смолова — меньше. В любом случае оба — необходимые «Динамо» игроки, и я должен о них обоих одинаково заботиться.
У Тюки есть все качества, чтобы играть в российской лиге, в этом не может быть никаких сомнений. Все зависит от него. Он может играть еще лучше, чем делает это сейчас. У него впереди еще, возможно, лет 17 игровой карьеры! С каждой неделей, с каждым месяцем его важность будет расти.
— Планируете ли попробовать в ближайших товарищеских матчах Смолова и Тюкавина на поле одновременно? И если да, то в рамках какой схемы?
— В паре матчей мы уже пробовали играть с двумя нападающими — с «Крыльями Советов» и «Оренбургом». И далеко не все тут зависит только от них — большая роль в эффективности такой модели принадлежит полузащитникам и тому, как будут действовать они. Вне всяких сомнений, игра с двумя форвардами — одна из наших опций. И у нас на предсезонке еще достаточно матчей, чтобы ее попробовать.
Рассматриваю Россию как европейскую страну
— Насколько вы довольны работой Арсена Захаряна на сборах и игрой в контрольных матчах? Не сказываются ли на нем и его настроении все разговоры на тему отъезда, начавшиеся еще с несостоявшегося трансфера в «Челси»?
— Он должен быть сильным и не обращать внимания на все слухи, которые витают вокруг его будущего. Сейчас Арсен должен уделять все свое время и внимание сегодняшней работе. Он — игрок «Динамо», и важный для нас игрок. Никто не знает, что произойдет в будущем, но он не может себе позволить упускать ни минуты времени, думая о том, чего еще нет. Думать о другой команде нужно, только когда перешел в эту команду. Арсену нужно жить в реальном мире, а этот мир для него называется «Динамо» Москва.
Что же касается его работы на сборах, то он всегда работает хорошо, и с этим нет никаких проблем. Возможно, ему как раз стоит быть немножко более раскованным, в хорошем смысле расслабленным на поле. Слишком большая концентрация иногда идет во вред таким молодым ребятам, и чем лучше и комфортнее будет себя чувствовать Арсен, тем лучше будет для нас всех. Наша задача — снимать с него лишнее напряжение.
— В конце прошлого года была дискуссия о возможном переходе российского футбола в Азию, но пока мы остались в УЕФА. Как вы реагировали на эти разговоры и как, по-вашему, России стоит действовать дальше?
— Такого рода решения точно находятся не в моих руках. Но я рассматриваю Россию как европейскую страну, а значит, как участницу еврокубков. К сожалению, во время моей карьеры игрока я попадал в аналогичную ситуацию и не имел возможности сыграть в ряде турниров под эгидой ФИФА и УЕФА (сборная Югославии из-за войны на Балканах была лишена возможности сыграть в финальном турнире Евро-92, куда вышла из отбора, а также в квалификациях ЧМ-94 и Евро-96. — Прим. И.Р.). Надеюсь, сейчас все с нашим участием в европейских турнирах разрешится быстрее, и мы сможем получать удовольствие от игры в Европе в скором будущем.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2