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Сегодня, 18:52

Покинувший сборную Камеруна на ЧМ вратарь Онана выступил с обращением

Иван Шитик
Корреспондент
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Андре Онана.
Фото AFP

Вратарь сборной Камерун Андре Онана отреагировал на новость о том, что был отстранен от работы с командой на ЧМ-2022.

«Я хочу выразить свою привязанность к своей стране и своей команде. Некоторые моменты трудно принять, однако я всегда уважаю и принимаю решения людей, ответственных за результат. Все мои силы и мысли с товарищами по команде, потому что Камерун показал, что может зайти далеко на чемпионате мира.

Представлять сборную Камеруна всегда было привилегией. Страна на первом месте и навсегда», — написал Онана в социальных сетях.

29 ноября Андре Онана покинул расположение национальной сборной на чемпионате мира в Катаре.

Ранее главный тренер сборной Камеруна Ригобер Сонг отстранил основного вратаря команды по дисциплинарным причинам.

В данный момент сборная Камеруна занимает третье место в группе G, набрав после 2 матчей 1 очко. В заключительном туре группового этапа африканская команда, которая сохраняет шансы на выход в плей-офф, сыграет против Бразилии.

 
Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

 

Андре Онана
Чемпионат мира по футболу
Сборная Камеруна по футболу
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