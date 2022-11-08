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Что опять с Сафоновым? Блестящая игра Шелии. Сейв тура от Худякова. Экспертиза Габулова

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Матвей Сафонов.
Фото ФК «Краснодар»
Бывший голкипер сборной России, ЦСКА и «Динамо» Владимир Габулов разбирает яркие моменты в игре вратарей в 16-м туре РПЛ.

Сафонов «вспахал» землю

Начнем разбор с матча «Факел» — «Краснодар» (3:3).

Матвей Сафонов ошибся на 11-й минуте. Неудачный розыгрыш мяча ногами, перехват, быстрая атака, гол Воронежа. Налицо технический брак в действиях вратаря гостей. Как принято говорить на футбольном языке, Сафонов «вспахал» землю, не смог отдать качественный пас, довести его до своего защитника.

По второму голу хозяев к Матвею вопросов нет. Квеквескири все здорово исполнил с линии штрафной, послав мяч в «девятку». При этом Сафонов до мяча дотянулся.

А вот в третьем голе есть доля вины голкипера «быков». Все-таки удар наносился в ближний угол — Матвей мог выручить. Немного неправильная у него была позиция. Ближний угол был открыт. Сафонов среагировал, дотянулся, однако не поверил в собственные действия и не спас.

В общем, в эпизодах с первым и третьим голами «Факела» вратарь уровня Сафонова должен был сработать качественнее.

Вместе с тем Матвей совершил два замечательных спасения. На 50-й минуте Морозов бил головой с близкого расстояния с отскоком от газона, да еще и под опорную ногу. Вратарь занял отличную позицию и проявил чудеса реакции, вытащив мяч с ленточки правой рукой.

На 62-й минуте Квеквескири мощно пробил со средней дистанции. Там был еще и небольшой рикошет от защитника. Но Матвей успел сложиться и отбить мяч.

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Перейдем к Илье Свинову. Считаю, он ошибся при первом голе, когда забивал Кордоба. Почему? После подачи с углового мяч летел на очень хорошей высоте, удобной для голкипера. Можно было играть на перехвате. Высшая точка, в которой мог сработать Свинов, находилась посередине вратарской. Но мяч в итоге упал в районе дальней штанги, а дальше после серии рикошетов отличился Кордоба.

Второй гол — пенальти, назначенный за фол Свинова. Он, в принципе, своевременно вышел из ворот. Однако Илье не стоило бросаться в ноги нападающему. Форвард этим воспользовался — прокинул мяч и споткнулся об руки голкипера. Вратарю следовало остаться на ногах, сопровождать краснодарца до конца и ловить момент, когда его можно будет сблокировать.

Третий гол? Объективно было сложно среагировать, так как Ионов пробил в ближнюю «девятку», мощно и точно.

Выдержка Шелии

«Ахмат» на выезде переиграл «Зенит» (2:1) во многом благодаря очень качественной игре Георги Шелии. Голкипер грозненцев совершил без преувеличения два блестящих спасения! Проявил просто феноменальную выдержку.

Так, на 44-й минуте Клаудиньо сместился в центр штрафной и пробил в противоход вратарю. Шелия занял очень правильную, сбалансированную позицию. Никуда не стал двигаться, а просто ждал. Не гадал. Реагировал по удару. Сумел сложиться и спас «Ахмат».

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На 86-й минуте Малком бил с острого угла, с близкого расстояния. Георги вовремя сместился и занял очень правильную позицию. Со стороны может показаться, что удар у бразильца не получился, но на самом деле он был очень неприятный, под опорную ногу, с небольшим рикошетом от защитника, с отскоком от газона. А Шелия не просто справился с ударом, а сложился и зафиксировал мяч намертво. Молодец.

Гол Мостового. Игрок «Зенита» направил мяч в дальний угол из убойной позиции — сложно предъявлять претензии вратарю. Но у Шелии было бы больше шансов выручить, не сделай он лишнего движения. В момент удара Георги начал исполнять так называемого паука в надежде, что мяч полетит в него. А ему нужно было просто стоять на двух ногах, не склонять левое колено и попытаться среагировать.

У Михаила Кержакова спасений не было. А за пропущенные голы ему надо «благодарить» своих защитников. В первом случае Караваев срезал мяч в штангу, и тот потом отлетел к сопернику. Во втором — ошибка Чистякова и выход Конате один на один с голкипером. Кержаков уже ничего не мог сделать — ни сократить дистанцию, ни сблокировать. Ну и форвард «Ахмата» все исполнил на высоком уровне.

К Селихову вопросов нет

«Сочи» и «Спартак» сыграли вничью (1:1). Голкиперов сложно винить в пропущенных мячах. На 7-й минуте Промес здорово пробил головой — в угол. Николаю Заболотному объективно было сложно выручить свою команду. Каких-то спасений у него в этой встрече не было.

А Александр Селихов совершил несколько удачных действий. Понравилось, как он сыграл на 32-й минуте против Юсупова. Пусть в итоге оказалось, что игрок «Сочи» залез в офсайд, однако голкипера красно-белых все равно стоит похвалить. Саша вовремя сократил дистанцию, сблокировал, исполнил «паука». Юсупову уже некуда было бить, он попал во вратаря.

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На 52-й минуте Жоазиньо сильно пробил с левой ноги из пределов штрафной. Саша среагировал, отбил. Однако справедливости ради стоит признать, что с такими ударами вратарь уровня РПЛ и должен справляться.

Пропущенный гол? Тут прежде всего нужно говорить об отличных действиях хозяев. Прошел прострел с левого фланга. В принципе, там Мелкадзе и с ближней штанги мог замыкать этот пас. Селихов действовал правильно, сначала по мячу. Потом попытался сыграть на перехвате. Но немного не дотянулся. Мяч срикошетил от защитника, отлетел к Заике. Последовал удар, Селихов парировал его лежа, хотя, по сути, мяч попал в него. Но потом уже добили в пустые ворота.

Ошибки Помазуна

В матче «Урал» — «Локомотив» (2:2) Илья Помазун сыграл не очень удачно. К нему есть вопросы по двум пропущенным голам.

На 16-й минуте Миранчуку удался хороший удар, со средней дистанции, с отскоком, с нестабильной траекторией. Но в таких эпизодах вратарь уровня премьер-лиги с технической точки зрения должен срабатывать более четко.

Проблема в том, что, как говорят голкиперы, на нижний мяч Помазун пошел через верх... Если ты складываешься через верх, то руки должны резче идти к земле для того, чтобы избежать той ситуации, которая в итоге и случилась. Либо надо стелиться параллельно земле. В таком случае у тебя нижняя рука идет как преграда, а верхняя опускается сверху на мяч с целью его фиксации. А у Ильи руки пошли по принципу шлагбаума, и мяч нырнул под ними.

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Второй гол уже в компенсированное время забил Тикнизян и принес «Локомотиву» ничью. Да, удар наносился с близкого расстояния, мяч залетел в ворота от своего защитника. Однако замечу, что Помазун оказался не готов к такому развитию событий. Он просто исполнял «паука», хотя дистанция ему все же позволяла среагировать. Ему стоило сложиться и попытаться прервать, отбить этот удар-прострел. Но Илья изначально нацелил себя на то, что будет блокировать и просто стоять.

Даниил Худяков провел качественный матч. Считаю, он совершил главный сейв в этом туре, самый сложный. На 49-й минуте Бикфалви бил головой в угол. Худяков в этот момент успел встать на две ноги. Это позволило своевременно среагировать, не запоздать с прыжком. Ни раньше, ни позже. Сделал прыжок на вытянутую руку, вытащил мяч из угла. Блестящее спасение! Очень красивый момент.

Пропущенные голы. В первом случае Даниил сделал максимум от себя зависящее. После подачи углового Каштанов срезал мяч в дальний угол. Мяч полетел с отскоком от земли. Голкипер среагировал, отбил в сторону, что очень важно, но там уже недоработал защитник. И по второму голу никаких вопросов к Худякову нет.

«С удовольствием сыграю против Бразилии»

Владимир Габулов выразил готовность сыграть против сборной Бразилии в товарищеском матче.

— Как лично вы относитесь к идее провести товарищеский матч между сборной России образца 2008 года и сборной Бразилии?

— Это отличная идея. В нынешних условиях, в которых оказался весь российский спорт и футбол в частности, проведение такого матча просто необходимо. Нам надо показать всему миру, что футбол у нас жив. Да, в игре примут участие ветераны. Однако уверен, что интерес со стороны болельщиков будет огромный. Приезд в нашу страну легенд футбола станет знаковым событием. Получится организовать праздник в такое непростое время... Я тоже получил приглашение поучаствовать в этом мероприятии. С удовольствием выйду на поле в составе сборной России-2008.

Александр Селихов
Владимир Габулов
Матвей Сафонов
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
1
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3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
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 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
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 Факел 16 1 10 5 21-31 13
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 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
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