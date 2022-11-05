Тревога: «Зенит» впервые проиграл в чемпионате! «Ахмат» шокировал Питер двумя голами за девять минут
Шок на старте игры
Если вы не болельщик «Зенита», то точно недовольны чемпионской гонкой. Скорее всего, вам еще и скучно: кому будет интересно постоянно наблюдать за односторонними победами типа 7:0 или 8:0?
Специально для вас «Зенит» решил устроить аттракцион: уже к 9-й минуте лидер премьер-лиги сенсационно уступал «Ахмату» дома 0:2. Сине-бело-голубые вообще редко проигрывают по ходу встречи. В текущем чемпионате подобное было лишь дважды, в матчах со «Спартаком» и «Факелом». Но обе игры проходили в гостях, да и «Зенит» в итоге уходил от поражения.
А тут — сразу 0:2. Причем оба мяча «Зенит» смастерил сам: сперва коллективный провал обороны привел к голу Харина, а следом Чистяков сделал подарок Конате.
Проблемы чемпиона с обороной
Проблемы с центром защиты «Зенита» снова становятся существенными. В этом сезоне они позабылись — и это логично, ведь за первый круг сине-бело-голубые пропустили ничтожные пять мячей. Но сейчас уязвимые точки опять обнажились: Алип в первом тайме матча с «Краснодаром» играл слабо и был заменен после 45 минут, а в игре с «Ахматом» Чистяков не дотянул даже до перерыва. У Дмитрия и без результативной ошибки хватало помарок, а на исходе получаса он едва не привез пенальти — мяч попал ему в руку, но ВАР не увидел в том эпизоде фола. На 32-й минуте Сергей Семак заменил Чистякова на Кругового, а в центр защиты сместился Дуглас Сантос.
Безусловно, у внезапно вернувшихся оборонительных проблем есть разумное объяснение — травмы. Игру с «Краснодаром» из-за недомогания пропускал Ловрен, а перед матчем с «Ахматом» повреждение получил Родригао. Отсюда и нестандартные сочетания в обороне «Зенита».
Стерильное доминирование хозяев
А что в атаке? Кассьерра вернулся в заявку, но Семак ожидаемо предпочел колумбийцу Сергеева. Нападение «Зенита» выглядело привычно, однако толковых атак не хватало. Ниже своего уровня выглядел Вендел — в одном из эпизодов бразилец из убойной позиции махнул мимо мяча, повторив печально знаменитый «финт Гатагова». Это более чем показательный момент — карнавальной техникой в первом тайме даже не пахло.
Разумеется, «Зенит» доминировал — владение хозяевами мячом в первом тайме достигало 80 процентов, но было стерильным. «Ахмат» образцово оборонялся — защитники не давали пространства форвардам «Зенита» при позиционном наступлении, а контратак у хозяев и не было. Не работали и традиционные забросы Ловрена из глубины — «Ахмат» снимал все верховые мячи у своей штрафной. Но один супермомент «Зенит» все же создал: Шелия отразил мяч в штангу после плотного удара Клаудиньо.
Конец серии без поражений
В перерыве хозяева перестроились: Семак разменял Караваева на Мостового, которому в этот день исполнилось 25 лет, а схема команды трансформировалась из 4-3-3 в классику прошлого сезона — 3-4-2-1. Мостовой сразу же получил классный момент, но не подстроился под удар с левой ноги.
На рисунок игры тактические изменения «Зенита» повлияли незначительно. Дуглас стал чаще самостоятельно тащить мяч вперед из обороны, а форварды хозяев продолжали искать лазейки в защите соперника. Иногда находили, но на конвейер голевые моменты «Зенит» поставить не мог. Зато забил на 65-й минуте. Помог угловой: Дуглас подал, Кузяев скинул, а Мостовой на этот раз поразил ворота с левой и поздравил себя с днем рождения.
Но «Ахмат» не дрогнул после пропущенного мяча и продолжал мужественно обороняться. Грозненцы тоже переключились на схему с тремя центральными защитниками и терпеливо ждали конца встречи. Когда оборона не справлялась, в игру вступал Шелия — голкипер «Ахмата» отбил пару тяжелых ударов в исполнении Ловрена и Малкома.
Матч «Зенит» заканчивал в три центрфорварда: Кассьерра, Ерохин и Ловрен пытались ловить верховые подачи, но у них ничего не вышло. Это был последний домашний матч «Зенита» в РПЛ в 2022 году, сине-бело-голубые победили во всех предыдущих. Но «Ахмат» закрыл и эту серию «Зенита», и другую — без поражений в чемпионате.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|12
|3
|1
|45-7
|39
|
2
|Спартак
|16
|10
|3
|3
|38-17
|33
|
3
|ЦСКА
|15
|8
|5
|2
|29-15
|29
|
4
|Ростов
|15
|8
|5
|2
|27-21
|29
|
5
|Ахмат
|16
|8
|2
|6
|25-24
|26
|
6
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
7
|Краснодар
|16
|7
|4
|5
|30-24
|25
|
8
|Оренбург
|16
|7
|1
|8
|28-36
|22
|
9
|Сочи
|16
|6
|4
|6
|25-32
|22
|
10
|Урал
|15
|5
|2
|8
|17-26
|17
|
11
|Кр. Советов
|15
|4
|5
|6
|17-22
|17
|
12
|Н. Новгород
|15
|3
|4
|8
|18-27
|13
|
13
|Факел
|16
|1
|10
|5
|21-31
|13
|
14
|Локомотив
|15
|3
|3
|9
|17-30
|12
|
15
|Химки
|16
|3
|3
|10
|16-34
|12
|
16
|Торпедо
|15
|1
|3
|11
|7-26
|6
|4.11
|19:00
|
Химки – Оренбург
|2 : 0
|5.11
|14:00
|
Сочи – Спартак
|1 : 1
|5.11
|16:30
|
Зенит – Ахмат
|1 : 2
|5.11
|16:30
|
Факел – Краснодар
|3 : 3
|5.11
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|- : -
|6.11
|14:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|6.11
|16:30
|
Торпедо – Кр. Советов
|- : -
|6.11
|19:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|13
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|14
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|15
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2