Что за развязка в матче «Локомотива» с «Уралом»! Спаслись на последней минуте, а Газинский забил пятый одинаковый гол за месяц
Встреча «Локомотива» и «Урала» в первом круге стала одной из самых запоминающихся в этом сезоне РПЛ. Доведенный до белого каления столичный гранд жестко опозорился при своих болельщиках, что наверняка стало большим шагом к последующей отставке руководства. Для победившего со счетом 4:2 «Урала» победа была еще более неожиданной — в предыдущих 10 турах они потерпели восемь поражений.
С того матча прошло чуть меньше месяца, и обе команды вроде как движутся по нужному вектору. «Урал» при Гончаренко прогрессирует — одержали четыре победы в последних пяти турах и вышли из зоны вылета, поднявшись на 10-ю строчку. «Локо» же сменил и руководство, и тренерский штаб, что должно было дать страдающему на поле коллективу хоть какой-то импульс. Под руководством и. о. Андрея Федорова железнодорожники провели три матча — обыграли «Торпедо» и проиграли «Динамо» с ЦСКА. О прогрессе в результатах говорить невозможно, но как минимум в последнем туре с армейцами «Локомотив» не выглядел совсем уж кошмарно. Тем не менее к 16-му туру — предпоследнее место в таблице.
При Гончаренко «Урал» постепенно перешел на схему 4-3-3. Выбрал ее тренер и на матч с «Локомотивом»: Мишкич — Газинский — Сиссе в центре поля, Каштанов на острие. Что касается «Локо», то Федоров продолжает ротировать состав — на этот раз в обороне с Бариновым вышли Кузьмичев (которого в сентябре купили у «Урала») и 18-летний Погостнов. Интересно, что на встречу с «Уралом» была выбрана схема 3-5-2, хотя по ходу сезона показательно основной была 4-2-3-1.
Обеим командам удалось нейтрализовать друг друга, но вот с конструктивом была беда и у тех, и у других. «Локомотив» больше владел мячом и старался взламывать оборону через комбинации, «Урал» — искал счастья в подачах на Каштанова. Но в целом игра из-за постоянных фолов и выносов разбилась на кучу мелких эпизодов, смотрелось это совсем не зрелищно.
Мало удивительного, что к концу первого тайма у команд было 1:1 по ударам. Но при этом одна из них вела! На 16-й минуте Антон Миранчук здорово обыгрался с Камано и напомнил, что является одним из самых техничных футболистов чемпионата. Очень эффектный по исполнению мяч.
Под конец тайма произошел и необычный эпизод. На 44-й минуте полузащитник «Урала» Мишкич получил травму и не смог продолжить игру. Пока переодевался Эрик Бикфалви, в последнее время мало играющий после восстановления от травмы, матч продолжался. Но на этот раз пауз не было, и «Урал» все дополнительное время играл в меньшинстве. Хотя игра была настолько безынициативной, что к опасным моментам у ворот Помазуна это не привело.
Второй тайм «Урал» начал куда как более уверенно — особенно старался Бикфалви, нанесший один опасный и один эффектный удар через себя с линии штрафной. Здорово пробивал и Юшин, но вернувший место в основе Худяков отражал удары. Правда, фиксировать их не получалось, и в один момент это стало фатальным фактором. На 67-й минуте «Урал» заработал угловой — Каштанов пробил головой после навеса, Худяков отбил, но прямо на Газинского, которому оставалось расстрелять ворота. Что интересно — это уже пятый гол полузащитника за месяц, и все они вышли как под копирку — на дальней штанге после угловых!
Кстати, единственный гол за сборную России Юрий Газинский тоже забил после корнера. И этот мяч стал первым на ЧМ-2022.
В последние 20 минут встречи команды наконец-то начали действовать более остро. В «Локо» игру на себя брал Миранчук, но «Урал» смотрелся более цельно. И это привело екатеринбуржцев к успеху — снова угловой, снова выигранная верховая борьба, и вот 2:1! Отличился 34-летний ветеран Егор Филипенко. Кстати, именно его «Урал» подписал на следующий день после ухода Кузьмичева в «Локомотив».
И когда казалось, что очередной позор «Локо» неизбежен, на выручку пришел Наир Тикнизян, сравнявший счет с передачи неугомонного Миранчука. Гол, который принес «Локомотиву» всего одно очко, но очень важный с точки зрения психологии. «Урал» же при Гончаренко продолжает удивлять и уверенно отдаляется от зоны вылета. Похоже, на наших глазах произошла самая эффективная тренерская рокировка последних лет.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|12
|3
|1
|45-7
|39
|
2
|Спартак
|16
|10
|3
|3
|38-17
|33
|
3
|ЦСКА
|16
|8
|5
|3
|29-16
|29
|
4
|Ростов
|15
|8
|5
|2
|27-21
|29
|
5
|Ахмат
|16
|8
|2
|6
|25-24
|26
|
6
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
7
|Краснодар
|16
|7
|4
|5
|30-24
|25
|
8
|Оренбург
|16
|7
|1
|8
|28-36
|22
|
9
|Сочи
|16
|6
|4
|6
|25-32
|22
|
10
|Урал
|16
|5
|3
|8
|19-28
|18
|
11
|Кр. Советов
|15
|4
|5
|6
|17-22
|17
|
12
|Н. Новгород
|16
|4
|4
|8
|19-27
|16
|
13
|Факел
|16
|1
|10
|5
|21-31
|13
|
14
|Локомотив
|16
|3
|4
|9
|19-32
|13
|
15
|Химки
|16
|3
|3
|10
|16-34
|12
|
16
|Торпедо
|15
|1
|3
|11
|7-26
|6
|4.11
|19:00
|
Химки – Оренбург
|2 : 0
|5.11
|14:00
|
Сочи – Спартак
|1 : 1
|5.11
|16:30
|
Зенит – Ахмат
|1 : 2
|5.11
|16:30
|
Факел – Краснодар
|3 : 3
|5.11
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|0 : 1
|6.11
|14:00
|
Урал – Локомотив
|2 : 2
|6.11
|16:30
|
Торпедо – Кр. Советов
|- : -
|6.11
|19:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|13
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|15
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|15
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2