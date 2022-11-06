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Что за развязка в матче «Локомотива» с «Уралом»! Спаслись на последней минуте, а Газинский забил пятый одинаковый гол за месяц

Марк Бессонов
Корреспондент отдела футбола
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«Урал» — «Локомотив» — 2:2.
Фото ФК «Локомотив»
Устроили праздник на последних минутах.
Россия. Премьер-лига. 16-й тур
06 нояб, 14:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
2:2
Локомотив

Встреча «Локомотива» и «Урала» в первом круге стала одной из самых запоминающихся в этом сезоне РПЛ. Доведенный до белого каления столичный гранд жестко опозорился при своих болельщиках, что наверняка стало большим шагом к последующей отставке руководства. Для победившего со счетом 4:2 «Урала» победа была еще более неожиданной — в предыдущих 10 турах они потерпели восемь поражений.

С того матча прошло чуть меньше месяца, и обе команды вроде как движутся по нужному вектору. «Урал» при Гончаренко прогрессирует — одержали четыре победы в последних пяти турах и вышли из зоны вылета, поднявшись на 10-ю строчку. «Локо» же сменил и руководство, и тренерский штаб, что должно было дать страдающему на поле коллективу хоть какой-то импульс. Под руководством и. о. Андрея Федорова железнодорожники провели три матча — обыграли «Торпедо» и проиграли «Динамо» с ЦСКА. О прогрессе в результатах говорить невозможно, но как минимум в последнем туре с армейцами «Локомотив» не выглядел совсем уж кошмарно. Тем не менее к 16-му туру — предпоследнее место в таблице.

Юрий Газинский и&nbsp;Дмитрий Баринов. «Урал» и «Локомотив» сыграли вничью. Онлайн-трансляция матча

При Гончаренко «Урал» постепенно перешел на схему 4-3-3. Выбрал ее тренер и на матч с «Локомотивом»: Мишкич — Газинский — Сиссе в центре поля, Каштанов на острие. Что касается «Локо», то Федоров продолжает ротировать состав — на этот раз в обороне с Бариновым вышли Кузьмичев (которого в сентябре купили у «Урала») и 18-летний Погостнов. Интересно, что на встречу с «Уралом» была выбрана схема 3-5-2, хотя по ходу сезона показательно основной была 4-2-3-1.

Обеим командам удалось нейтрализовать друг друга, но вот с конструктивом была беда и у тех, и у других. «Локомотив» больше владел мячом и старался взламывать оборону через комбинации, «Урал» — искал счастья в подачах на Каштанова. Но в целом игра из-за постоянных фолов и выносов разбилась на кучу мелких эпизодов, смотрелось это совсем не зрелищно.

Мало удивительного, что к концу первого тайма у команд было 1:1 по ударам. Но при этом одна из них вела! На 16-й минуте Антон Миранчук здорово обыгрался с Камано и напомнил, что является одним из самых техничных футболистов чемпионата. Очень эффектный по исполнению мяч.

Под конец тайма произошел и необычный эпизод. На 44-й минуте полузащитник «Урала» Мишкич получил травму и не смог продолжить игру. Пока переодевался Эрик Бикфалви, в последнее время мало играющий после восстановления от травмы, матч продолжался. Но на этот раз пауз не было, и «Урал» все дополнительное время играл в меньшинстве. Хотя игра была настолько безынициативной, что к опасным моментам у ворот Помазуна это не привело.

Второй тайм «Урал» начал куда как более уверенно — особенно старался Бикфалви, нанесший один опасный и один эффектный удар через себя с линии штрафной. Здорово пробивал и Юшин, но вернувший место в основе Худяков отражал удары. Правда, фиксировать их не получалось, и в один момент это стало фатальным фактором. На 67-й минуте «Урал» заработал угловой — Каштанов пробил головой после навеса, Худяков отбил, но прямо на Газинского, которому оставалось расстрелять ворота. Что интересно — это уже пятый гол полузащитника за месяц, и все они вышли как под копирку — на дальней штанге после угловых!

Кстати, единственный гол за сборную России Юрий Газинский тоже забил после корнера. И этот мяч стал первым на ЧМ-2022.

В последние 20 минут встречи команды наконец-то начали действовать более остро. В «Локо» игру на себя брал Миранчук, но «Урал» смотрелся более цельно. И это привело екатеринбуржцев к успеху — снова угловой, снова выигранная верховая борьба, и вот 2:1! Отличился 34-летний ветеран Егор Филипенко. Кстати, именно его «Урал» подписал на следующий день после ухода Кузьмичева в «Локомотив».

И когда казалось, что очередной позор «Локо» неизбежен, на выручку пришел Наир Тикнизян, сравнявший счет с передачи неугомонного Миранчука. Гол, который принес «Локомотиву» всего одно очко, но очень важный с точки зрения психологии. «Урал» же при Гончаренко продолжает удивлять и уверенно отдаляется от зоны вылета. Похоже, на наших глазах произошла самая эффективная тренерская рокировка последних лет.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Основные источники исследования

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