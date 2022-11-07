Скандал в «Зените», Хоттабыч в Ростове, концерт Пиняева в «Лужниках». Рабинер — о топ-событиях тура

Обозреватель «СЭ» разбирает хайлайты выходных в РПЛ

Отстранение Чистякова от основы — дикость

Честно говоря, удивился, когда матчем тура объявили встречу «Сочи» и «Спартака». Чаще всего достаточно сложить места в таблице играющих команд, и минимальное число станет игрой тура — между, стало быть, самыми сильными. Позиции «Сочи» (9) плюс «Спартак» (2) после первого круга в совокупности равнялись 11, «Ростова» (4) и «Динамо» (5) — девяти. А «Зенит» (1) с «Ахматом» (7) в общей сложности давали восемь, и мы знаем, чем все это закончилось. Не только сенсацией, но и скандалом.

То, что творится вокруг Дмитрия Чистякова, для меня удивительно и дико. Ладно бы «Зенит» был в кризисе, терял очки игру за игрой. Но нет же — первый матч в 16 турах проиграли и лидируют с шестиочковым отрывом.

Что случилось? Ну, провалил защитник, последний раз выходивший в основе в первом туре, один матч. Долго ждал шанса сыграть в старте (даже Алипа ему предпочитали, и не раз), получил его из-за травмы Родригао, перегорел, провалился. Обычное дело в футболе. Зачем устраивать истерики? Ладно еще слова Сергея Семака, хотя персонализация ответственности — не его стиль. Но там ошибка действительно была вопиющая, и отрицать это смешно. Скажу так: главный тренер, по крайней мере, не сказал ничего такого, что намекало бы на развитие конфликта. Только констатировал факт, и сделал это вполне корректной формулировкой.

Зато очень жестко — причем два дня подряд — выступал Александр Медведев. После высказывания гендиректора стало ясно: что-то тут не так.

И понеслось — разговор Медведева с агентом, вывод из состава... Пока, насколько мы можем судить, — за один проваленный матч. Причем первый гол ни в коем случае нельзя списывать только на Чистякова. Там была череда ошибок, которая началась, как я уже писал, с Вильмара Барриоса, который испугался получать желтую на первой минуте и убрал ногу, когда Садулаев пробросил мимо него мяч по бровке. Но что-то мы не слышали ни от Семака, ни от Медведева ни слова упрека в адрес колумбийца. А также бразильцев, которые занимались в эти 90 минут чем угодно, но не демонстрацией своего мастерства.

Второй гол — безусловно, персонально на Чистякове. Но чтобы за это выводить из состава — такого не припоминаю со времен Олега Романцева, который после 0:3 «Спартака» в Лионе в Лиге чемпионов в 2000-м сказал, что «Бушманов сегодня закончил с футболом».

Чистяков, замененный Семаком на 32-й минуте, ни жестом, ни словом не показал своего недовольства, то есть и этим не дал повода для таких жестких мер. Более того, после матча он признал справедливость замены, то есть в публичном пространстве повел себя как профессионал.

Но, возможно, мы не знаем каких-то внутренних историй и все это долго копилось. Если же их нет, то такая реакция «Зенита» на одно поражение за 16 туров — абсолютно нездоровая. Удивительная, повторяю, и дикая. Что подтверждает и возмущение каналов о «Зените» — поклонники сине-бело-голубых, не выражающие официальную позицию клуба, не скрывают шока. И даже пишут о том, что к иностранцам и россиянам в «Зените» и к их ошибкам очень разное отношение. Что чревато внутренним взрывом.

И если это просто такая неадекватная реакция на одно поражение — тогда конкурентам, пока только теоретическим, будет на что рассчитывать.

На какой должности Старик Хоттабыч работает в «Ростове»?

«Ахмат», чей главный тренер Сергей Ташуев умно не стал ломать построенное Андреем Талалаевым и грамотно пользуется его наследием, поднялся на пятое место. Не знаю, насколько долго клуб из Грозного там продержится, учитывая, что шестым идет «Динамо» с тем же количеством очков, а на одно отстает «Краснодар». Весна покажет, на что за зиму Ташуев наработает уже сам.

А матч «Динамо» в гостях с «Ростовом» получился удивительнейшим. Полтора тайма гости «возили» хозяев так, как редко происходит в матчах двух равных на бумаге команд. Достаточно сказать, что к 65-й минуте соотношение по ударам было 0:15, по ударам в створ — 0:5. Но словно Старик Хоттабыч отвадил мяч от ворот Сергея Песьякова. Надо было видеть лицо того же Дениса Макарова, когда за минуту в начале второго тайма он дважды бил на убой из пределов штрафной, но сначала мяч пролетел в сантиметрах от штанги, а затем попал в лицо вратарю ростовчан. Вингер «Динамо» от бессилия даже упал на колени: ну как?!

А на 66-й первым же своим ударом «Ростов» забил, причем сделал это Кирилл Щетинин. На 83-й вторым ударом — не в створ, а вообще! — капитан Даниил Глебов удвоил счет. У «Динамо» к тому моменту было около 20 ударов. Это казалось какой-то черной магией.

Надо отдать должное Валерию Карпину — когда после игры его спросили, почувствовал ли он что-то, когда за три минуты до гола менял Романа Тугарева на Алексея Миронова и выдвигал Щетинина из полузащиты на край атаки, он ответил: «Совпадение. Сколько раз было, что я менял игрокам позиции — и это ни к каким голам не приводило!» Но факт остается фактом: тренер, на этой неделе переподписавший контракт с РФС и оставшийся во главе сборной России, пошел на перестановку, и один из ее участников забил мяч, который все изменил. В обоих ростовских голах, кстати, ассистентом стал Николай Комличенко, в первом случае просто отобравший мяч в силовой борьбе у Николаса Маричаля.

Уверен, что внутри команды (а не снаружи, как в случае с Чистяковым) от Карпина достанется на орехи Даниилу Уткину. Это именно он перед своей штрафной вдруг решил исполнить «вертушку» — и Вячеслав Грулев выбил мяч у него из-под ноги на Ярослава Гладышева, а тот отдал под удар Константину Тюкавину. Три динамовских воспитанника, вышедших на замену, соорудили гол, который, однако, не помог «Динамо» отыграться.

Славишу Йокановича по итогам этого матча просто жалко. Бело-голубые точно не заслуживали поражения. Но в футболе бывает и такое. Пока «Динамо» играло, но что-то ему все время мешало забить, «Ростов» мучился, терпел, долго не мог перейти середину поля — и в конце концов поймал свой шанс. Карпин сам, предпочитая играть, оказывался в положении Йокановича.

Абсолютно уверен в том, что ростовчане вовсе не собирались сознательно отдавать инициативу. Это было очевидно по эмоциям Карпина, которые телевизионщики однажды даже склеили в один ролик, — он каждую вторую минуту крутился вокруг своей оси и вздымал руки в возмущении тем, как выходят из обороны и развивают атаку его футболисты.

Но какое же спокойствие исходило от Песьякова и какая отдача — от защитников! Это и позволило шажок за шажком построить фундамент очень своеобразной победы. Которую можно сколько угодно называть незаслуженной, но разве ростовчане сделали что-то нечестное, чтобы победить? «Нарисовали» пенальти или удаление для соперника, изображали травмы, которых не было, кого-то провоцировали? Такого и близко не было, почему после финального свистка игроки обеих команд мирно жали друг другу руки и обсуждали игру, которой по необычности можно найти очень мало равных.

Это действительно был матч за шесть очков — они теперь две команды и разделяют. А победи «Динамо» — шли бы сейчас вровень. «Ростов» же теперь — третий, отставая от «Спартака» на очко и опережая четвертого, ЦСКА, на три очка. Бело-голубые же отстают от армейцев, с которыми в следующем туре без дисквалифицированного Дениса Макарова и сыграют, на три балла.

Филипенко за пять минут принес и отобрал у «Урала» победу

Словосочетание «угловые «Урала» уже надо писать в одно слово. В очередной раз Юрий Газинский (правда, теперь с добивания), а потом Егор Филипенко на стандартах превратили 0:1 с «Локомотивом» в 2:1. Причем перед игрой железнодорожный и. о. Андрей Федоров говорил в интервью, что работали на тренировках над этим элементом, зная силу уральцев! Так усердно работали, что именно на этом попались и пропустили два.

И все же не смог «Урал» впервые с 1996 года дома обыграть «Локо». И какой же сюжет: на 90-й Филипенко из-под Митая (отобранного у болельщиков экс-спортивным директором Томасом Цорном 12-го номера, напомню) забил в ворота Даниила Худякова, а на пятой добавленной тот же Филипенко срезал мяч в свои после прострела Наира Тикнизяна!

2:2 — и «Локомотив» с 13 очками остался на 14-м месте, сравнявшись с «Факелом», но уступая ему по личным встречам. У команды, которую вроде как должен возглавить Михаил Галактионов, в футбол играл один Антон Миранчук. Все немногое, что было, — через него. Он сам забил первый и разыграл с Тикнизяном перед вторым. Выдерни оттуда Миранчука, чей брат в те же минуты заработал пенальти в серии А, — в созидании не останется вообще ничего.

«Урал» долго раскачивался, но по второму тайму наиграл на победу. Только вот «Локо» приноровился забивать ему в добавленное — дважды (правда, при 0:4) в Черкизове и сегодня.

В следующем туре «Локомотив» сыграет со «Спартаком». Если проиграет — уйдет в зиму полноценным кандидатом минимум на стыки, а то и на прямой вылет.

Пиняеву нужно играть, и это ему дают в «Крыльях». Зачем ему куда-то переходить?

Матчи «Крыльев Советов» надо наблюдать хотя бы ради удовольствия от игры Сергея Пиняева, которому на этой неделе исполнилось 18. В «Лужниках» с «Торпедо» при почти равном xG — 0:2 в пользу Самары и 1+1 у Пиняева, из действий которого можно склеить замечательную нарезку. Его и лучшим игроком матча признали, и это — безальтернативно.

А «Торпедо» создало четыре железных момента, но снова ничего не забило. Потому что впереди у команды по мастерству любой запасной «Крыльев» («Крыльев»!) играл бы без замен. Семь голов у «Торпедо» за весь чемпионат — это, конечно, нечто. Дожить до трансферного окна и полностью поменять всю группу атаки! Там разве что у Эркинова вижу перспективу.

Пиняеву же до конца сезона, считаю, не надо никуда дергаться. А может, и еще один годок. Он играет у своего тренера, получает море игровой практики (которой в топ-клубах у него будет намного меньше), в Самаре ему доверяют и на него играют. Ему всего 18, и времени в запасе, чтобы куда-то перейти, у него — дай Бог здоровья — более чем достаточно.