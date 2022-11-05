«Спартак» снова не взял Колизей. Красно-белые потеряли очки в Сочи
Сочинцы подавали матч со «Спартаком» через знаменитый мем про Колизей. И ведь имеют право: «Сочи» выиграл у красно-белых все три предыдущих домашних матча, причем все с сухим счетом. Правда, в этот раз все предматчевые расклады говорили о том, что продолжить эту серию будет крайне проблематично. Во встрече действующего серебряного призера и команды со второй строчки в текущей таблице явным фаворитом был «Спартак».
«Сочи» готовился к матчу на фоне разговоров об уходе своего де-факто главного тренера Гаранина. В клубе эту информацию не подтверждали до самого матча, подав в качестве официальной версию о болезни. Но едва ли не большей потерей стало отсутствие в составе Нобоа: лидер «Сочи» получил травму в предыдущем матче и теперь вернется на поле только в следующем году. У «Спартака» же все спокойно и стабильно. Настолько, что Гильермо Абаскаль выставил тот же состав, что и в прошлом туре.
Первый гол в РПЛ на «Фиште» «Спартак» забил очень быстро. Денисову дали прицельно подать, и Промес головой отправил мяч в сетку. Так лучший бомбардир красно-белых с передачи 97-го номера забил свой 97-й мяч за клуб. Этот момент напомнил, что у «Сочи» игру пропускал еще и Дркушич, один из лучших в нашем чемпионате по игре головой.
Вообще игра на визуально плохом поле проходила в очень низком темпе. Все это усугублялось гулкой тишиной на «Фиште» — так себе зрелище. «Спартак» на ровном месте мог даже остаться в меньшинстве: в середине тайма уже имевший предупреждение Соболев выставил локоть в борьбе с Юсуповым. Арбитр этот момент проглядел.
Вялотекущий ход матча создавал иллюзию того, что у «Спартака» все под контролем. Но такой темп в итоге помог хозяевам. К концу тайма красно-белые окончательно разомлели, и «Сочи» сравнял. Автором гола стал Заика, совсем недавно восстановившийся после травмы.
«Спартак» в этом сезоне на порядок сильнее проводит вторые таймы. Но не в этот раз. Красно-белые так и не включились, окончательно застряв в вязкой игре. Не сработали и замены Абаскаля: вернувшийся после травмы Литвинов допускал непривычно много брака. Не перевернул ситуацию и Зиньковский. Второй тайм — это неточные передачи у «Спартака», бесконечные офсайды у «Сочи» и непрекращающаяся борьба. Красно-белые не смотрелись лучше и на победу точно не наиграли.
«Спартак» за первый круг приучил к куражному футболу в своем исполнении. В Сочи его не было. Быстрый гол как будто усыпил команду Абаскаля, и завестись красно-белым так и не удалось. «Спартак» останется на втором месте по итогам тура, но теперь ЦСКА и «Ростов» получают возможность приблизиться вплотную. Ну а «Сочи» по-прежнему не проигрывает на своем поле в чемпионате. Это действительно их Колизей.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|15
|12
|3
|0
|44-5
|39
|
2
|Спартак
|16
|10
|3
|3
|38-17
|33
|
3
|ЦСКА
|15
|8
|5
|2
|29-15
|29
|
4
|Ростов
|15
|8
|5
|2
|27-21
|29
|
5
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
6
|Краснодар
|15
|7
|3
|5
|27-21
|24
|
7
|Ахмат
|15
|7
|2
|6
|23-23
|23
|
8
|Оренбург
|16
|7
|1
|8
|28-36
|22
|
9
|Сочи
|16
|6
|4
|6
|25-32
|22
|
10
|Урал
|15
|5
|2
|8
|17-26
|17
|
11
|Кр. Советов
|15
|4
|5
|6
|17-22
|17
|
12
|Н. Новгород
|15
|3
|4
|8
|18-27
|13
|
13
|Факел
|15
|1
|9
|5
|18-28
|12
|
14
|Локомотив
|15
|3
|3
|9
|17-30
|12
|
15
|Химки
|16
|3
|3
|10
|16-34
|12
|
16
|Торпедо
|15
|1
|3
|11
|7-26
|6
|4.11
|19:00
|
Химки – Оренбург
|2 : 0
|5.11
|14:00
|
Сочи – Спартак
|1 : 1
|5.11
|16:30
|
Зенит – Ахмат
|- : -
|5.11
|16:30
|
Факел – Краснодар
|- : -
|5.11
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|- : -
|6.11
|14:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|6.11
|16:30
|
Торпедо – Кр. Советов
|- : -
|6.11
|19:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|13
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|14
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2