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Сегодня, 20:40

Конфликт с Чистяковым никак не пошатнет «Зенит». Семак все равно станет чемпионом

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Дмитрий Чистяков.
Фото Global Look Press
Мнение Максима Алланазарова.

В «Зените» полыхнуло. Такого скандала в стане гегемона РПЛ не было очень давно. А некоторые вещи вообще происходят впервые. В частности, последние сутки руководство питерцев и ряд СМИ после матча с «Ахматом» открыто намекают: Дмитрий Чистяков мог ошибаться неслучайно. И подобные обвинения звучат максимально странно и несолидно.

Самое удивительное, что на скандал в «Зените» бурно реагируют болельщики «Спартака». Радуются, сравнивают ситуацию с временами увольнения водителей автобусов и травли Дениса Глушакова. Но не понимают, что этот конфликт никак не пошатнет «Зенит». Чистяков — слишком мелкая фигура, далеко не лидер. Не сомневаюсь: все проблемы решат внутри коллектива, игрока выставят на трансфер, а о ситуации забудут через неделю.

Дмитрий Чистяков. Скандал в «Зените» — из состава выведен Чистяков. За что?

Важно понимать: да, генеральный директор «Зенита» Александр Медведев иногда может ляпнуть лишнее. Геннадий Орлов тоже не всегда следит за тем, что говорит. Но вы действительно думаете, что из-за какого-то Чистякова (при всем уважении к Дмитрию) команда посыплется? Серьезно?

«Зенит», его руководство и тренеры даже не заметят растоптанного Чистякова. Парень уйдет зимой, даст пару интервью с обидными заголовками... Ну и что? Латиноамериканским звездам, которые определяют атмосферу в раздевалке, этот конфликт не доставит неудобств. Они продолжат играть как раньше.

&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ахмат&raquo;&nbsp;&mdash; 1:2. «Зенит» поплыл после первого же провала. Скандал с Чистяковым — шанс для конкурентов?

Уверен, Чистяков не замешан ни в каких грязных делах, а ошибка в матче с «Ахматом» произошла из-за элементарного отсутствия игровой практики. По-человечески защитника, конечно, жалко, но на безбедную старость он уже заработал, а смена клуба — обычная история (ни за что не поверю, что после случившегося Дмитрий рассматривает вариант, с тем чтобы оставаться в «Зените»).

Как бы ни мечтали болельщики «Спартака» и всех остальных потенциальных конкурентов питерцев, но данный эпизод никак не скажется на внутренних делах «Зенита». Обыгрывать команду Семака нужно на поле, как это сделал «Ахмат». А не ждать, что они сами себя разрушат. Поверьте, такого в четкой и сильной структуре сине-бело-голубых точно не случится. По крайней мере в ближайшее время.

Денис Глушаков
Дмитрий Чистяков
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
37
47
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 16 1 3 12 7-28 6
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
12.11 12:00
Урал – Факел
 - : -
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 - : -
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
13.11 16:30
Химки – Сочи
 - : -
13.11 19:30
Динамо – ЦСКА
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 13
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 15 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 15 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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