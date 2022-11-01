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Сегодня, 13:00

«Зенит» побил «вечный» рекорд «Спартака». Лучший результат Семака. Итоги первого круга РПЛ

Кирилл Бурдаков
Статистик
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Сергей Семак с футболистами «Зенита».
Фото ФК «Зенит»
Статистические показатели первой половины чемпионата.

Завершившийся первый круг РПЛ по ряду показателей стал рекордным в истории российских чемпионатов.

Скажем, «Зенит» набрал 39 очков, повторив высший показатель турнира, который до этого был у «Спартака-Алания» — 1995 и «Зенита» — 2010. Для Сергея Семака, выигравшего четыре последних чемпионата России, нынешний круг стал лучшим в карьере. Ранее специалист никогда не добирался даже до отметки в 35 очков.

Лучшие результаты по набранным очкам по итогам 15 туров. Фото "СЭ"

«Зенит» завершил первый круг с разностью мячей 44-5. Атака сине-бело-голубых установила новый рекорд чемпионатов России. Ранее 40 голов получалось забить только у «Спартака» Олега Романцева в 1993 году.

В прошлом сезоне зенитовцы вплотную подбирались к результату красно-белых, а сейчас уверенно его перекрыли. Интересно, что «Спартак» Гильермо Абаскаля попал в историческую пятерку с 37 голами, показав третий результат в XXI веке.

Лучшая атака в 15 турах чемпионата России. Фото "СЭ"

По качеству обороны «Зенит» — 2022/23 делит второе место в истории с «Рубином» Курбана Бердыева. Надежнее в защите играл только «Локомотив» — 2005, который в 15 турах пропустил всего лишь три гола. Кстати, ни казанцы, ни железнодорожники в тех сезонах не смогли выиграть золото, довольствовавшись только бронзовыми медалями.

Лучшая оборона в 15 турах чемпионата России. Фото "СЭ"

Противоположностью «Зенита» в этом сезоне выступает «Торпедо», которое в 15 турах набрало всего-навсего шесть очков. Хуже первый круг проводили только совершенно безнадежные «Тюмень» — 1998 и нижегородский «Локомотив» — 2000.

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Не удалось спастись и «Ротору» — 2004 с «Анжи» — 2013/14, которые в свое время показали результат, идентичный торпедовскому.

Худший результат по набранным очкам по итогам 15 туров. Фото "СЭ"

Атака черно-белых тоже не производит впечатления. В первом круге торпедовцы забили семь голов. Меньше в истории чемпионатов России забивали только «Факел» — 1997, «Арсенал» — 2016/17, все тот же нижегородский «Локо» — 2000 и «Урал» — 2021/22. Причем туляки и уральцы, несмотря на слабость атаки, в результате смогли спастись от вылета.

Худшая атака в 15 турах чемпионата России. Фото "СЭ"

Звание худшей обороны нынешнего чемпионата делят «Оренбург» и «Химки», пропускающие по 2,27 гола за игру.

За предыдущие 30 сезонов чаще позволяли отличиться соперникам лишь «Ростов» — 2014/15 (на один мяч) и «Тюмень» — 1998, в воротах которой побывало целых 43 мяча.

Худшая оборона в 15 турах чемпионата России. Фото "СЭ"

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⚽ Футбол. ЛЧ
Ливерпуль
Наполи

Х2

29%

1.91

П1

22%

1.95

ТМ 3.5

15%

2.15
⚽ Футбол. ЛЧ
Бавария
Интер

ТМ 3.5

26%

1.83

Ф1(-1.5)

19%

2.10

П1

18%

1.47
⚽ Футбол. ЛЧ
Ювентус
ПСЖ

П2

25%

1.68

ТБ 2.5

24%

1.66

Ф2(-1)

16%

2.02
РПЛ
ФК Зенит
ФК Оренбург
ФК Торпедо (Москва)
ФК Химки
8
37
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
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Квинси Промес

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 12
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Оренбург

 11
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Зенит

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П
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