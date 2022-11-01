«Зенит» побил «вечный» рекорд «Спартака». Лучший результат Семака. Итоги первого круга РПЛ
Завершившийся первый круг РПЛ по ряду показателей стал рекордным в истории российских чемпионатов.
Скажем, «Зенит» набрал 39 очков, повторив высший показатель турнира, который до этого был у «Спартака-Алания» — 1995 и «Зенита» — 2010. Для Сергея Семака, выигравшего четыре последних чемпионата России, нынешний круг стал лучшим в карьере. Ранее специалист никогда не добирался даже до отметки в 35 очков.
«Зенит» завершил первый круг с разностью мячей 44-5. Атака сине-бело-голубых установила новый рекорд чемпионатов России. Ранее 40 голов получалось забить только у «Спартака» Олега Романцева в 1993 году.
В прошлом сезоне зенитовцы вплотную подбирались к результату красно-белых, а сейчас уверенно его перекрыли. Интересно, что «Спартак» Гильермо Абаскаля попал в историческую пятерку с 37 голами, показав третий результат в XXI веке.
По качеству обороны «Зенит» — 2022/23 делит второе место в истории с «Рубином» Курбана Бердыева. Надежнее в защите играл только «Локомотив» — 2005, который в 15 турах пропустил всего лишь три гола. Кстати, ни казанцы, ни железнодорожники в тех сезонах не смогли выиграть золото, довольствовавшись только бронзовыми медалями.
Противоположностью «Зенита» в этом сезоне выступает «Торпедо», которое в 15 турах набрало всего-навсего шесть очков. Хуже первый круг проводили только совершенно безнадежные «Тюмень» — 1998 и нижегородский «Локомотив» — 2000.
Не удалось спастись и «Ротору» — 2004 с «Анжи» — 2013/14, которые в свое время показали результат, идентичный торпедовскому.
Атака черно-белых тоже не производит впечатления. В первом круге торпедовцы забили семь голов. Меньше в истории чемпионатов России забивали только «Факел» — 1997, «Арсенал» — 2016/17, все тот же нижегородский «Локо» — 2000 и «Урал» — 2021/22. Причем туляки и уральцы, несмотря на слабость атаки, в результате смогли спастись от вылета.
Звание худшей обороны нынешнего чемпионата делят «Оренбург» и «Химки», пропускающие по 2,27 гола за игру.
За предыдущие 30 сезонов чаще позволяли отличиться соперникам лишь «Ростов» — 2014/15 (на один мяч) и «Тюмень» — 1998, в воротах которой побывало целых 43 мяча.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|15
|12
|3
|0
|44-5
|39
|
2
|Спартак
|15
|10
|2
|3
|37-16
|32
|
3
|ЦСКА
|15
|8
|5
|2
|29-15
|29
|
4
|Ростов
|15
|8
|5
|2
|27-21
|29
|
5
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
6
|Краснодар
|15
|7
|3
|5
|27-21
|24
|
7
|Ахмат
|15
|7
|2
|6
|23-23
|23
|
8
|Оренбург
|15
|7
|1
|7
|28-34
|22
|
9
|Сочи
|15
|6
|3
|6
|24-31
|21
|
10
|Урал
|15
|5
|2
|8
|17-26
|17
|
11
|Кр. Советов
|15
|4
|5
|6
|17-22
|17
|
12
|Н. Новгород
|15
|3
|4
|8
|18-27
|13
|
13
|Факел
|15
|1
|9
|5
|18-28
|12
|
14
|Локомотив
|15
|3
|3
|9
|17-30
|12
|
15
|Химки
|15
|2
|3
|10
|14-34
|9
|
16
|Торпедо
|15
|1
|3
|11
|7-26
|6
|4.11
|19:00
|
Химки – Оренбург
|- : -
|5.11
|14:00
|
Сочи – Спартак
|- : -
|5.11
|16:30
|
Зенит – Ахмат
|- : -
|5.11
|16:30
|
Факел – Краснодар
|- : -
|5.11
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|- : -
|6.11
|14:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|6.11
|16:30
|
Торпедо – Кр. Советов
|- : -
|6.11
|19:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|12
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|14
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2