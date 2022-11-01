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Какой Промес мощнее — нынешний или в чемпионском сезоне при Каррере? Исследование «СЭ»

Марк Бессонов
Корреспондент отдела футбола
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Квинси Промес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Квинси не собирается сдавать.

Когда зимой-2021 Промес вернулся в «Спартак», многие наверняка задались вопросом: а не приехал ли Квинси просто доигрывать? Голландец провел несколько сезонов в Европе и мог вернуться немотивированным, да и отъезд из «Аякса» получился во многом вынужденный из-за той самой истории с поножовщиной.

С тех пор прошло почти два года, и можно сделать однозначный вывод: Промес точно не приехал валять дурака. Прошлый сезон для Квинси, как и для всей команды, получился средним — 12 голов и 5 ассистов (что не помешало ему получить приз лучшему игроку сезона в команде). К концу октября этого розыгрыша на его счету уже 15 голов и 7 результативных передач. Промес — единоличный лидер бомбардирской гонки РПЛ, лидер «Спартака» и вообще один из самых ярких игроков чемпионата.

Мы решили сравнить нынешнего Квинси с ним самим образца чемпионского сезона-2016/17, когда им интересовались «Ливерпуль» и «Арсенал». Для этого мы изучили его статистические показатели по ключевым элементам игры. Выводы получились необычными.

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Голы и удары

Начнем с главного для игрока атаки. В этом сезоне Промес просто феерит — по среднему числу голов за игру это и вовсе его лучший сезон в карьере. По этому показателю он превосходит свои же достижения сезона-2016/17 почти в два раза! Квинси играет сейчас куда более остро у ворот, о чем говорит статистика ожидаемых голов: 0,62-0,46 по xG (ожидаемые голы), 0,51-0,32 по NPxG (ожидаемые голы без учета пенальти). Плюс вырос процент реализации — с 15% тогда до 22% сейчас.

Сравнительная статистика голов и ударов Промеса в сезонах-2016/17 и -2022/23. Фото "СЭ"

Помимо роскошной формы Квинси, это объясняется двумя факторами. Первый — чисто субъективный. «Спартак» Карреры по сравнению с командой Абаскаля на треть меньше забивал и бил по воротам (1,53 гола за игру тогда и 2,4 сейчас). Команда создавала меньше голевых моментов, а сам Промес из-за травмы и последующего набора формы осенью 2016-го установил рекордную для себя на тот момент безголевую серию из 7 матчей подряд.

Второй фактор — тактический. У Карреры Промес играл ближе к флангу, а Абаскаль предпочитает использовать его ближе к центру атаки, иногда в прямой паре с Соболевым. Отсюда — возросшее число касаний и ударов из пределов штрафной. Плюс ко всему в чемпионском сезоне Квинси регулярно появлялся на правом фланге, откуда не так удобно смещаться и бить с нерабочей левой ноги.

Тепловая карта действий Квинси Промеса. Фото Sofascore
Тепловая карта действий Квинси Промеса.
Sofascore

«Именно Абаскаль открыл во мне не флангового игрока, а плеймейкера и одновременно центрфорварда, особенно в нашей нынешней схеме, — признавался недавно Промес. — Я в большей степени действую как центральный нападающий. И, должен отметить, тренер дает мне много свободы, чтобы я мог находить пространство в атаке. Даже в нынешней позиции я могу часто смещаться на правый или левый фланг. Так что мы как команда опаснее, когда я начинаю в центре. Но все игроки атакующей линии меняют друг друга».

Передачи и влияние на игру

Само собой, роль Промеса на поле никогда не ограничивалась забитыми мячами. От игрока его позиции ждут постоянного обострения и создания моментов для партнеров. Сезон-2016/17 Квинси закончил лидером по системе «гол + пас» (12+9). Сейчас на его счету уже 7 ассистов, так что наверняка голландец перекроет свой показатель.

Сравнительная статистика передач и влияния на игру Промеса в сезонах-2016/17 и -2022/23. Фото "СЭ"

По реальным и ожидаемым ассистам (xA) Промес превосходит самого себя образца чемпионского сезона. Но тут стоит отметить, что Квинси стал штатным исполнителем стандартных положений, следовательно — чаще подает со штрафных и угловых. При этом среднее число касаний мяча и передач за игру осталось плюс-минус тем же. Просто чуть изменились настройки — у Карреры Промес чаще вспахивал бровку, у Абаскаля же имеет более свободную роль и чаще работает в центральной зоне, откуда отдает проникающие передачи.

О большей вовлеченности Промеса в командные взаимодействия при позиционных атаках говорят и цифры продвинутой статистики. Показатель xGChain (xG атак, в которых тем или иным образом поучаствовал футболист) вырос чуть ли не вдвое, xGBuildup (xG атак, в которых поучаствовал футболист, не считая эпизодов с ударами или пасами под удар) тоже подрос. Это говорит о том, что Промес больше влияет на построение атак и чаще становится вовлечен в комбинации. Правда, говорить о каком-то выдающемся прогрессе Квинси в этих компонентах не приходится — скорее, это отображение изменения его роли на поле.

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Единоборства и дриблинг

Чисто визуально Промес уже не дает того объема взрывного движения, как в чемпионском сезоне, — не так часто носится по бровке и отрабатывает в обороне. Подтверждают это и цифры по отборам и перехватам за игру.

Сравнительная статистика единоборств Промеса в сезонах-2016/17 и -2022/23. Фото "СЭ"

При Каррере врач «Спартака» Михаил Вартапетов называл Промеса в тройке лучших футболистов команды по выносливости вместе с Глушаковым и Тимофеевым. Тогда от него требовалось чаще вступать в единоборства без мяча и возвращаться на свою половину поля, теперь же Квинси чаще остается на передней линии, чтобы в случае контратаки открыться в свободную зону, а за оборону фланга отвечают крайний защитник и один из центральных хавбеков.

Что касается дриблинга, тот тут все не так однозначно. В сезоне-2016/17 Промес постоянно брал игру на себя и обыгрывал соперников на фланге для смещения в центр. В этом же сезоне Квинси реже вступает в прямые единоборства и чаще теряет мяч. Опять же, это можно связать с тем, что голландец теперь чаще встречается с мячом в центральных зонах.

Вывод

По сравнению с сезоном-2016/17 сейчас мы видим другого Промеса. Он реже идет в обводку, реже исполняет слаломные проходы по флангу, зато мощно прибавил в плане голов и влияния на командную игру. Можно ли говорить, что нынешний Квинси сильнее прошлого? Вопрос спорный, особенно учитывая падение уровня РПЛ. Но определенно спартаковский любимец стал более зрелым и разносторонним футболистом, способным исполнять разные задачи. «Спартаку» неимоверно повезло, что Промес вернулся в Россию с той же спортивной злостью, что раньше. Играть в футбол ему пока точно не надоело.

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