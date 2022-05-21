Футбол
Тинькофф РПЛ
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 22:10

«Уверен, в еврокубках выступили бы достойно». Ротенберг — о серебре «Сочи», борьбе с «Зенитом», Федотове, Кассьерре и Дзюбе

Виталий Айрапетов
,  
Мария Куцубеева
,  
Артем Бухаев
,  
Антон Иванов
Читать «СЭ» в
«Сочи» празднует серебряные медали РПЛ.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Владимир Федотов — король вечера.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Кристиан Нобоа.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
1/3
Интервью «СЭ» дал президент «Сочи» Борис Ротенберг.

Серебро

— Наверное, даже в самых смелых фантазиях не могли представить, что матч с «Динамо» закончится с таким счетом? — первый вопрос Ротенбергу.

— Я ждал от нашей команды качественной игры. Но такой счет, конечно... Очень приятный сюрприз. Знал, что будет борьба с «Динамо». Но мы так красиво сыграли! Можно сказать, что кистью Айвазовского написали этот матч. Знаете, это была игра мирового уровня! Какие пасы, какое движение! Зрителям, ценителям футбола на радость. Здорово, что в российском футболе есть такие матчи. Они доставляют истинное удовольствие.

— За счет чего удалось разгромить «Динамо»?

— За счет целеустремленности, самоотдачи. Понимаете, нам удалось создать именно команду. Каждый знает свое место, каждый четко выполняет свой маневр. Все работают на общую идею, никто не перетягивает на себя. Это дорогого стоит! Сегодня у нас были изменения в стартовом составе. С первых минут вышел Ангбан. И как он сыграл!

Матео Кассьерра и&nbsp;Игорь Лещук в&nbsp;матче &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Сочи&raquo; (1:5). «Динамо» безропотно отдало серебро «Сочи». Болельщики со страхом ждут кубкового финала со «Спартаком»

— Нобоа — лучший игрок РПЛ?

— Конечно. Без вопросов.

— Кассьерра оформил хет-трик. Он остается в «Сочи»? Пишут, что его зовут в «Рейнджерс».

— Да, к нему есть интерес со стороны европейских клубов. Но ему нравится в «Сочи». Он сам не изъявляет желания нас покинуть. Но в футболе все возможно. Надо же понимать, что спортсменам надо расти, прогрессировать. Хотелось бы показать себя в еврокубках, но... Наши ребята достойны еврокубков. Я уверен, что они бы там выступили солидно. Мы демонстрируем хорошую игру, которую не стыдно показать на международной арене.

— А какая тогда у вас мотивация без участия в еврокубках?

— Значит, надо развиваться внутри страны, дальше совершенствовать свой футбол. Думать и о будущем, о детях, привлекать их в наш спорт. А там — жизнь изменится. Спорт должен быть вне политики. Не знаю, почему этого не понимают на Западе. Странные вещи...

— Вы готовы побороться с «Зенитом» за чемпионство?

— Для нас на первом плане стоит спортивный принцип. Мы хотим побеждать в каждой игре. Это наше кредо. А какой уж будет конечный результат? Покажет время. Главное, чтобы у нас сохранилась единая команда.

— А Владимир Федотов продолжит ее тренировать? Его ведь сватают то в «Спартак», то в ЦСКА.

— У меня есть уверенность, что он останется. Судя по тому, как мы двигаемся вперед, развиваемся, как к нему команда относится, как он к ней относится, я и делаю такой вывод. Думаю, каких-то серьезных вопросов не возникнет.

— Значит, не уйдет?

— У меня есть такая уверенность.

Кристиан Нобоа. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Кристиан Нобоа.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Дзюба и Кокорин

— Ожидали, что по итогам сезона окажетесь выше всех московских команд?

— Знаете, после завершения первой части чемпионата мы были на пятом месте. Про нас всякое писали... Комментаторы, дикторы, блогеры. Да все подряд... Столько было скепсиса! Я поговорил тогда с ребятами. Заметил им, что пятое место — это наша точка отсчета. Вот с нее мы и начали свое движение. Понимал, что мы достойны занять более высокую позицию. Ребята меня услышали.

— Но следующая цель — чемпионство?

— Мы идем от игры к игре. Главное — побеждать в каждом матче.

— «Сочи» называли фарм-клубом «Зенита». Что бы вы ответили всем, кто так говорил?

— В Сочи была «Жемчужина», и весь Краснодарский край приходил смотреть на эту команду. У меня появилась мысль перенести из Санкт-Петербурга сюда команду. Тем более после Олимпиады-2014 был готов стадион.

— Не планируется ли сокращение бюджета клуба?

— Жизнь покажет. Пока работаем.

21&nbsp;мая. &laquo;Нижний Новгород&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. У Дзюбы — ноль ударов за 90 минут. Это его последний матч за «Зенит»?

— Артем Дзюба может уйти из «Зенита» в ближайшее время. Готовы его позвать в «Сочи»?

— Не слышал об этом. Я же такие вопросы не решаю. Не я беру человека в команду. Есть тренерский состав, который подбирает футболистов исходя из своей концепции. Чтобы, не дай бог, не сломать то, что есть. И двигаться только вперед. Я могу только поделиться своим мнением, порекомендовать к кому-то присмотреться. Не более того. Так что я даже не буду комментировать эту ситуацию.

— Если Кокорин вернется, заберете в «Сочи»?

— Саша там играет, правда, не всегда выходит. Даже если я хочу кого-то забрать, то в клубе есть тренер, который смотрит на игроков и создает костяк команды.

Владимир Федотов — король вечера. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Владимир Федотов — король вечера.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Расширение РПЛ

— Какова ваша позиция по поводу расширения РПЛ и создания Кубка лиги?

— Я всю жизнь в спорте и всегда за спортивный принцип! Он таков: две команды отправляются в стыковые матчи, две вылетают, вот и все.

— Шамиль Газизов утверждает, что наша страна достойна 20 и более команд. Вы не считаете, что из-за санкций УЕФА лигу нужно расширять?

— Тут нужно смотреть на экономику, насколько команды могут получить финансирование. Многие клубы проседают к концу сезона из-за недостатка финансов. Я считаю, что нужно оставлять 16 команд и думать о том, как можно вернуться в Европу.

РПЛ, 30-й тур: все матчи в&nbsp;одном онлайн. РПЛ: «Сочи» разгромил «Динамо» в матче за серебро, «Уфа» и промах с пенальти отправили «Рубин» в ФНЛ. Онлайн-трансляция 30-го тура

— Что вы думаете о возможных выступлениях в Азии?

— Нам надо развиваться. Чем больше команд будет привлечено в РПЛ из СНГ или Азии, тем лучше. К ним тоже приезжают хорошие футболисты.

— А команды из Донбасса должны играть?

— А почему нет? Но надо смотреть регламент. Риск санкций от УЕФА? Надо смотреть, как будут развиваться события. Спорт должен быть вне политики.

Трагедия Леонида Слуцкого и&nbsp;триумф Владимира Федотова. Ядерный финиш РПЛ! Слуцкий вылетел в ФНЛ в драматичной концовке, «Сочи» забрал серебро у «Динамо»

— Как развиваться хорошей команде в РПЛ в условиях закрытой комнаты? Например, меньше скаутов будут смотреть на наших игроков, потому что они играют только во внутреннем чемпионате.

— Все будет зависеть от того, какой будет принят регламент по иностранцам в командах. У меня никто не собирается уходить. Им все нравится, им все подходит. Скауты работают, видят, как происходит развитие.

— А Ивелин Попов?

— Он, может, и хотел бы остаться, но травмы преследуют и возраст. Получилось так, что он может поиграть дома. Ради бога. Если у него получится, пусть играет.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Вулверхэмптон Уондерерс

П1

34%

1.15

ТБ 2.5

20%

1.43

Обе забьют - да

13%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Сочи 5
Матч завершен

Х

25%

3.60

П1

20%

2.14

Обе забьют - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Химки 2
Спартак 1
Матч завершен

П2

24%

2.20

Обе забьют - да

16%

1.64

Х

19%

3.90
Артем Дзюба
Владимир Федотов (тренер, ФК Сочи)
Матео Кассьерра
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Сочи
Борис Ротенберг-старший
4
7
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Русский парень зажигает на чемпионате мира, куда не пустили Россию! Пока он ярче всех звезд из НХЛ
Слуцкий — главный провал сезона в РПЛ. За постоянными жалобами на судей и легионеров тренер не заметил, как похоронил «Рубин»
Материалы сюжета: РПЛ, 30-й тур: «Нижний Новгород» — «Зенит», «Динамо» — «Сочи» и другие матчи
Хавбек «Нижнего» Калинский стал лучшим в РПЛ по победным голам
Джанаев — о феномене «Сочи»: «Федотов сказал: будем строить семью. Надеюсь, он останется»
Канчельскис поздравил «Сочи» со вторым местом в РПЛ
Губерниев — о серебре «Сочи»: «Очень рад за них, они молодцы»
Позор «Рубина»: клуб вылетел в ФНЛ, а Слуцкий сбежал от вопросов журналистов
Хохлов считает, что «Сочи» заслуженно занял второе место в РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Позор «Рубина»: клуб вылетел в ФНЛ, а Слуцкий сбежал от вопросов журналистов

Джанаев — о феномене «Сочи»: «Федотов сказал: будем строить семью. Надеюсь, он останется»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости