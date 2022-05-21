«Уверен, в еврокубках выступили бы достойно». Ротенберг — о серебре «Сочи», борьбе с «Зенитом», Федотове, Кассьерре и Дзюбе

Серебро

— Наверное, даже в самых смелых фантазиях не могли представить, что матч с «Динамо» закончится с таким счетом? — первый вопрос Ротенбергу.

— Я ждал от нашей команды качественной игры. Но такой счет, конечно... Очень приятный сюрприз. Знал, что будет борьба с «Динамо». Но мы так красиво сыграли! Можно сказать, что кистью Айвазовского написали этот матч. Знаете, это была игра мирового уровня! Какие пасы, какое движение! Зрителям, ценителям футбола на радость. Здорово, что в российском футболе есть такие матчи. Они доставляют истинное удовольствие.

— За счет чего удалось разгромить «Динамо»?

— За счет целеустремленности, самоотдачи. Понимаете, нам удалось создать именно команду. Каждый знает свое место, каждый четко выполняет свой маневр. Все работают на общую идею, никто не перетягивает на себя. Это дорогого стоит! Сегодня у нас были изменения в стартовом составе. С первых минут вышел Ангбан. И как он сыграл!

— Нобоа — лучший игрок РПЛ?

— Конечно. Без вопросов.

— Кассьерра оформил хет-трик. Он остается в «Сочи»? Пишут, что его зовут в «Рейнджерс».

— Да, к нему есть интерес со стороны европейских клубов. Но ему нравится в «Сочи». Он сам не изъявляет желания нас покинуть. Но в футболе все возможно. Надо же понимать, что спортсменам надо расти, прогрессировать. Хотелось бы показать себя в еврокубках, но... Наши ребята достойны еврокубков. Я уверен, что они бы там выступили солидно. Мы демонстрируем хорошую игру, которую не стыдно показать на международной арене.

— А какая тогда у вас мотивация без участия в еврокубках?

— Значит, надо развиваться внутри страны, дальше совершенствовать свой футбол. Думать и о будущем, о детях, привлекать их в наш спорт. А там — жизнь изменится. Спорт должен быть вне политики. Не знаю, почему этого не понимают на Западе. Странные вещи...

— Вы готовы побороться с «Зенитом» за чемпионство?

— Для нас на первом плане стоит спортивный принцип. Мы хотим побеждать в каждой игре. Это наше кредо. А какой уж будет конечный результат? Покажет время. Главное, чтобы у нас сохранилась единая команда.

— А Владимир Федотов продолжит ее тренировать? Его ведь сватают то в «Спартак», то в ЦСКА.

— У меня есть уверенность, что он останется. Судя по тому, как мы двигаемся вперед, развиваемся, как к нему команда относится, как он к ней относится, я и делаю такой вывод. Думаю, каких-то серьезных вопросов не возникнет.

— Значит, не уйдет?

— У меня есть такая уверенность.

Кристиан Нобоа. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Дзюба и Кокорин

— Ожидали, что по итогам сезона окажетесь выше всех московских команд?

— Знаете, после завершения первой части чемпионата мы были на пятом месте. Про нас всякое писали... Комментаторы, дикторы, блогеры. Да все подряд... Столько было скепсиса! Я поговорил тогда с ребятами. Заметил им, что пятое место — это наша точка отсчета. Вот с нее мы и начали свое движение. Понимал, что мы достойны занять более высокую позицию. Ребята меня услышали.

— Но следующая цель — чемпионство?

— Мы идем от игры к игре. Главное — побеждать в каждом матче.

— «Сочи» называли фарм-клубом «Зенита». Что бы вы ответили всем, кто так говорил?

— В Сочи была «Жемчужина», и весь Краснодарский край приходил смотреть на эту команду. У меня появилась мысль перенести из Санкт-Петербурга сюда команду. Тем более после Олимпиады-2014 был готов стадион.

— Не планируется ли сокращение бюджета клуба?

— Жизнь покажет. Пока работаем.

— Артем Дзюба может уйти из «Зенита» в ближайшее время. Готовы его позвать в «Сочи»?

— Не слышал об этом. Я же такие вопросы не решаю. Не я беру человека в команду. Есть тренерский состав, который подбирает футболистов исходя из своей концепции. Чтобы, не дай бог, не сломать то, что есть. И двигаться только вперед. Я могу только поделиться своим мнением, порекомендовать к кому-то присмотреться. Не более того. Так что я даже не буду комментировать эту ситуацию.

— Если Кокорин вернется, заберете в «Сочи»?

— Саша там играет, правда, не всегда выходит. Даже если я хочу кого-то забрать, то в клубе есть тренер, который смотрит на игроков и создает костяк команды.

Владимир Федотов — король вечера. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Расширение РПЛ

— Какова ваша позиция по поводу расширения РПЛ и создания Кубка лиги?

— Я всю жизнь в спорте и всегда за спортивный принцип! Он таков: две команды отправляются в стыковые матчи, две вылетают, вот и все.

— Шамиль Газизов утверждает, что наша страна достойна 20 и более команд. Вы не считаете, что из-за санкций УЕФА лигу нужно расширять?

— Тут нужно смотреть на экономику, насколько команды могут получить финансирование. Многие клубы проседают к концу сезона из-за недостатка финансов. Я считаю, что нужно оставлять 16 команд и думать о том, как можно вернуться в Европу.

— Что вы думаете о возможных выступлениях в Азии?

— Нам надо развиваться. Чем больше команд будет привлечено в РПЛ из СНГ или Азии, тем лучше. К ним тоже приезжают хорошие футболисты.

— А команды из Донбасса должны играть?

— А почему нет? Но надо смотреть регламент. Риск санкций от УЕФА? Надо смотреть, как будут развиваться события. Спорт должен быть вне политики.

— Как развиваться хорошей команде в РПЛ в условиях закрытой комнаты? Например, меньше скаутов будут смотреть на наших игроков, потому что они играют только во внутреннем чемпионате.

— Все будет зависеть от того, какой будет принят регламент по иностранцам в командах. У меня никто не собирается уходить. Им все нравится, им все подходит. Скауты работают, видят, как происходит развитие.

— А Ивелин Попов?

— Он, может, и хотел бы остаться, но травмы преследуют и возраст. Получилось так, что он может поиграть дома. Ради бога. Если у него получится, пусть играет.