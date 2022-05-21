«Динамо» безропотно отдало серебро «Сочи». Болельщики со страхом ждут кубкового финала со «Спартаком»

Команда Владимира Федотова разгромила бело-голубых в Петровском парке — 5:1.

1994 год. Главный тренер — Константин Бесков. «Динамо» берет серебро.

Семилетний Шунин в том году пошел в школу бело-голубых, Смолову было четыре года, до рождения Лещука оставалось пару лет, а Захарян появится на свет только через девять лет.

С тех пор «Динамо» второе место не занимало. А «Сочи», которому нет и четырех лет, вообще впервые забралось в призы, при этом в последнем туре в очном матче имело возможность подняться на вторую строчку. Календарь предложил двум клубам напрямую разобраться, кто больше достоин стать вице-чемпионом.

Встреча в Петровском парке дала однозначный ответ. Команда Владимира Федотова оказалась на голову выше. Гости катком переехали москвичей.

Интересно, что случилось с «Динамо»? Сандро Шварц и компания натужно проводили весеннюю часть дистанции РПЛ, растеряв преимущество в восемь очков за какие-то четыре тура. За три игры москвичи пропустили 11 голов, так что во встрече с «Сочи» тренерский штаб пошел на перестановку — вместо Шунина в воротах оказался Лещук.

Не помогло — голкипер пропустил четыре гола уже в первом тайме. Это стало нокаутом.

Хотя начало не сулило гостям легкой прогулки. Уже на 8-й минуте после стандарта Фомин пробил, а Нобоа подправил мяч в свои ворота — 1:0.

И даже чуть позже хозяева могли удвоить преимущество — Фомин угодил в крестовину. Но это был лишь эпизод. До конца тайма «Динамо» в обороне предстало каким-то любительским коллективом на фоне профессионалов. «Сочи» делал в атаке все что хотел, а динамовцы безуспешно пытались поймать соперника в офсайд, пропуская выходы один на один.

В начале второго тайма бело-голубые попытались устроить штурм, который прервался с удалением Лесового.

Южане совершенно заслуженно взяли серебряные медали. Команда очень стабильно прошла по сезону, довольно неожиданно став второй силой в России после «Зенита».

Шварцу же не удалось повторить результат Бескова. Бронза для молодой динамовской команды бело-голубых — хороший итог (медали не брались с 2008 года), однако запоминается последнее, а оно получилось ужасным. Пять пропущенных голов в Самаре, затем еще пять в решающем матче за серебро — крайне болезненно.

Но у «Динамо» еще есть шанс все перевернуть одной победой — в кубковом финале против «Спартака».