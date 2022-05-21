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Сегодня, 19:20

«Динамо» безропотно отдало серебро «Сочи». Болельщики со страхом ждут кубкового финала со «Спартаком»

«Динамо» проиграло «Сочи» и завоевало бронзовые медали РПЛ
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Читать «СЭ» в
Игорь Лещук в матче «Динамо» — «Сочи» (1:5).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Команда Владимира Федотова разгромила бело-голубых в Петровском парке — 5:1.
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 30-й тур
21 мая, 17:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
1:5
Сочи
Голы
Нобоа, 8 (1:0), Юсупов, 27 (1:1), Кассьерра, 33 (1:2), Кассьерра, 40 (1:3), Нобоа, 45+2 (1:4), Кассьерра, 68 (1:5)
Динамо
Лещук Варела Бальбуэна Скопинцев (Паршивлюк, 72) Евгеньев Моро (Тюкавин, 46) Захарян (Кутицкий, 72) Шиманьски (Гладышев, 72) Фомин Лесовой Смолов (Грулев, 65)
Сочи
Адамов Дркушич (Прохин, 81) Родригау Терехов Цаллагов Маргасов (Заика, 61) Юсупов (Юрганов, 80) Нобоа Макарчук Ангбан (Бурмистров, 62) Кассьерра (Мелкадзе, 69)
Предупреждения
Евгеньев 90+1’  -  Терехов 45+1’, Маргасов 58’
Удаления
Лесовой 57’
Судьи
Москалев (Воронеж) Демешко (Химки) Мухтаров (Петрозаводск)
ВАР
Сиденков (Санкт-Петербург) Болховитин (Ленинградская область)

1994 год. Главный тренер — Константин Бесков. «Динамо» берет серебро.

Семилетний Шунин в том году пошел в школу бело-голубых, Смолову было четыре года, до рождения Лещука оставалось пару лет, а Захарян появится на свет только через девять лет.

С тех пор «Динамо» второе место не занимало. А «Сочи», которому нет и четырех лет, вообще впервые забралось в призы, при этом в последнем туре в очном матче имело возможность подняться на вторую строчку. Календарь предложил двум клубам напрямую разобраться, кто больше достоин стать вице-чемпионом.

Встреча в Петровском парке дала однозначный ответ. Команда Владимира Федотова оказалась на голову выше. Гости катком переехали москвичей.

Интересно, что случилось с «Динамо»? Сандро Шварц и компания натужно проводили весеннюю часть дистанции РПЛ, растеряв преимущество в восемь очков за какие-то четыре тура. За три игры москвичи пропустили 11 голов, так что во встрече с «Сочи» тренерский штаб пошел на перестановку — вместо Шунина в воротах оказался Лещук.

Не помогло — голкипер пропустил четыре гола уже в первом тайме. Это стало нокаутом.

Хотя начало не сулило гостям легкой прогулки. Уже на 8-й минуте после стандарта Фомин пробил, а Нобоа подправил мяч в свои ворота — 1:0.

И даже чуть позже хозяева могли удвоить преимущество — Фомин угодил в крестовину. Но это был лишь эпизод. До конца тайма «Динамо» в обороне предстало каким-то любительским коллективом на фоне профессионалов. «Сочи» делал в атаке все что хотел, а динамовцы безуспешно пытались поймать соперника в офсайд, пропуская выходы один на один.

В начале второго тайма бело-голубые попытались устроить штурм, который прервался с удалением Лесового.

Южане совершенно заслуженно взяли серебряные медали. Команда очень стабильно прошла по сезону, довольно неожиданно став второй силой в России после «Зенита».

Шварцу же не удалось повторить результат Бескова. Бронза для молодой динамовской команды бело-голубых — хороший итог (медали не брались с 2008 года), однако запоминается последнее, а оно получилось ужасным. Пять пропущенных голов в Самаре, затем еще пять в решающем матче за серебро — крайне болезненно.

Но у «Динамо» еще есть шанс все перевернуть одной победой — в кубковом финале против «Спартака».

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Вулверхэмптон Уондерерс

П1

34%

1.15

ТБ 2.5

20%

1.43

Обе забьют - да

13%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Сочи 5
Матч завершен

Х

25%

3.60

П1

20%

2.14

Обе забьют - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Химки 2
Спартак 1
Матч завершен

П2

24%

2.20

Обе забьют - да

16%

1.64

Х

19%

3.90
Даниил Фомин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Сочи
8
44
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
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