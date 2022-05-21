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Ядерный финиш РПЛ! Слуцкий вылетел в ФНЛ в драматичной концовке, «Сочи» забрал серебро у «Динамо»

Отдел футбола «СЭ»
Читать «СЭ» в
Трагедия Леонида Слуцкого и триумф Владимира Федотова.
Фото «СЭ»
Леонид Слуцкий.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
1/2
Все итоги.

У «Сочи» — серебро. Это лучший результат в истории клуба

«Динамо» идеально начало матч, в котором команду устраивала ничья: Нобоа забил в свои, а через пару минут Фомин попал в крестовину. Но «Сочи» не развалился, моментально включился в игру и к перерыву смял конкурента за серебро: Юсупов разрядил пушку, Кассьерра вонзил дубль, а Нобоа исправился за автогол.

Матео Кассьерра и&nbsp;Игорь Лещук в&nbsp;матче &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Сочи&raquo; (1:5). «Динамо» безропотно отдало серебро «Сочи». Болельщики со страхом ждут кубкового финала со «Спартаком»

Во втором тайме интригу прикончил Лесовой (влетел в ахилл Ангбану шипами и оставил команду в меньшинстве), а Кассьерра добил «Динамо» — 5:1.

Финал Кубка остается последним шансом завершить турбулентный сезон яркой вспышкой: зимой от бело-голубых ждали чемпионской битвы с «Зенитом», но «Динамо» не удержало даже второе место.

«Сочи» — в большом порядке. Команда Федотова — главное открытие года в РПЛ.

Дзагоев и Фернандес трогательно попрощались с ЦСКА

На «ВЭБ Арене» провожали легенд. Алан Дзагоев свой последний матч в ЦСКА провел на фанатской трибуне. А Марио Фернандес вывел команду с капитанской повязкой (это инициатива Игоря Акинфеева) и зажигал на поле: забил «Ростову», ассистировал Гбамену, который тоже покидает Москву, и обнялся с Валерием Карпиным прямо во время матча.

21&nbsp;мая. ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Ростов&raquo;&nbsp;&mdash; 4:0. Идеальное прощание Супер Марио. Забил, создал гол и в слезах ушел под овации трибун

В прошлом туре ЦСКА выбыл из борьбы за медали, но на финише разгромил «Ростов» (4:0), прервал неудачную серию и финишировал пятым.

«Химки» обыграли «Спартак», но не избежали стыков

Тренд на голы в прощальных матчах поддержал Жиго: защитник тоже вывел команду с капитанской повязкой и отличился через 6 минут после Марио. Правда, «Спартаку» это не помогло: «Химки», которые сражались за сохранение места в премьер-лиге, еще до перерыва оформили камбэк (гол Глушакова «Спартаку» — особое событие) и удержали победу.

21&nbsp;мая. &laquo;Химки&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 2:1. Денис Глушаков. Глушаков забил «Спартаку», а «Химки» выдали камбэк. Но все равно сыграют в стыках

Но все равно сыграют в стыках — подняться выше не позволили «Нижний Новгород» (Александр Кержаков обыграл немотивированный «Зенит») и «Урал», который уверенно справился с «Арсеналом» и остался 12-м.

«Химки» же поборются за место в РПЛ с хабаровским СКА — бывшим клубом Сергея Юрана.

Драма года: «Рубин» вылетел в ФНЛ, «Уфа» — в стыках

Мы ждали огненной развязки сезона в Казани, но битва «Рубина» и «Уфы» превзошла все ожидания. Чтобы спасти кошмарный сезон, игроки и тренерский штаб Леонида Слуцкого оплатили болельщикам билеты и обеспечили рекордную посещаемость за несколько лет. С мощнейшей поддержкой «Рубин» выдал мощное начало и забил в первом тайме, отметив гол селфи в стиле Франческо Тотти.

Но дальше началась драма.

РПЛ, 30-й тур: все матчи в&nbsp;одном онлайн. РПЛ: «Сочи» разгромил «Динамо» в матче за серебро, «Уфа» и промах с пенальти отправили «Рубин» в ФНЛ. Онлайн-трансляция 30-го тура

«Уфа» сравняла в начале второго тайма, но счет 1:1 устраивал «Рубин». А на 90-й минуте вышла вперед! Дилиан Ортис выскочил один на один и отправил скамейку запасных в экстаз. Началось добавленное время — казанцы рванули вперед всей командой, включая вратаря... и заработали пенальти!

Арбитр Сергей Иванов, против работы которого были обе команды, тщательно изучал повторы у монитора, разглядел фол Урунова и показал на точку. Пенальти снова взялся исполнять Лисакович, в телефоне которого уже было победное фото из первого тайма, — и на этот раз промахнулся!

«Уфа» побеждает в эпичном матче, цепляется за РПЛ и теперь готовится к стыкам с «Оренбургом». А матч в Казани войдет в историю как один из самых драматичных моментов нашего футбола.

Остальные итоги огненной концовки сезона — коротко:

  • «Краснодар» пропустил от «Ахмата» в середине второго тайма (а мог и раньше - Агкацев потащил пенальти), но выцарапал ничью на 92-й минуте благодаря Сперцяну и закончил четвертым.

  • «Локомотив» справился с «Крыльями» на легендарном стадионе «Металлург», но остался шестым.

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Ливерпуль
Вулверхэмптон Уондерерс

П1

34%

1.15

ТБ 2.5

20%

1.43

Обе забьют - да

13%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Сочи 5
Матч завершен

Х

25%

3.60

П1

20%

2.14

Обе забьют - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Химки 2
Спартак 1
Матч завершен

П2

24%

2.20

Обе забьют - да

16%

1.64

Х

19%

3.90
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Рубин (Казань)
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
ФК Уфа
ФК Химки
Леонид Слуцкий
3
63
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
 1 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
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Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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