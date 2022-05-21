Ядерный финиш РПЛ! Слуцкий вылетел в ФНЛ в драматичной концовке, «Сочи» забрал серебро у «Динамо»
У «Сочи» — серебро. Это лучший результат в истории клуба
«Динамо» идеально начало матч, в котором команду устраивала ничья: Нобоа забил в свои, а через пару минут Фомин попал в крестовину. Но «Сочи» не развалился, моментально включился в игру и к перерыву смял конкурента за серебро: Юсупов разрядил пушку, Кассьерра вонзил дубль, а Нобоа исправился за автогол.
Во втором тайме интригу прикончил Лесовой (влетел в ахилл Ангбану шипами и оставил команду в меньшинстве), а Кассьерра добил «Динамо» — 5:1.
Финал Кубка остается последним шансом завершить турбулентный сезон яркой вспышкой: зимой от бело-голубых ждали чемпионской битвы с «Зенитом», но «Динамо» не удержало даже второе место.
«Сочи» — в большом порядке. Команда Федотова — главное открытие года в РПЛ.
Дзагоев и Фернандес трогательно попрощались с ЦСКА
На «ВЭБ Арене» провожали легенд. Алан Дзагоев свой последний матч в ЦСКА провел на фанатской трибуне. А Марио Фернандес вывел команду с капитанской повязкой (это инициатива Игоря Акинфеева) и зажигал на поле: забил «Ростову», ассистировал Гбамену, который тоже покидает Москву, и обнялся с Валерием Карпиным прямо во время матча.
В прошлом туре ЦСКА выбыл из борьбы за медали, но на финише разгромил «Ростов» (4:0), прервал неудачную серию и финишировал пятым.
«Химки» обыграли «Спартак», но не избежали стыков
Тренд на голы в прощальных матчах поддержал Жиго: защитник тоже вывел команду с капитанской повязкой и отличился через 6 минут после Марио. Правда, «Спартаку» это не помогло: «Химки», которые сражались за сохранение места в премьер-лиге, еще до перерыва оформили камбэк (гол Глушакова «Спартаку» — особое событие) и удержали победу.
Но все равно сыграют в стыках — подняться выше не позволили «Нижний Новгород» (Александр Кержаков обыграл немотивированный «Зенит») и «Урал», который уверенно справился с «Арсеналом» и остался 12-м.
«Химки» же поборются за место в РПЛ с хабаровским СКА — бывшим клубом Сергея Юрана.
Драма года: «Рубин» вылетел в ФНЛ, «Уфа» — в стыках
Мы ждали огненной развязки сезона в Казани, но битва «Рубина» и «Уфы» превзошла все ожидания. Чтобы спасти кошмарный сезон, игроки и тренерский штаб Леонида Слуцкого оплатили болельщикам билеты и обеспечили рекордную посещаемость за несколько лет. С мощнейшей поддержкой «Рубин» выдал мощное начало и забил в первом тайме, отметив гол селфи в стиле Франческо Тотти.
Но дальше началась драма.
«Уфа» сравняла в начале второго тайма, но счет 1:1 устраивал «Рубин». А на 90-й минуте вышла вперед! Дилиан Ортис выскочил один на один и отправил скамейку запасных в экстаз. Началось добавленное время — казанцы рванули вперед всей командой, включая вратаря... и заработали пенальти!
Арбитр Сергей Иванов, против работы которого были обе команды, тщательно изучал повторы у монитора, разглядел фол Урунова и показал на точку. Пенальти снова взялся исполнять Лисакович, в телефоне которого уже было победное фото из первого тайма, — и на этот раз промахнулся!
«Уфа» побеждает в эпичном матче, цепляется за РПЛ и теперь готовится к стыкам с «Оренбургом». А матч в Казани войдет в историю как один из самых драматичных моментов нашего футбола.
Остальные итоги огненной концовки сезона — коротко:
-
«Краснодар» пропустил от «Ахмата» в середине второго тайма (а мог и раньше - Агкацев потащил пенальти), но выцарапал ничью на 92-й минуте благодаря Сперцяну и закончил четвертым.
-
«Локомотив» справился с «Крыльями» на легендарном стадионе «Металлург», но остался шестым.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|23.07
|20:00
|
Ростов – Динамо
|0 : 2
|24.07
|17:30
|
Химки – Зенит
|1 : 3
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Арсенал
|3 : 1
|24.07
|20:00
|
Рубин – Спартак
|1 : 0
|25.07
|17:30
|
Урал – Краснодар
|0 : 3
|25.07
|19:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|1 : 2
|25.07
|20:00
|
ЦСКА – Уфа
|1 : 0
|26.07
|19:00
|
Н. Новгород – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0