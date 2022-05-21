Футбол
Тинькофф РПЛ
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 19:30

У Дзюбы — 0 ударов за 90 минут. Это его последний матч за «Зенит»?

Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
21 мая. «Нижний Новгород» — «Зенит» — 1:0.
Фото ФК «Зенит»
В матче с «Нижним Новгородом» форвард сине-бело-голубых не забил, а его команда уступила.
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 30-й тур
21 мая, 17:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Нижний Новгород
1:0
Зенит
Голы
Калинский, 20 (1:0)
Нижний Новгород
Гойло Масоэро Каккоев Гоцук Козлов Кравцов Шарипов (Ткачук, 68) Калинский Берковский (Горбунов, 61) Стоцкий Сулейманов (Карасев, 78)
Зенит
Одоевский Круговой Адамов Алип Барриос Кузяев Мостовой Сутормин (Столбов, 59) Оздоев Дзюба Сергеев
Предупреждения
Карасев 85’  -  Оздоев 19’
Судьи
Мешков (Дмитров) Лунев (Новосибирск) Сафьян (Москва)
ВАР
Турбин (Дмитров) Богданов (Верея)

Будущее Артема Дзюбы — одна из главных интриг только что стартовавшего межсезонья. Его контракт с «Зенитом» истекает, опция автоматического продления активирована не будет, так что он уже формально открыт для предложений.

Конечно, новое предложение может поступить и от сине-бело-голубых, поэтому безапелляционно утверждать о неминуемом уходе Дзюбы точно нельзя. Но форвард не молодеет: ему летом исполнится 34 года, а в таком возрасте большинству футболистов дают контракты на ухудшенных условиях.

«Црвена Звезда», «Фенербахче», другой российский клуб — слухов вокруг Артема много. И сам Дзюба до сих пор не знает, где продолжит карьеру. Вполне вероятно, что в том же «Зените».

РПЛ, 30-й тур: все матчи в&nbsp;одном онлайн. РПЛ: «Сочи» разгромил «Динамо» в матче за серебро, «Уфа» и промах с пенальти отправили «Рубин» в ФНЛ. Онлайн-трансляция 30-го тура

Если Дзюба останется, то наверняка будет часто выходить на поле со скамейки запасных. Он уже весной превратился в резервиста: нападающий «Зенита» после зимней паузы пять раз в РПЛ выходил на поле на замену и шесть раз с первых минут.

Шестой матч в стартовом составе — как раз с «Нижним Новгородом». Велика вероятность, что и этот матч Дзюба начал бы в запасе, если бы в отпуск не улетели все пять бразильцев. Юри Алберто по ходу весны вытеснил Артема из основы и сыгрался с другим форвардом-новичком Иваном Сергеевым.

В Нижнем Новгороде Дзюба имел шанс вновь доказать болельщикам, Семаку и самому себе, что он все еще голоден до голов и мотивирован. Год назад в похожей ситуации Дзюба оформил покер, когда в 30-м туре «Зенит» играл с «Тамбовом». Правда, там Артему нужно было забить четыре, чтобы стать лучшим бомбардиром РПЛ, а тут Гамид Агаларов уже был недосягаем.

Артем Дзюба. Анзор Кавазашвили: «Дзюба сам прекрасно понимает, что в стартовом составе «Зенита» ему уже нет места»

Может быть, яркий перфоманс даже повлиял бы на новый контракт Артема. Но мы этого уже не узнаем. Дзюба хоть и вышел на матч с капитанской повязкой, но не был похож на лидера «Зенита». Если Сергеев и Мостовой постоянно опускались вглубь для поиска передачи, то Дзюба в большинстве случаев стоял с поднятой рукой рядом с Гоцуком и просил передачу. Причем не имело значения, кто конкретно из партнеров в этот момент находился с мячом: Дзюба, например, часто просил Алипа вырезать ему длинный пас, будто казахский защитник — Ярослав Ракицкий. Но он не Ракицкий, так что Дзюба остался без лонгболлов.

Иногда длинные передачи форвард «Зенита» все-таки получал, но скидки были некачественными — не всегда в этом была вина Дзюбы, часто он просто получал плохие подачи. В целом, даже этот, усеченный состав «Зенита», играл едва ли на четверть от своих возможностей. Естественно, из-за этого страдала и атака. В первом тайме ее вообще не было видно, а во втором, когда «Нижний» опустился глубоко в оборону, ударов стало больше, но они ни к чему не приводили.

Дзюба отыграл 90 минут, но за них ни разу не пробил по воротам. Даже по меркам текущего сезона, в котором Артем не блистал, это был посредственный матч. Осталось понять, был ли он последним для Дзюбы в футболке «Зенита».

А «Нижний» воспользовался слабостью чемпиона в последнем туре и уберегся от стыковых матчей.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Вулверхэмптон Уондерерс

П1

34%

1.15

ТБ 2.5

20%

1.43

Обе забьют - да

13%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Сочи 5
Матч завершен

Х

25%

3.60

П1

20%

2.14

Обе забьют - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Химки 2
Спартак 1
Матч завершен

П2

24%

2.20

Обе забьют - да

16%

1.64

Х

19%

3.90
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Нижний Новгород
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Русский парень зажигает на чемпионате мира, куда не пустили Россию! Пока он ярче всех звезд из НХЛ
«Сочи» вырвал у «Динамо» серебро чемпионата России! «Барсы» забили команде Шварца пять мячей
Материалы сюжета: РПЛ, 30-й тур: «Нижний Новгород» — «Зенит», «Динамо» — «Сочи» и другие матчи
Гендиректор «Уфы» Газизов назвал беспределом судейство Иванова в матче с «Рубином»
Федотов ответил на вопрос о новом контракте с «Сочи»
Губерниев: «Если «Рубин» заключит трехлетний контракт со Слуцким, будут играть в любительском чемпионате Татарастана»
Алексей Березуцкий: «Горд, что мне довелось работать с Марио Фернандесом. Дзагоева провожаю с такими же чувствами»
Федотов: «Хочется опуститься с небес на землю, чтобы сохранить позиции»
Мостовой — о поражении «Динамо»: «У них, как и у «Спартака», основная задача — Кубок России»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Глушаков забил «Спартаку», а «Химки» выдали камбэк. Но все равно сыграют в стыках
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости