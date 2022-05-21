В матче с «Нижним Новгородом» форвард сине-бело-голубых не забил, а его команда уступила.

Будущее Артема Дзюбы — одна из главных интриг только что стартовавшего межсезонья. Его контракт с «Зенитом» истекает, опция автоматического продления активирована не будет, так что он уже формально открыт для предложений.

Конечно, новое предложение может поступить и от сине-бело-голубых, поэтому безапелляционно утверждать о неминуемом уходе Дзюбы точно нельзя. Но форвард не молодеет: ему летом исполнится 34 года, а в таком возрасте большинству футболистов дают контракты на ухудшенных условиях.

«Црвена Звезда», «Фенербахче», другой российский клуб — слухов вокруг Артема много. И сам Дзюба до сих пор не знает, где продолжит карьеру. Вполне вероятно, что в том же «Зените».

Если Дзюба останется, то наверняка будет часто выходить на поле со скамейки запасных. Он уже весной превратился в резервиста: нападающий «Зенита» после зимней паузы пять раз в РПЛ выходил на поле на замену и шесть раз с первых минут.

Шестой матч в стартовом составе — как раз с «Нижним Новгородом». Велика вероятность, что и этот матч Дзюба начал бы в запасе, если бы в отпуск не улетели все пять бразильцев. Юри Алберто по ходу весны вытеснил Артема из основы и сыгрался с другим форвардом-новичком Иваном Сергеевым.

В Нижнем Новгороде Дзюба имел шанс вновь доказать болельщикам, Семаку и самому себе, что он все еще голоден до голов и мотивирован. Год назад в похожей ситуации Дзюба оформил покер, когда в 30-м туре «Зенит» играл с «Тамбовом». Правда, там Артему нужно было забить четыре, чтобы стать лучшим бомбардиром РПЛ, а тут Гамид Агаларов уже был недосягаем.

Может быть, яркий перфоманс даже повлиял бы на новый контракт Артема. Но мы этого уже не узнаем. Дзюба хоть и вышел на матч с капитанской повязкой, но не был похож на лидера «Зенита». Если Сергеев и Мостовой постоянно опускались вглубь для поиска передачи, то Дзюба в большинстве случаев стоял с поднятой рукой рядом с Гоцуком и просил передачу. Причем не имело значения, кто конкретно из партнеров в этот момент находился с мячом: Дзюба, например, часто просил Алипа вырезать ему длинный пас, будто казахский защитник — Ярослав Ракицкий. Но он не Ракицкий, так что Дзюба остался без лонгболлов.

Иногда длинные передачи форвард «Зенита» все-таки получал, но скидки были некачественными — не всегда в этом была вина Дзюбы, часто он просто получал плохие подачи. В целом, даже этот, усеченный состав «Зенита», играл едва ли на четверть от своих возможностей. Естественно, из-за этого страдала и атака. В первом тайме ее вообще не было видно, а во втором, когда «Нижний» опустился глубоко в оборону, ударов стало больше, но они ни к чему не приводили.

Дзюба отыграл 90 минут, но за них ни разу не пробил по воротам. Даже по меркам текущего сезона, в котором Артем не блистал, это был посредственный матч. Осталось понять, был ли он последним для Дзюбы в футболке «Зенита».