У Дзюбы — 0 ударов за 90 минут. Это его последний матч за «Зенит»?
Будущее Артема Дзюбы — одна из главных интриг только что стартовавшего межсезонья. Его контракт с «Зенитом» истекает, опция автоматического продления активирована не будет, так что он уже формально открыт для предложений.
Конечно, новое предложение может поступить и от сине-бело-голубых, поэтому безапелляционно утверждать о неминуемом уходе Дзюбы точно нельзя. Но форвард не молодеет: ему летом исполнится 34 года, а в таком возрасте большинству футболистов дают контракты на ухудшенных условиях.
«Црвена Звезда», «Фенербахче», другой российский клуб — слухов вокруг Артема много. И сам Дзюба до сих пор не знает, где продолжит карьеру. Вполне вероятно, что в том же «Зените».
Если Дзюба останется, то наверняка будет часто выходить на поле со скамейки запасных. Он уже весной превратился в резервиста: нападающий «Зенита» после зимней паузы пять раз в РПЛ выходил на поле на замену и шесть раз с первых минут.
Шестой матч в стартовом составе — как раз с «Нижним Новгородом». Велика вероятность, что и этот матч Дзюба начал бы в запасе, если бы в отпуск не улетели все пять бразильцев. Юри Алберто по ходу весны вытеснил Артема из основы и сыгрался с другим форвардом-новичком Иваном Сергеевым.
В Нижнем Новгороде Дзюба имел шанс вновь доказать болельщикам, Семаку и самому себе, что он все еще голоден до голов и мотивирован. Год назад в похожей ситуации Дзюба оформил покер, когда в 30-м туре «Зенит» играл с «Тамбовом». Правда, там Артему нужно было забить четыре, чтобы стать лучшим бомбардиром РПЛ, а тут Гамид Агаларов уже был недосягаем.
Может быть, яркий перфоманс даже повлиял бы на новый контракт Артема. Но мы этого уже не узнаем. Дзюба хоть и вышел на матч с капитанской повязкой, но не был похож на лидера «Зенита». Если Сергеев и Мостовой постоянно опускались вглубь для поиска передачи, то Дзюба в большинстве случаев стоял с поднятой рукой рядом с Гоцуком и просил передачу. Причем не имело значения, кто конкретно из партнеров в этот момент находился с мячом: Дзюба, например, часто просил Алипа вырезать ему длинный пас, будто казахский защитник — Ярослав Ракицкий. Но он не Ракицкий, так что Дзюба остался без лонгболлов.
Иногда длинные передачи форвард «Зенита» все-таки получал, но скидки были некачественными — не всегда в этом была вина Дзюбы, часто он просто получал плохие подачи. В целом, даже этот, усеченный состав «Зенита», играл едва ли на четверть от своих возможностей. Естественно, из-за этого страдала и атака. В первом тайме ее вообще не было видно, а во втором, когда «Нижний» опустился глубоко в оборону, ударов стало больше, но они ни к чему не приводили.
Дзюба отыграл 90 минут, но за них ни разу не пробил по воротам. Даже по меркам текущего сезона, в котором Артем не блистал, это был посредственный матч. Осталось понять, был ли он последним для Дзюбы в футболке «Зенита».
А «Нижний» воспользовался слабостью чемпиона в последнем туре и уберегся от стыковых матчей.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|23.07
|20:00
|
Ростов – Динамо
|0 : 2
|24.07
|17:30
|
Химки – Зенит
|1 : 3
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Арсенал
|3 : 1
|24.07
|20:00
|
Рубин – Спартак
|1 : 0
|25.07
|17:30
|
Урал – Краснодар
|0 : 3
|25.07
|19:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|1 : 2
|25.07
|20:00
|
ЦСКА – Уфа
|1 : 0
|26.07
|19:00
|
Н. Новгород – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0