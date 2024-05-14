Клубы РПЛ интересуются полузащитником тульского «Арсенала» Левиным

Как стало известно «РБ Спорт», у 29-летнего полузащитника тульского «Арсенала» Владислава Левина есть ряд предложений от ведущих клубов первой лиги, также интерес к нему проявляют команды из РПЛ. При этом «Арсенал» предложил футболисту продление действующего соглашения.

В нынешнем сезоне Левин провел за туляков 26 матчей, забил 2 мяча и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 325 тысяч евро.