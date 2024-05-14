Клубы РПЛ интересуются полузащитником тульского «Арсенала» Левиным
Как стало известно «РБ Спорт», у 29-летнего полузащитника тульского «Арсенала» Владислава Левина есть ряд предложений от ведущих клубов первой лиги, также интерес к нему проявляют команды из РПЛ. При этом «Арсенал» предложил футболисту продление действующего соглашения.
В нынешнем сезоне Левин провел за туляков 26 матчей, забил 2 мяча и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 325 тысяч евро.
Источник: РБ Спорт
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|
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|
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|8
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|29
|
13
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|7
|8
|13
|27-41
|29
|
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|28
|6
|11
|11
|20-29
|29
|
15
|Балтика
|28
|7
|5
|16
|31-37
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|
16
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|5
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|14:00
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Динамо – Кр. Советов
|- : -
|18.05
|16:30
|
Локомотив – Факел
|- : -
|18.05
|19:00
|
Сочи – Краснодар
|- : -
|19.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|- : -
|19.05
|14:15
|
Спартак – Рубин
|- : -
|19.05
|16:30
|
Ростов – Балтика
|- : -
|19.05
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Пари НН – ЦСКА
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|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
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Джон Кордоба
Краснодар
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|
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Максим Глушенков
Локомотив
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|
|
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
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да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
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|1
|9
|
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Виктор Александров
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|1
|4
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