Зиньковский — о Европе: «Ну куда я сейчас поеду в 27 лет? Тяжело о таком думать»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский оценил перспективу оказаться в зарубежном европейском чемпионате.

«Ну куда я сейчас поеду в 27 лет? В нынешней ситуации мои хотелки уже ни на что не влияют. Тяжело о таком думать. Потому что сейчас это в принципе невозможно. Хотя мне было бы интересно пожить в Европе и посмотреть, как там устроена жизнь», — приводит Sport24 слова футболиста.

Зиньковский с 2022 года выступает за «Спартак». В текущем сезоне он провел 25 матчей в РПЛ, отметился 3 голами и 4 результативными передачами.

Российские клубы и сборная с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА.