Главный тренер «Пари НН» Илич заявил, что готов пригласить Мостового на стажировку
Главный тренер «Пари НН» Саша Илич в интервью «СЭ» ответил на вопрос, готов ли пригласить бывшего партнера по испанской «Сельте» Александра Мостового на стажировку в нижегородский клуб.
— Юран был готов принять вашего давнего приятеля Мостового на стажировку. А вы?
— Я тоже готов, никаких проблем! Он — отличный парень и много помогал мне в «Сельте», всегда был добр. Я только за то, чтобы ему помочь с этим. Добро пожаловать!
— Вы сказали, что тренерский штаб может стать шире. Мостовой — главный кандидат?
— Для него — все что угодно!
— Мостовой рассказывал мне, что в «Сельте» вы понимали русский.
— Думаю, более половины того, что вы скажете на русском, я и сейчас пойму. Все-таки наши языки очень похожи. Надеюсь, что день за днем я буду прогрессировать в изучении.
В субботу, 4 мая, 46-летний сербский специалист подписал контракт с «Пари НН» до 2025 года. На посту главного тренера команды он сменил Сергея Юрана.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|15
|5
|6
|44-23
|50
|
2
|Краснодар
|26
|14
|8
|4
|41-25
|50
|
3
|Динамо
|26
|13
|8
|5
|43-33
|47
|
4
|Спартак
|26
|12
|6
|8
|37-31
|42
|
5
|Локомотив
|26
|10
|11
|5
|44-37
|41
|
6
|Кр. Советов
|26
|11
|7
|8
|43-35
|40
|
7
|Ростов
|26
|11
|7
|8
|39-39
|40
|
8
|ЦСКА
|26
|9
|11
|6
|45-36
|38
|
9
|Рубин
|26
|10
|7
|9
|24-31
|37
|
10
|Ахмат
|26
|8
|5
|13
|29-38
|29
|
11
|Пари НН
|26
|8
|4
|14
|25-38
|28
|
12
|Факел
|26
|6
|9
|11
|19-28
|27
|
13
|Балтика
|26
|7
|5
|14
|28-32
|26
|
14
|Оренбург
|26
|6
|8
|12
|29-35
|26
|
15
|Урал
|26
|6
|7
|13
|25-40
|25
|
16
|Сочи
|26
|4
|8
|14
|26-40
|20
|4.05
|17:00
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|4.05
|19:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|5.05
|16:30
|
Динамо – Сочи
|- : -
|5.05
|19:00
|
Пари НН – Спартак
|- : -
|6.05
|15:45
|
Урал – Балтика
|- : -
|6.05
|18:00
|
Факел – Зенит
|- : -
|6.05
|20:30
|
ЦСКА – Рубин
|- : -
|6.05
|20:30
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|13
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|21
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3