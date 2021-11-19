«Зенит» — «Нижний Новгород»: Миладинович ошибочно наказан 11-метровым, хорошо, что в РПЛ есть видеоарбитры
На 27-й минуте матча 15-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Нижний Новгород» арбитр Павел Кукуян серьезно ошибся, назначив пенальти в ворота гостей после падения Александра Ерохина. Судья решил, что его сбил Иван Миладинович, хотя защитник никаких нарушений не допустил.
На помощь Кукуяну пришли его видеоассистенты Павел Шадыханов и Денис Березнов. Затем после самостоятельного изучения видеозаписи судья быстро отменил 11-метровый удар.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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