«Зенит» не проигрывает уже 22 тура
Победив ЦСКА (2:0), «Зенит» продлил беспроигрышную серию в Тинькофф чемпионате России до 22 матчей. Только три команды в российской истории обходились без неудач дольше. По 26 туров не уступали «Спартак» в сезоне-1993 и «Зенит» на стыке сезонов-2009 и -2010. Лучший результат в истории турнира в 2004-2005 годах установил «Локомотив», который не уступал в 27 матчах кряду. (Кирилл Бурдаков)
Самые продолжительные беспроигрышные серии в чемпионатах России
|
Клуб
|
Годы
|
Тренеры
|
И
|
В
|
Н
|
М
|
Локомотив
|
2004-2005
|
Юрий Семин, Владимир Эштреков
|
27
|
18
|
9
|
41-8
|
Зенит
|
2009-2010
|
Анатолий Давыдов, Лучано Спаллетти
|
26
|
19
|
7
|
49-14
|
Спартак
|
1993
|
Олег Романцев
|
26
|
17
|
9
|
67-13
|
Спартак
|
1999-2000
|
Олег Романцев
|
22
|
19
|
3
|
63-18
|
Зенит
|
2019-2020
|
Сергей Семак
|
22
|
18
|
4
|
53-14
|
Спартак
|
2006-2007
|
Владимир Федотов
|
22
|
12
|
10
|
34-19
|
ЦСКА
|
2015
|
Леонид Слуцкий
|
21
|
16
|
5
|
44-15
|
Спартак
|
1994-1995
|
Олег Романцев
|
20
|
13
|
7
|
48-17