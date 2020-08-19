«Зенит» не проигрывает уже 22 тура

Победив ЦСКА (2:0), «Зенит» продлил беспроигрышную серию в Тинькофф чемпионате России до 22 матчей. Только три команды в российской истории обходились без неудач дольше. По 26 туров не уступали «Спартак» в сезоне-1993 и «Зенит» на стыке сезонов-2009 и -2010. Лучший результат в истории турнира в 2004-2005 годах установил «Локомотив», который не уступал в 27 матчах кряду. (Кирилл Бурдаков)

Самые продолжительные беспроигрышные серии в чемпионатах России