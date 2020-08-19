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«Зенит» не проигрывает уже 22 тура

22:43

Победив ЦСКА (2:0), «Зенит» продлил беспроигрышную серию в Тинькофф чемпионате России до 22 матчей. Только три команды в российской истории обходились без неудач дольше. По 26 туров не уступали «Спартак» в сезоне-1993 и «Зенит» на стыке сезонов-2009 и -2010. Лучший результат в истории турнира в 2004-2005 годах установил «Локомотив», который не уступал в 27 матчах кряду. (Кирилл Бурдаков)

Самые продолжительные беспроигрышные серии в чемпионатах России

Клуб

Годы

Тренеры

И

В

Н

М

Локомотив

2004-2005

Юрий Семин, Владимир Эштреков

27

18

9

41-8

Зенит

2009-2010

Анатолий Давыдов, Лучано Спаллетти

26

19

7

49-14

Спартак

1993

Олег Романцев

26

17

9

67-13

Спартак

1999-2000

Олег Романцев

22

19

3

63-18

Зенит

2019-2020

Сергей Семак

22

18

4

53-14

Спартак

2006-2007

Владимир Федотов

22

12

10

34-19

ЦСКА

2015

Леонид Слуцкий

21

16

5

44-15

Спартак

1994-1995

Олег Романцев

20

13

7

48-17
Зенит — ЦСКА

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 3-й тур. «Зенит» — ЦСКА и другие матчи




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