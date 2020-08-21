КДК РФС вынес наказания по итогам матчей 3-го тура Тинькофф-РПЛ.

«Зенит» по итогам матча с ЦСКА (2:1) заплатит 10 тысяч за нарушение санитарного регламента и 20 тысяч — за скандирования фанатами оскорбительных выражений. Армейцы заплатят 15 тысяч за нахождение постороннего лица в технической зоне.

«Ахмат» оштрафован на 120 тысяч рублей за появление постороннего на поле в игре с «Ротором» (3:1), на 25 тысяч — за несогласованный баннер и 5 тысяч — за нарушения санитарного регламента.

Кроме того, за нарушения санитарного регламента наказаны «Динамо» (10 тысяч) после игры с «Ростовом» (2:0) и «Уфа» (5 тысяч) после матча со «Спартаком» (1:1).

«Химки» после матча с «Тамбовом» (0:1) выплатят 100 тысяч за неподобающее поведение игроков (7 желтых карточек). Игрок «Тамбова» Алексей Грицаенко автоматически дисквалифицирован на одну игру за красную карточку, дополнительных санкций к нему применяться не будет. КДК отказал в удовлетворении заявления «Тамбова» об отмене удаления Грицаенко.