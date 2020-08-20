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«Никому очки дарить не будем». Голубев заявил, что «Уфа» — не фарм-клуб «Спартака»

17:58
Артем Голубев. Фото ФК "Уфа".
Артем Голубев. Фото ФК "Уфа".
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Полузащитник «Уфы» Артем Голубев прокомментировал исход матча третьего тура Тинькофф чемпионата России со «Спартаком» (1:1). Он опроверг информацию о том, что «Уфа» является фарм-клубом красно-белых.

«Игра получилась, мне кажется, боевая, много борьбы, — сказал Голубев в интервью пресс-службе клуба. —  Очень хорошо, что мы забили на первых минутах. Мне кажется, это добавило команде адреналина. Жалко, что пропустили. Хочу отметить Саню Беленова, который помогал команде, спасал, вытащил пенальти и был хорош всю игру.

Слухи о том, что «Уфа» — фарм-клуб «Спартака»? Это пресса. В прессе могут написать все, что угодно. Вот, пожалуйста, мы вышли на поле и показали, что все это — слова на ветер. Говорили, что мы шесть очков подарим... Я думаю, мы никому очки дарить не будем, никакой команде точно. Мы всегда играем только на победу».

«Спартак» занимает шестое место в чемпионате, имея в активе пять очков в трех матчах.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=XxYFvdp3T8w

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