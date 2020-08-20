«Капитан, наша гордость!» Подписчики оценили новое фото Акинфеева в Instagram

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев опубликовал новую фотографию в Instagram.

На фото стоит рядом с экраном со своим изображением, на котором написано: «Кони, в бой».

Подписчики оценили фотографию: petinmaksim: «Лучший», katylike08: «Наш капитан, наша гордость, наша легенда», allaogpanda: «Самый топовый вратарь!», madam_zhozhoba: «Акинфеева много не бывает».

34-летний вратарь в текущем сезоне провел три матча за ЦСКА, пропустил три мяча и один раз отыграл «на ноль».