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«Капитан, наша гордость!» Подписчики оценили новое фото Акинфеева в Instagram

17:03
Игорь Акинфеев. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игорь Акинфеев. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев опубликовал новую фотографию в Instagram.

На фото стоит рядом с экраном со своим изображением, на котором написано: «Кони, в бой».

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Публикация от Игорь Акинфеев | Igor Akinfeev (@igor_igor_akinfeev)

Подписчики оценили фотографию: petinmaksim: «Лучший», katylike08: «Наш капитан, наша гордость, наша легенда», allaogpanda: «Самый топовый вратарь!», madam_zhozhoba: «Акинфеева много не бывает».

34-летний вратарь в текущем сезоне провел три матча за ЦСКА, пропустил три мяча и один раз отыграл «на ноль».

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CEHMrQkB9V_/

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