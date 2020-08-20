Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев подвел итоги матча третьего тура Тинькофф чемпионата России против ЦСКА (2:1).

«Всех с важной победой! Сердар Азмун, good job (хорошая работа — Прим. «СЭ»), — написал Караваев в Instagram. — Играть в таких матчах — кайф. Атмосфера, накал, сумасшедший перфоманс. 28 тысяч болельщиков — это круто, сейчас такое редко бывает. ЦСКА — качественный соперник, было непросто. Но главное, что победа — наша».

В составе победителей дубль сделал Сердар Азмун. У ЦСКА забил Никола Влашич.