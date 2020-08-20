«Качественный соперник, было непросто». Караваев подвел итоги матча «Зенит» — ЦСКА
18:55
Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев подвел итоги матча третьего тура Тинькофф чемпионата России против ЦСКА (2:1).
«Всех с важной победой! Сердар Азмун, good job (хорошая работа — Прим. «СЭ»), — написал Караваев в Instagram. — Играть в таких матчах — кайф. Атмосфера, накал, сумасшедший перфоманс. 28 тысяч болельщиков — это круто, сейчас такое редко бывает. ЦСКА — качественный соперник, было непросто. Но главное, что победа — наша».
В составе победителей дубль сделал Сердар Азмун. У ЦСКА забил Никола Влашич.
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 3-й тур. «Зенит» — ЦСКА и другие матчи