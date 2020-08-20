«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Уфой»

«Спартак» опубликовал видео о матче третьего тура Тинькофф чемпионата России против «Уфы» (1:1). В нем показано, что осталось за кадром игры.

«Красно-белые были близки к победе в первом гостевом матче сезона, но из 21 удара по воротам Беленова голевым стал только один, — говорится в описании к видео. — Незабитый пенальти Ларссона, эмоции Соболева после очередного сейва вратаря и другие важные эпизоды игры — в нашем горячем видео из Уфы!»

«Спартак» занимает шестое место в чемпионате, имея в активе пять очков в трех матчах.