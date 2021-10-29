«Зенит» дома разгромил «Динамо»
«Зенит» дома победил «Динамо» в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча завершилась со счетом 4:1.
В первом тайме на 8-й минуте счет открыл полузащитник «Зенита» Клаудиньо. Во втором тайме на 56-й минуте полузащитник гостей Даниил Фомин сравнял счет, реализовав пенальти. На 66-й минуте Вендел вывел хозяев вперед. Он забил после передачи Сердара Азмуна.
А на 69-й минуте Артем Дзюба забил третий мяч хозяев. Это его 144-й гол в чемпионате России. Таким образом, он побил рекорд бывшего нападающего «Ротора» Олега Веретенникова (143).
На 85-й минуте Ярослав Ракицкий забил ударом со штрафного.
«Зенит» набрал 29 очков и лидирует в турнирной таблице чемпионата России. У «Динамо» 23 очка и вторая позиция.
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
13-й тур
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва) — 4:1 (1:0)
Голы: Клаудиньо, 8 (1:0). Фомин, 56 — с пенальти (1:1). Вендел, 66 (2:1). Дзюба, 69 (3:1). Ракицкий, 85 (4:1).
«Зенит» (Санкт-Петербург): Крицюк, Ловрен, Ракицкий, Караваев, Чистяков, Сутормин (Хотулев, 90), Мостовой (Дзюба, 66), Барриос (Кравцов, 90), Вендел (Ерохин, 84), Клаудиньо (Кузнецов, 90), Азмун.
«Динамо» (Москва): Шунин, Ордец, Варела, Скопинцев, Бальбуэна, Фомин (Р. Евгеньев, 86), Грулев, Моро, Макаров (Игбун, 86), Захарян, Тюкавин (Шиманьски, 68).
Предупреждения: Скопинцев, 25. Вендел, 45. Фомин, 51. Караваев, 55. Ловрен, 62. Захарян, 76. Ордец, 79.
Судьи: Карасев (Москва). Демешко (Химки), Гаврилин (Владимир).
ВАР: Мешков (Дмитров). Богач (Люберцы).
29 октября. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».
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