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«Зенит» дома разгромил «Динамо»

20:53
«Зенит» — «Динамо» — 4:1. Фото ФК «Зенит»
«Зенит» — «Динамо» — 4:1. Фото ФК «Зенит»
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«Зенит» дома победил «Динамо» в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча завершилась со счетом 4:1.

В первом тайме на 8-й минуте счет открыл полузащитник «Зенита» Клаудиньо. Во втором тайме на 56-й минуте полузащитник гостей Даниил Фомин сравнял счет, реализовав пенальти. На 66-й минуте Вендел вывел хозяев вперед. Он забил после передачи Сердара Азмуна.

А на 69-й минуте Артем Дзюба забил третий мяч хозяев. Это его 144-й гол в чемпионате России. Таким образом, он побил рекорд бывшего нападающего «Ротора» Олега Веретенникова (143).

На 85-й минуте Ярослав Ракицкий забил ударом со штрафного.

«Зенит» набрал 29 очков и лидирует в турнирной таблице чемпионата России. У «Динамо» 23 очка и вторая позиция.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

13-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва) — 4:1 (1:0)

Голы: Клаудиньо, 8 (1:0). Фомин, 56 — с пенальти (1:1). Вендел, 66 (2:1). Дзюба, 69 (3:1). Ракицкий, 85 (4:1).

«Зенит» (Санкт-Петербург): Крицюк, Ловрен, Ракицкий, Караваев, Чистяков, Сутормин (Хотулев, 90), Мостовой (Дзюба, 66), Барриос (Кравцов, 90), Вендел (Ерохин, 84), Клаудиньо (Кузнецов, 90), Азмун.

«Динамо» (Москва): Шунин, Ордец, Варела, Скопинцев, Бальбуэна, Фомин (Р. Евгеньев, 86), Грулев, Моро, Макаров (Игбун, 86), Захарян, Тюкавин (Шиманьски, 68).

Предупреждения: Скопинцев, 25. Вендел, 45. Фомин, 51. Караваев, 55. Ловрен, 62. Захарян, 76. Ордец, 79.

Судьи: Карасев (Москва). Демешко (Химки), Гаврилин (Владимир).

ВАР: Мешков (Дмитров). Богач (Люберцы).

29 октября. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».

Зенит — Динамо

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
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  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Ростов

П1

24%

1.71

ТБ 2.5

19%

1.95

Ф2 (1.0)

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1.69
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Динамо 1
Матч завершен

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28%

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25%

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Екатерина Савостина все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 13-й тур: расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Динамо», «Рубин» — ЦСКА, «Спартак» — «Ростов» и другие игры, новости и обзоры