Дзюба — после гола в ворота «Динамо»: «Я должен быть на поле!»
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба забил мяч в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ с «Динамо» (4:1).
Дзюба вышел на поле на 66-й минуте встречи, заменив полузащитника Андрея Мостового. Через 3 минуты после выхода на замену нападающий забил рекордный, 144-й мяч в чемпионатах России, побив рекорд бывшего нападающего «Ротора» Олега Веретенникова (143).
После гола он повернулся в сторону тренерской скамейки и показал жест, который комментаторы расшифровали как «Я должен быть на поле!».
В нынешнем сезоне 33-летний нападающий забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи в 12 матчах РПЛ.
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