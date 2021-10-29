Нападающий «Зенита» Артем Дзюба забил мяч в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ с «Динамо» (4:1).

Дзюба вышел на поле на 66-й минуте встречи, заменив полузащитника Андрея Мостового. Через 3 минуты после выхода на замену нападающий забил рекордный, 144-й мяч в чемпионатах России, побив рекорд бывшего нападающего «Ротора» Олега Веретенникова (143).

После гола он повернулся в сторону тренерской скамейки и показал жест, который комментаторы расшифровали как «Я должен быть на поле!».

Исторический, 144-й гол Дзюбы в чемпионатах России ? pic.twitter.com/OV2rRMQj9d — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 29, 2021

В нынешнем сезоне 33-летний нападающий забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи в 12 матчах РПЛ.