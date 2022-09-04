Защитник «Динамо» Маричаль высказался о конкуренции в «Динамо»

Защитник «Динамо» Николас Маричал в разговоре с «СЭ» поделился мыслями о конкуренции с Роберто Фернандесом и Сабой Сазоновым в обороне.

—Успели подружиться с вашим главным конкурентом Роберто Фернандесом?

—Да, немного общались. Много времени не было, потому что я совсем недавно приехал. Он рассказал мне о том, как здесь все происходит.

—Как вам конкуренция с Фернандесом и Сазоновым?

—Это будет тренерское решение. Мне без разницы, где играть в центре обороны. Могу справа, могу слева закрыть любую позицию вместе с Фернандесом или Сазоновым.

Бело-голубые объявили о трансфере уругвайца 30 августа, клуб подписал с игроком контракт на пять лет. 3 сентября Маричаль дебютировал в РПЛ в матче против «Урала» (2:1).