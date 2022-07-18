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Агент защитника «Риу Аве» Савио заявил, что переезд в РПЛ возможен не раньше зимы

Руслан Минаев
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Футбольный агент Андерсон Нассрала, который является главой Conquista Sports, представляющей защитника «Риу Аве» Савио рассказал об интересе со стороны ЦСКА.

— Появилась информация, что ЦСКА заинтересовался бразильским защитником Савио.

— Да, футболистом интересуются клубы из России, но раскрывать подробности я не имею права.

— Правильно я понимаю, что хоть Савио и принадлежит португальскому «Риу Аве», но ближайшие полгода он проведет в бразильском «Гоясе» на правах аренды? Значит ли это, что Савио сможет перебраться в Россию не раньше зимы?

— Да, именно так.

— Для уточнения, коллеги из другого российского спортивного издания получили комментарий по Савио от главы агентства Onsoccer, который сообщил, что не знает об интересе к защитнику от ЦСКА.

— У Савио закончился контракт с Onsoccer. Сейчас только я представляю его интересы, — цитирует агента Metaratings.ru.

В прошедшем сезоне 27-летний бразилец Савио провел за «Риу Аве» 15 матчей во всех турнирах и отдал 4 результативные передачи. В данный момент игрок выступает за бразильский «Гояс» на правах аренды.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-savio-futbolistom-interesuyutsya-kluby-iz-rossii-no-transfer-ne-sostoitsya-ranshe-zimy-1314715/
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