Агент защитника «Риу Аве» Савио заявил, что переезд в РПЛ возможен не раньше зимы
Футбольный агент Андерсон Нассрала, который является главой Conquista Sports, представляющей защитника «Риу Аве» Савио рассказал об интересе со стороны ЦСКА.
— Появилась информация, что ЦСКА заинтересовался бразильским защитником Савио.
— Да, футболистом интересуются клубы из России, но раскрывать подробности я не имею права.
— Правильно я понимаю, что хоть Савио и принадлежит португальскому «Риу Аве», но ближайшие полгода он проведет в бразильском «Гоясе» на правах аренды? Значит ли это, что Савио сможет перебраться в Россию не раньше зимы?
— Да, именно так.
— Для уточнения, коллеги из другого российского спортивного издания получили комментарий по Савио от главы агентства Onsoccer, который сообщил, что не знает об интересе к защитнику от ЦСКА.
— У Савио закончился контракт с Onsoccer. Сейчас только я представляю его интересы, — цитирует агента Metaratings.ru.
В прошедшем сезоне 27-летний бразилец Савио провел за «Риу Аве» 15 матчей во всех турнирах и отдал 4 результативные передачи. В данный момент игрок выступает за бразильский «Гояс» на правах аренды.
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|Сочи
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|ЦСКА
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4
|Факел
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5
|Краснодар
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6
|Динамо
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7
|Спартак
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8
|Химки
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9
|Ростов
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10
|Н. Новгород
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11
|Локомотив
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12
|Ахмат
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13
|Зенит
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14
|Оренбург
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|0
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|2-4
|0
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15
|Торпедо
|1
|0
|0
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|1-3
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16
|Урал
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Зенит – Факел
|- : -
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Кр. Советов – Спартак
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ЦСКА – Ростов
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Локомотив – Торпедо
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Ахмат – Краснодар
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Оренбург – Динамо
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Н. Новгород – Химки
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Урал – Сочи
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Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
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Роман Акбашев
Факел
|1
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Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
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Ильнур Альшин
Факел
|1
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Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
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Александр Долгов
Химки
|1
|И
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Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
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Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
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Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1